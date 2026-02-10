Гераскевич: Мене можуть дискваліфікувати через "шолом пам’яті" на Олімпіаді

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вважає, що його можуть дискваліфікувати з Олімпіади в Італії, якщо він продовжить використовувати шолом із зображеннями вбитих Росією спортсменів.

Про це він сказав "Суспільне Спорт", передає Цензор.НЕТ.

Реакція на рішення МОК

Він заявив: використанням цього шолому "не порушує" жодних правил від МОК.

"Цей шолом вартий того, щоби бути тут, на Іграх. Я вважаю, що ми маємо право виступати з цим шоломом, світ має бачити наших спортсменів. На жаль, зосереджений на боротьбі з МОК, а не на змаганнях. І звинувачувати можна лише МОК. У них є "правило 50", яке стверджує, що не можна використовувати політичну чи расову пропаганду, а також дискримінацію. Я вважаю, що в нас цього нічого немає. Що буде, якщо продовжу використовувати? Я так розумію і підозрюю, що може бути дискваліфікація з Олімпіади. Але деталей у мене немає, я все дізнаюся зі ЗМІ", - вважає Гераскевич.

Українець наголосив, що його вчинок виправданий, оскільки нагадує світу про трагедію України у боротьбі з Росією. Наразі Гераскевич веде комунікацію з НОК України щодо подальших дій через шолом.

Зазначимо, що тарт Гераскевича на Олімпіаді запланований на четвер, 12 лютого, о 10.30 за київським часом.

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.

Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.

