Это хороший компромисс: МОК позволит Гераскевичу надеть черную повязку на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет разрешит украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу, которому запретили надевать шлем с фотографиями убитых Россией украинских спортсменов, надеть черную повязку на стартах Олимпиады.

Что известно?

Пресс-атташе МОК Марк Адамс отреагировал на ситуацию с запретом шлема Гераскевича. Он подчеркнул, что шлем "противоречит" правилам, установленным организацией на время Олимпиады-2026, однако сообщил, что с другой стороны комитет пойдет навстречу украинцу и позволит ему надеть черную повязку на старт в Милане.

"МОК полностью понимает желание спортсменов отдать дань уважения друзьям, погибшим в этом конфликте. Он сделал это во время тренировки и выразил свои эмоции в социальных сетях. Но этот шлем противоречит правилам", - пояснил он.

"Мы считаем это хорошим компромиссом", - добавил представитель МОК.

По его словам, поле соревнований должно оставаться максимально нейтральным.

"Существуют правила, которые понятны всем национальным олимпийским комитетам. Люди могут подавать запрос на исключение, но для этого должна быть веская причина.

Если причина веская - ее рассмотрят. Люди могут выражать себя как угодно в других местах.

Что касается свободы слова - все спортсмены абсолютно свободны выражать свое мнение по любому вопросу в социальных сетях", - подытожил Адамс.

