Гераскевич: Меня могут дисквалифицировать из-за "шлема памяти" на Олимпиаде
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич считает, что его могут дисквалифицировать с Олимпиады в Италии, если он продолжит использовать шлем с изображениями убитых Россией спортсменов.
Об этом он сказал "Суспільне Спорт", передает Цензор.НЕТ.
Реакция на решение МОК
Он заявил: использование этого шлема "не нарушает" никаких правил МОК.
"Этот шлем достоин того, чтобы быть здесь, на Играх. Я считаю, что мы имеем право выступать с этим шлемом, мир должен видеть наших спортсменов. К сожалению, сосредоточен на борьбе с МОК, а не на соревнованиях. И винить можно только МОК. У них есть "правило 50", которое утверждает, что нельзя использовать политическую или расовую пропаганду, а также дискриминацию. Я считаю, что у нас этого нет. Что будет, если я продолжу использовать? Я так понимаю и подозреваю, что может быть дисквалификация с Олимпиады. Но подробностей у меня нет, я все узнаю из СМИ", - считает Гераскевич.
Украинец подчеркнул, что его поступок оправдан, поскольку напоминает миру о трагедии Украины в борьбе с Россией. Сейчас Гераскевич ведет коммуникацию с НОК Украины относительно дальнейших действий из-за шлема.
Отметим, что старт Гераскевича на Олимпиаде запланирован на четверг, 12 февраля, в 10:30 по киевскому времени.
Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026
- Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших вследствие вторжения России в Украину.
- После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
- Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
Змагатись не у шлемі пам'яті означатиме для нього зраду загиблих друзів та товаришів по спорту.
Треба йти до кінця - виступити якнайкраще, або, ще ліпше, взагалі перемогти !
А потім вже розбиратись із тим МОКом на публіці, в пресі та в суді.
Подібна ситуація було з відмовою Харлан тиснути руку рашистам.
Оля та дівчата саблістки перемогли !
З тих пір ігнорувати кацапів на змаганнях стало доброю традицією українських спортсменів
Навіть якщо спортсмени нікуди не полетять ( через росіянців чи через відміну ) все одно їх треба шанувати та нагороджувати!!
щоб нікому не псувати настрій "дешевим піаром" ?
українці вже тихенько плакали і вмирали у 32-33 рр.
хочеш щоб знову так само, кацапе ?
Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування у липні 2023 року. Причиною стала відмова від рукостискання з росіянкою Анною Смірновою після перемоги над нею (15:7). Замість традиційного рукостискання Харлан запропонувала стукнутися шпагами, що не задовольнило суперницю.
Але потім дали Олімпійську ліцензію
серйозно ?
його навіть до старту без шлему не допустять !
розумники....
