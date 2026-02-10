РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7899 посетителей онлайн
Новости Олимпиада-2026
4 491 29

Гераскевич: Меня могут дисквалифицировать из-за "шлема памяти" на Олимпиаде

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич считает, что его могут дисквалифицировать с Олимпиады в Италии, если он продолжит использовать шлем с изображениями убитых Россией спортсменов.

Об этом он сказал "Суспільне Спорт", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция на решение МОК

Он заявил: использование этого шлема "не нарушает" никаких правил МОК.

"Этот шлем достоин того, чтобы быть здесь, на Играх. Я считаю, что мы имеем право выступать с этим шлемом, мир должен видеть наших спортсменов. К сожалению, сосредоточен на борьбе с МОК, а не на соревнованиях. И винить можно только МОК. У них есть "правило 50", которое утверждает, что нельзя использовать политическую или расовую пропаганду, а также дискриминацию. Я считаю, что у нас этого нет. Что будет, если я продолжу использовать? Я так понимаю и подозреваю, что может быть дисквалификация с Олимпиады. Но подробностей у меня нет, я все узнаю из СМИ", - считает Гераскевич.

Украинец подчеркнул, что его поступок оправдан, поскольку напоминает миру о трагедии Украины в борьбе с Россией. Сейчас Гераскевич ведет коммуникацию с НОК Украины относительно дальнейших действий из-за шлема.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гераскевич, несмотря на запрет МОК, вышел в "шлеме памяти" на тренировку Олимпиады

Отметим, что старт Гераскевича на Олимпиаде запланирован на четверг, 12 февраля, в 10:30 по киевскому времени.

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

  • Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших вследствие вторжения России в Украину.
  • После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
  • Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призвала МОК разрешить Гераскевичу выступать в "шлеме памяти"

Автор: 

дисквалификация (59) Олимпиада (1176) спорт (2500)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Нехай цей мерзенний і продажний МОК засуне собі в сраку ту дискваліфікацію, для нас козаче ти вже герой і переможець!
показать весь комментарий
10.02.2026 19:42 Ответить
+19
Криваві гроші від ******, для членів комітету МОК, важливіші ніж Українці!!
показать весь комментарий
10.02.2026 19:44 Ответить
+16
Владиславу Гераскевичу за позицію-черговий респект...
показать весь комментарий
10.02.2026 20:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай цей мерзенний і продажний МОК засуне собі в сраку ту дискваліфікацію, для нас козаче ти вже герой і переможець!
показать весь комментарий
10.02.2026 19:42 Ответить
Гераскевич сам став на герць з кідрастичним МОКом.

Змагатись не у шлемі пам'яті означатиме для нього зраду загиблих друзів та товаришів по спорту.
Треба йти до кінця - виступити якнайкраще, або, ще ліпше, взагалі перемогти !
А потім вже розбиратись із тим МОКом на публіці, в пресі та в суді.
Подібна ситуація було з відмовою Харлан тиснути руку рашистам.
Оля та дівчата саблістки перемогли !
З тих пір ігнорувати кацапів на змаганнях стало доброю традицією українських спортсменів
показать весь комментарий
10.02.2026 20:32 Ответить
Нам ***** на міжнародну бюрократію !!
Навіть якщо спортсмени нікуди не полетять ( через росіянців чи через відміну ) все одно їх треба шанувати та нагороджувати!!
показать весь комментарий
10.02.2026 19:42 Ответить
Криваві гроші від ******, для членів комітету МОК, важливіші ніж Українці!!
показать весь комментарий
10.02.2026 19:44 Ответить
Отже - наш МЗС повинен давати більше розголосу в цій справі , а якщо буде дискваліфікація - оскаржувати !
показать весь комментарий
10.02.2026 19:45 Ответить
Дещо про МОК:
"...Біблія чітко стверджує, що гомосексуалізм (підараси, кур-р-рва) є гріхом (Буття 19:1-13; Левит 18:22; Римлян 1:26-27; 1 Коринтян 6:9). Текст Римлян 1:26-27, зокрема, навчає, що гомосексуалізм є результатом відкинення і непослуху Бога. Біблія свідчить - коли люди перебувають у гріху та невір'ї, Бог «кидає їх» у ще більший гріх, аби показати їм нікчемність і безнадійність життя без Нього. 1 Коринтян 6:9 проголошує, що «мужоложники… Божого Царства не успадкують»..."
показать весь комментарий
10.02.2026 19:48 Ответить
Кацап Malloy Kumpfer -нах !
показать весь комментарий
10.02.2026 20:06 Ответить
Владиславу Гераскевичу за позицію-черговий респект...
показать весь комментарий
10.02.2026 20:10 Ответить
Та ця дискваліфікація дорожча за купу медалей!
показать весь комментарий
10.02.2026 20:44 Ответить
Я конечно не эксперт, но зачем он это делает? Ну сказали нет, значит нет, не та площадка для этого. Есть куча других вариантов как почтить память. Вплоть до приезда обратно в Украину и вступление в ряды армии. А это все больше напоминает дешевый пиар
показать весь комментарий
10.02.2026 21:01 Ответить
тихенько поплакати в куточку ?
щоб нікому не псувати настрій "дешевим піаром" ?

українці вже тихенько плакали і вмирали у 32-33 рр.
хочеш щоб знову так само, кацапе ?

.
показать весь комментарий
11.02.2026 03:50 Ответить
Читать научись и ловить смысл написанного, тыкальщик 73% процентный...
показать весь комментарий
11.02.2026 04:45 Ответить
Українську шаблістку
Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування у липні 2023 року. Причиною стала відмова від рукостискання з росіянкою Анною Смірновою після перемоги над нею (15:7). Замість традиційного рукостискання Харлан запропонувала стукнутися шпагами, що не задовольнило суперницю.
.
Але потім дали Олімпійську ліцензію
показать весь комментарий
10.02.2026 21:02 Ответить
Владислав, если попытаются дисквалифицировать, есть другой вариант надписи на шлеме.
показать весь комментарий
10.02.2026 21:04 Ответить
Змагатися без шлему, а потім пройти в ньому на закритті.
показать весь комментарий
10.02.2026 21:27 Ответить
Найкраща порада. В житті треба діяти хитрістю, а не безглуздим опором.
показать весь комментарий
10.02.2026 22:13 Ответить
"хитро" летіти на бобі із швидкістю понад 150 км./год. без шлему ?
серйозно ?
його навіть до старту без шлему не допустять !
розумники....

.
показать весь комментарий
11.02.2026 03:53 Ответить
натомість вялікім олімпійським білотряпочнікам світить тільки біла тряпка та мертва тиша

.
показать весь комментарий
11.02.2026 03:56 Ответить
Європейці хочуть насолоджуватися життям. Їм неприємно коли їм псують свято і ламають кайф.
показать весь комментарий
10.02.2026 21:56 Ответить
Дай, Боже, у випадку дискваліфікації через САS поверне собі добре ім'я. А заодно доведе, і буде висновок спортивного суду, що плутати політику та війну - це злочин з боку спортивних чиновників.
показать весь комментарий
10.02.2026 22:40 Ответить
Дійсно, дістали весь світ вже,головне,бач, підтримуючих до хера...,ви куди шановні їхали?на спортивні змагання,чи все таки на пропагандисьтське збіговисько?ви якось визначтеся вже,а якщо нічого другого не вмієте,лишайтесь вдома,це не загиблим шана,це звичайні маніпуляції,сором черговий...
показать весь комментарий
13.02.2026 01:01 Ответить
 
 