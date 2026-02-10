Гераскевич: Меня могут дисквалифицировать из-за "шлема памяти" на Олимпиаде

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич считает, что его могут дисквалифицировать с Олимпиады в Италии, если он продолжит использовать шлем с изображениями убитых Россией спортсменов.

Об этом он сказал "Суспільне Спорт", передает Цензор.НЕТ.

Реакция на решение МОК

Он заявил: использование этого шлема "не нарушает" никаких правил МОК.

"Этот шлем достоин того, чтобы быть здесь, на Играх. Я считаю, что мы имеем право выступать с этим шлемом, мир должен видеть наших спортсменов. К сожалению, сосредоточен на борьбе с МОК, а не на соревнованиях. И винить можно только МОК. У них есть "правило 50", которое утверждает, что нельзя использовать политическую или расовую пропаганду, а также дискриминацию. Я считаю, что у нас этого нет. Что будет, если я продолжу использовать? Я так понимаю и подозреваю, что может быть дисквалификация с Олимпиады. Но подробностей у меня нет, я все узнаю из СМИ", - считает Гераскевич.

Украинец подчеркнул, что его поступок оправдан, поскольку напоминает миру о трагедии Украины в борьбе с Россией. Сейчас Гераскевич ведет коммуникацию с НОК Украины относительно дальнейших действий из-за шлема.

Отметим, что старт Гераскевича на Олимпиаде запланирован на четверг, 12 февраля, в 10:30 по киевскому времени.

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших вследствие вторжения России в Украину.

После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.

Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.

