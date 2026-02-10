7 415 26
Гераскевич, несмотря на запрет МОК, вышел в "шлеме памяти" на тренировку на Олимпиаде
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета, снова вышел на тренировку на олимпийской трассе в "шлеме памяти" с фотографиями убитых Россией атлетов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Гераскевич продолжает отстаивать свою позицию
На "шлеме памяти" Гераскевича изображены более 20 спортсменов, убитых Россией во время полномасштабного вторжения в Украину. Среди них есть дети, которые делали свои первые шаги в спорте.
Шлем со спортсменами, погибшими из-за войны, создала художница из Киева Ирина Проць.
- Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
- После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
Ось такі вони члЄни за гроші, від крові Українців!!!
Якого там голуба викладували на церемонії відкриття?
Українські спортсмени - РЕСПЕКТ!
які називають війну в Україні ,, конфліктом "
Шанськогоне підтртимали його і не зробили схожі принти?
Пам'ятаєте харлан?
Пам'ятаєте всіх справжніх українців, що відмовлялися від рукостискань чи фоточєк?
І хєр, що хто скаже!
Це вже традиція спорту харкати в свинособаче рило кацапа!