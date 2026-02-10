Гераскевич, несмотря на запрет МОК, вышел в "шлеме памяти" на тренировку на Олимпиаде

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета, снова вышел на тренировку на олимпийской трассе в "шлеме памяти" с фотографиями убитых Россией атлетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Гераскевич продолжает отстаивать свою позицию

На "шлеме памяти" Гераскевича изображены более 20 спортсменов, убитых Россией во время полномасштабного вторжения в Украину. Среди них есть дети, которые делали свои первые шаги в спорте.

Шлем со спортсменами, погибшими из-за войны, создала художница из Киева Ирина Проць.

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.

После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.

