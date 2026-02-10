Новини Олімпіада-2026 Шолом пам'яті на виступі Гераскевича
2 625 17

Це гарний компроміс: МОК дозволить Гераскевичу одягти чорну пов’язку на Олімпіаді

Заборона шолому Гераскевичу: що сказали у МОК?

Міжнародний олімпійський комітет дозволить українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу, якому заборонили одягати шолом із фото вбитих Росією українських спортсменів, одягти чорну пов'язку на старти Олімпіади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Що відомо?

Пресатташе МОК Марк Адамс відреагував на ситуацію із забороною шолома Гераскевича. Він наголосив, що шолом "суперечить" правилам, встановленим організацією на час Олімпіади-2026, однак повідомив, що з іншого боку комітет піде назустріч українцю та дозволить йому одягти чорну пов'язку на старти у Мілані.

"МОК цілком розуміє бажання спортсменів віддати шану друзям, які загинули у цьому конфлікті. Він зробив це під час тренування і висловив свої емоції у соціальних мережах. Але цей шолом суперечить правилам", - пояснив він.

"Ми вважаємо це гарним компромісом", - додав представник МОК.

Читайте: МОК заборонив російські прапори для глядачів на Олімпіаді-2026

За його словами, поле змагань має залишатися максимально нейтральним.

"Існують правила, які зрозумілі всім національним олімпійським комітетам. Люди можуть подавати запит на виняток, але для цього має бути вагома причина.

Якщо причина вагома - її розглянуть. Люди можуть висловлювати себе як завгодно в інших місцях.

Щодо свободи слова - усі спортсмени абсолютно вільні висловлювати свою думку з будь-якого питання в соціальних мережах", - підсумував Адамс.

Що передувало

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що скелетоніст збірної України Владислав Гераскевич вийшов на офіційне тренування на зимовій Олімпіаді-2026 в особливому шоломі.
  • На ньому зображені фото спортсменів, загиблих унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Топ коментарі
+18
Шолом їм ****** заважає. А русняві спортсмени в "нейтральному" статусі не заважають.
10.02.2026 13:57 Відповісти
+14
Підараси мокавскіє
10.02.2026 13:52 Відповісти
+12
там сидять старі пердуни, які б не проти щоб кацапи приймали участь у ціх іграх під триколором
10.02.2026 13:54 Відповісти
А хрестика натільного теж замотувати чи знімати?
10.02.2026 13:53 Відповісти
клієнти Епштейна
10.02.2026 13:58 Відповісти
"Але цей шолом суперечить правилам", - пояснив він
Так измените правила в этом вопросе.
Для россиян вы правила поменяли аж бегом....
10.02.2026 13:55 Відповісти
Нехай блакитні на себе повʼяжуть, шлюхи трьохрубльові
10.02.2026 13:55 Відповісти
І що ж там в тих правилах? Як вони можуть трактувати шолом з фото,цікаво? Гандони там всі в тому МОК. Ось і все.
10.02.2026 14:01 Відповісти
Де в правилах написано, що заборонено виступати в шоломі з фотографіями спортсменів? Не має такого в правилах, тоді ідіть лісом.
10.02.2026 14:01 Відповісти
«У цьому конфлікті» - ні, віддати шану друзям, які загинули в результаті рашистської агресії.
10.02.2026 14:24 Відповісти
"Максимально нейтральним" зараз залишатися можуть лише цинічні та байдужі істоти, а не люди.
10.02.2026 14:32 Відповісти
Всі ці ФІФи,МОКи і решта навколоспортивних глистів нічого крім огиди і нудоти не викликають! У що перетворили спорт,***** !!!
10.02.2026 15:11 Відповісти
... а вбивць лаптєногих не видно чиновникам із МОК.
10.02.2026 16:39 Відповісти
МОК, ООН, ФІФА, Червоний хрест, МАГАТЕ, може когось забув? Вгадайте що цих хропаків об'єднуєнує?
10.02.2026 16:41 Відповісти
Кацапські грошики...
10.02.2026 17:18 Відповісти
 
 