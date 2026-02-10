Це гарний компроміс: МОК дозволить Гераскевичу одягти чорну пов’язку на Олімпіаді

Міжнародний олімпійський комітет дозволить українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу, якому заборонили одягати шолом із фото вбитих Росією українських спортсменів, одягти чорну пов'язку на старти Олімпіади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Пресатташе МОК Марк Адамс відреагував на ситуацію із забороною шолома Гераскевича. Він наголосив, що шолом "суперечить" правилам, встановленим організацією на час Олімпіади-2026, однак повідомив, що з іншого боку комітет піде назустріч українцю та дозволить йому одягти чорну пов'язку на старти у Мілані.

"МОК цілком розуміє бажання спортсменів віддати шану друзям, які загинули у цьому конфлікті. Він зробив це під час тренування і висловив свої емоції у соціальних мережах. Але цей шолом суперечить правилам", - пояснив він.

"Ми вважаємо це гарним компромісом", - додав представник МОК.

Читайте: МОК заборонив російські прапори для глядачів на Олімпіаді-2026

За його словами, поле змагань має залишатися максимально нейтральним.

"Існують правила, які зрозумілі всім національним олімпійським комітетам. Люди можуть подавати запит на виняток, але для цього має бути вагома причина.

Якщо причина вагома - її розглянуть. Люди можуть висловлювати себе як завгодно в інших місцях.

Щодо свободи слова - усі спортсмени абсолютно вільні висловлювати свою думку з будь-якого питання в соціальних мережах", - підсумував Адамс.

Що передувало