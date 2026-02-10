УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8612 відвідувачів онлайн
Новини Олімпіада-2026 Шолом пам’яті на виступі Гераскевича
4 672 29

Гераскевич: Мене можуть дискваліфікувати через "шолом пам’яті" на Олімпіаді

Український скелетоніст Владислав Гераскевич

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вважає, що його можуть дискваліфікувати з Олімпіади в Італії, якщо він продовжить використовувати шолом із зображеннями вбитих Росією спортсменів.

Про це він сказав "Суспільне Спорт", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція на рішення МОК

Він заявив: використанням цього шолому "не порушує" жодних правил від МОК.

"Цей шолом вартий того, щоби бути тут, на Іграх. Я вважаю, що ми маємо право виступати з цим шоломом, світ має бачити наших спортсменів. На жаль, зосереджений на боротьбі з МОК, а не на змаганнях. І звинувачувати можна лише МОК. У них є "правило 50", яке стверджує, що не можна використовувати політичну чи расову пропаганду, а також дискримінацію. Я вважаю, що в нас цього нічого немає. Що буде, якщо продовжу використовувати? Я так розумію і підозрюю, що може бути дискваліфікація з Олімпіади. Але деталей у мене немає, я все дізнаюся зі ЗМІ", - вважає Гераскевич.

Українець наголосив, що його вчинок виправданий, оскільки нагадує світу про трагедію України у боротьбі з Росією. Наразі Гераскевич веде комунікацію з НОК України щодо подальших дій через шолом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гераскевич попри заборону МОК вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування Олімпіади

Зазначимо, що тарт Гераскевича на Олімпіаді запланований на четвер, 12 лютого, о 10.30 за київським часом.

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

  • Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
  • Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
  • Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закликала МОК дозволити Гераскевичу виступати у "Шоломі пам’яті"

Автор: 

дискваліфікація (42) Олімпіада (727) спорт (1714) Гераскевич Владислав (42)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Нехай цей мерзенний і продажний МОК засуне собі в сраку ту дискваліфікацію, для нас козаче ти вже герой і переможець!
показати весь коментар
10.02.2026 19:42 Відповісти
+19
Криваві гроші від ******, для членів комітету МОК, важливіші ніж Українці!!
показати весь коментар
10.02.2026 19:44 Відповісти
+16
Владиславу Гераскевичу за позицію-черговий респект...
показати весь коментар
10.02.2026 20:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай цей мерзенний і продажний МОК засуне собі в сраку ту дискваліфікацію, для нас козаче ти вже герой і переможець!
показати весь коментар
10.02.2026 19:42 Відповісти
Гераскевич сам став на герць з кідрастичним МОКом.

Змагатись не у шлемі пам'яті означатиме для нього зраду загиблих друзів та товаришів по спорту.
Треба йти до кінця - виступити якнайкраще, або, ще ліпше, взагалі перемогти !
А потім вже розбиратись із тим МОКом на публіці, в пресі та в суді.
Подібна ситуація було з відмовою Харлан тиснути руку рашистам.
Оля та дівчата саблістки перемогли !
З тих пір ігнорувати кацапів на змаганнях стало доброю традицією українських спортсменів
показати весь коментар
10.02.2026 20:32 Відповісти
Нам ***** на міжнародну бюрократію !!
Навіть якщо спортсмени нікуди не полетять ( через росіянців чи через відміну ) все одно їх треба шанувати та нагороджувати!!
показати весь коментар
10.02.2026 19:42 Відповісти
Криваві гроші від ******, для членів комітету МОК, важливіші ніж Українці!!
показати весь коментар
10.02.2026 19:44 Відповісти
Отже - наш МЗС повинен давати більше розголосу в цій справі , а якщо буде дискваліфікація - оскаржувати !
показати весь коментар
10.02.2026 19:45 Відповісти
Дещо про МОК:
"...Біблія чітко стверджує, що гомосексуалізм (підараси, кур-р-рва) є гріхом (Буття 19:1-13; Левит 18:22; Римлян 1:26-27; 1 Коринтян 6:9). Текст Римлян 1:26-27, зокрема, навчає, що гомосексуалізм є результатом відкинення і непослуху Бога. Біблія свідчить - коли люди перебувають у гріху та невір'ї, Бог «кидає їх» у ще більший гріх, аби показати їм нікчемність і безнадійність життя без Нього. 1 Коринтян 6:9 проголошує, що «мужоложники… Божого Царства не успадкують»..."
показати весь коментар
10.02.2026 19:48 Відповісти
Кацап Malloy Kumpfer -нах !
показати весь коментар
10.02.2026 20:06 Відповісти
Владиславу Гераскевичу за позицію-черговий респект...
показати весь коментар
10.02.2026 20:10 Відповісти
Та ця дискваліфікація дорожча за купу медалей!
показати весь коментар
10.02.2026 20:44 Відповісти
Я конечно не эксперт, но зачем он это делает? Ну сказали нет, значит нет, не та площадка для этого. Есть куча других вариантов как почтить память. Вплоть до приезда обратно в Украину и вступление в ряды армии. А это все больше напоминает дешевый пиар
показати весь коментар
10.02.2026 21:01 Відповісти
тихенько поплакати в куточку ?
щоб нікому не псувати настрій "дешевим піаром" ?

українці вже тихенько плакали і вмирали у 32-33 рр.
хочеш щоб знову так само, кацапе ?

.
показати весь коментар
11.02.2026 03:50 Відповісти
Читать научись и ловить смысл написанного, тыкальщик 73% процентный...
показати весь коментар
11.02.2026 04:45 Відповісти
Українську шаблістку
Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування у липні 2023 року. Причиною стала відмова від рукостискання з росіянкою Анною Смірновою після перемоги над нею (15:7). Замість традиційного рукостискання Харлан запропонувала стукнутися шпагами, що не задовольнило суперницю.
.
Але потім дали Олімпійську ліцензію
показати весь коментар
10.02.2026 21:02 Відповісти
Владислав, если попытаются дисквалифицировать, есть другой вариант надписи на шлеме.
показати весь коментар
10.02.2026 21:04 Відповісти
Змагатися без шлему, а потім пройти в ньому на закритті.
показати весь коментар
10.02.2026 21:27 Відповісти
Найкраща порада. В житті треба діяти хитрістю, а не безглуздим опором.
показати весь коментар
10.02.2026 22:13 Відповісти
"хитро" летіти на бобі із швидкістю понад 150 км./год. без шлему ?
серйозно ?
його навіть до старту без шлему не допустять !
розумники....

.
показати весь коментар
11.02.2026 03:53 Відповісти
натомість вялікім олімпійським білотряпочнікам світить тільки біла тряпка та мертва тиша

.
показати весь коментар
11.02.2026 03:56 Відповісти
Європейці хочуть насолоджуватися життям. Їм неприємно коли їм псують свято і ламають кайф.
показати весь коментар
10.02.2026 21:56 Відповісти
Дай, Боже, у випадку дискваліфікації через САS поверне собі добре ім'я. А заодно доведе, і буде висновок спортивного суду, що плутати політику та війну - це злочин з боку спортивних чиновників.
показати весь коментар
10.02.2026 22:40 Відповісти
Дійсно, дістали весь світ вже,головне,бач, підтримуючих до хера...,ви куди шановні їхали?на спортивні змагання,чи все таки на пропагандисьтське збіговисько?ви якось визначтеся вже,а якщо нічого другого не вмієте,лишайтесь вдома,це не загиблим шана,це звичайні маніпуляції,сором черговий...
показати весь коментар
13.02.2026 01:01 Відповісти
 
 