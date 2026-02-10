Гераскевич попри заборону МОК вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування Олімпіади

Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, попри заборону від Міжнародного олімпійського комітету, знову вийшов на тренування на олімпійській трасі у "шоломі пам'яті" із фото вбитими Росією атлетів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Гераскевич продовжує відстоювати свою позицію

На "шоломі пам'яті" Гераскевича зображено понад 20 спортсменів, яких вбила Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну. Серед них є діти, які робили свої перші кроки у спорті.

Шолом зі спортсменами, які загинули через війну, створила художниця з Києва Ірина Проць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна закликала МОК дозволити Гераскевичу виступати у "Шоломі пам’яті"

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це гарний компроміс: МОК дозволить Гераскевичу одягти чорну пов’язку на Олімпіаді