Гераскевич попри заборону МОК вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування Олімпіади
Український скелетоніст Владислав Гераскевич, попри заборону від Міжнародного олімпійського комітету, знову вийшов на тренування на олімпійській трасі у "шоломі пам'яті" із фото вбитими Росією атлетів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Гераскевич продовжує відстоювати свою позицію
На "шоломі пам'яті" Гераскевича зображено понад 20 спортсменів, яких вбила Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну. Серед них є діти, які робили свої перші кроки у спорті.
Шолом зі спортсменами, які загинули через війну, створила художниця з Києва Ірина Проць.
Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026
- Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
- Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
Топ коментарі
+48 Василь Васько #582549
показати весь коментар10.02.2026 16:28 Відповісти Посилання
+36 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар10.02.2026 16:33 Відповісти Посилання
+27 Понад усе #600942
показати весь коментар10.02.2026 16:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось такі вони члЄни за гроші, від крові Українців!!!
Якого там голуба викладували на церемонії відкриття?
Українські спортсмени - РЕСПЕКТ!
які називають війну в Україні ,, конфліктом "
Шанськогоне підтртимали його і не зробили схожі принти?
Пам'ятаєте харлан?
Пам'ятаєте всіх справжніх українців, що відмовлялися від рукостискань чи фоточєк?
І хєр, що хто скаже!
Це вже традиція спорту харкати в свинособаче рило кацапа!