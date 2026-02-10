РУС
7 415 26

Гераскевич, несмотря на запрет МОК, вышел в "шлеме памяти" на тренировку на Олимпиаде

Владислав Гераскевич в "шлеме памяти" на Олимпиаде-2026
Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, несмотря на запрет Международного олимпийского комитета, снова вышел на тренировку на олимпийской трассе в "шлеме памяти" с фотографиями убитых Россией атлетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Гераскевич продолжает отстаивать свою позицию

На "шлеме памяти" Гераскевича изображены более 20 спортсменов, убитых Россией во время полномасштабного вторжения в Украину. Среди них есть дети, которые делали свои первые шаги в спорте.

Шлем со спортсменами, погибшими из-за войны, создала художница из Киева Ирина Проць.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина призвала МОК разрешить Гераскевичу выступать в "Шлеме памяти"

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

  • Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
  • После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это хороший компромисс: МОК позволит Гераскевичу надеть черную повязку на Олимпиаде

Топ комментарии
+48
Вчинок справжнього Громадянина! Слава Україні!
показать весь комментарий
10.02.2026 16:28 Ответить
+36
Ганьба продажним члЄНАМ МОК і Слава Українцям, які своїм ЖИТТЯМ протистоять московській війні!!!!
Ось такі вони члЄни за гроші, від крові Українців!!!
показать весь комментарий
10.02.2026 16:33 Ответить
+27
Він уже Переміг на цій олімпіаді .
показать весь комментарий
10.02.2026 16:47 Ответить
Ганьба продажним члЄНАМ МОК і Слава Українцям, які своїм ЖИТТЯМ протистоять московській війні!!!!
Ось такі вони члЄни за гроші, від крові Українців!!!
показать весь комментарий
10.02.2026 16:33 Ответить
респект Гераскевичу! дурні з МОК встали на розкоряку
показать весь комментарий
10.02.2026 16:38 Ответить
Все правильно зробив!!! Макаронник з мокшанським прапором на шоломі, брав участь у олімпіаді на болотах, то ні чого, а тут обличчя загиблих спортсменів в війні проти монголоїдів мок заїло!!! Успіхів нашому герою!!!
показать весь комментарий
10.02.2026 16:38 Ответить
Ну нехай спробують дискваліфікувати. Позорники. Спорт поза політикою. Ага.
показать весь комментарий
10.02.2026 16:41 Ответить
москалота історично, ще з радянських часів, мала вплив на МОК, за часів ***** ситуація ще погіршилася, там москальських агентів куплених сидить дох..я і більше
показать весь комментарий
10.02.2026 16:43 Ответить
Він уже Переміг на цій олімпіаді .
показать весь комментарий
10.02.2026 16:47 Ответить
Молодець! Повага! Сам на сам відстоює Україну і наш біль з потворним дебільним МОК!
показать весь комментарий
10.02.2026 16:49 Ответить
Гераскевич красава!

Якого там голуба викладували на церемонії відкриття?
показать весь комментарий
10.02.2026 16:53 Ответить
Правильно зробив, нехай йдуть ***** ті ****** олімпійщики з їхніми заборонами!
показать весь комментарий
10.02.2026 16:58 Ответить
Молодець. Але напевне дискваліфікують... В МОК кацапський буй встряг по самі гланди...
показать весь комментарий
10.02.2026 17:14 Ответить
МОК виступає за мир, вони займають дуже "зручну" позицію - просто не помічати геноциду 40-мільйонного народу.
Українські спортсмени - РЕСПЕКТ!
показать весь комментарий
10.02.2026 17:33 Ответить
Дякую ! Респект за принципову і непохитну позицію.
показать весь комментарий
10.02.2026 17:45 Ответить
Вважаю що історія з шоломом повний треш. Якби даний скелетоніст без лишніх слів і реклами одів би цей шолом в фіналі та дай Бог, став чемпіоном, тоді б це був подвиг. А так, до змагань це тряска язиком повітря, а закінчить змагання двісті сорок першим чи триста восьмим в цьому шоломі, а на ньому наші загиблі герої, якось незручно б було всім.
показать весь комментарий
10.02.2026 17:47 Ответить
сьогодні, в пробному заїзді, він зайняв друге місце... де твій язик?
показать весь комментарий
10.02.2026 19:03 Ответить
та пішли на йух, раз на Олімпіаді можна виступати під флагами країни вбиць, то хай, падли, дивляться на фото тих, кого вони вбили.
показать весь комментарий
10.02.2026 17:49 Ответить
Кремлівська мразь купила всіх в цьому збіговиську ,
які називають війну в Україні ,, конфліктом "
показать весь комментарий
10.02.2026 18:19 Ответить
Вчинок Гераскевича вартий не тільки поваги а й наслідування-чому інші атлети нашої команди після ганебного рішення мокШанського не підтртимали його і не зробили схожі принти?
показать весь комментарий
10.02.2026 18:45 Ответить
Він вже домігся свого, наразі залишається вболівати за нього на трасі! Сподіваюсь МОКівські чорти не насміляться його дискваліфікувати
показать весь комментарий
10.02.2026 19:04 Ответить
Велика Шана Спортсмену України. Це не усік, котрий в Америці ручкався з рюськими боксерами. А Гераскевич, щей і умнічка - як він відповідав англійською на питання журналістів. Справжне життя спортсмена-воїна.
показать весь комментарий
10.02.2026 19:10 Ответить
Це є важливий крок в мужня позиція людини .
показать весь комментарий
10.02.2026 19:59 Ответить
ЧЕСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
10.02.2026 21:31 Ответить
Треба перемагати, а не виправдовуватись!!!
Пам'ятаєте харлан?
Пам'ятаєте всіх справжніх українців, що відмовлялися від рукостискань чи фоточєк?
І хєр, що хто скаже!
Це вже традиція спорту харкати в свинособаче рило кацапа!
показать весь комментарий
11.02.2026 06:35 Ответить
 
 