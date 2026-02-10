Новини Олімпіада-2026 Шолом пам’яті на виступі Гераскевича
7 603 26

Гераскевич попри заборону МОК вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування Олімпіади

Владислав Гераскевич у "шоломі пам’яті" на Олімпіаді-2026
Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, попри заборону від Міжнародного олімпійського комітету, знову вийшов на тренування на олімпійській трасі у "шоломі пам'яті" із фото вбитими Росією атлетів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Гераскевич продовжує відстоювати свою позицію

На "шоломі пам'яті" Гераскевича зображено понад 20 спортсменів, яких вбила Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну. Серед них є діти, які робили свої перші кроки у спорті.

Шолом зі спортсменами, які загинули через війну, створила художниця з Києва Ірина Проць.

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

  • Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
  • Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.

10.02.2026 16:28 Відповісти
Вчинок справжнього Громадянина! Слава Україні!
10.02.2026 16:28 Відповісти
Героям слава!!
10.02.2026 18:17 Відповісти
Ганьба продажним члЄНАМ МОК і Слава Українцям, які своїм ЖИТТЯМ протистоять московській війні!!!!
Ось такі вони члЄни за гроші, від крові Українців!!!
10.02.2026 16:33 Відповісти
респект Гераскевичу! дурні з МОК встали на розкоряку
10.02.2026 16:38 Відповісти
Все правильно зробив!!! Макаронник з мокшанським прапором на шоломі, брав участь у олімпіаді на болотах, то ні чого, а тут обличчя загиблих спортсменів в війні проти монголоїдів мок заїло!!! Успіхів нашому герою!!!
10.02.2026 16:38 Відповісти
Ну нехай спробують дискваліфікувати. Позорники. Спорт поза політикою. Ага.
10.02.2026 16:41 Відповісти
москалота історично, ще з радянських часів, мала вплив на МОК, за часів ***** ситуація ще погіршилася, там москальських агентів куплених сидить дох..я і більше
10.02.2026 16:43 Відповісти
Він уже Переміг на цій олімпіаді .
10.02.2026 16:47 Відповісти
Молодець! Повага! Сам на сам відстоює Україну і наш біль з потворним дебільним МОК!
10.02.2026 16:49 Відповісти
Гераскевич красава!

Якого там голуба викладували на церемонії відкриття?
10.02.2026 16:53 Відповісти
Правильно зробив, нехай йдуть ***** ті ****** олімпійщики з їхніми заборонами!
10.02.2026 16:58 Відповісти
Молодець. Але напевне дискваліфікують... В МОК кацапський буй встряг по самі гланди...
10.02.2026 17:14 Відповісти
МОК виступає за мир, вони займають дуже "зручну" позицію - просто не помічати геноциду 40-мільйонного народу.
Українські спортсмени - РЕСПЕКТ!
10.02.2026 17:33 Відповісти
Дякую ! Респект за принципову і непохитну позицію.
10.02.2026 17:45 Відповісти
Вважаю що історія з шоломом повний треш. Якби даний скелетоніст без лишніх слів і реклами одів би цей шолом в фіналі та дай Бог, став чемпіоном, тоді б це був подвиг. А так, до змагань це тряска язиком повітря, а закінчить змагання двісті сорок першим чи триста восьмим в цьому шоломі, а на ньому наші загиблі герої, якось незручно б було всім.
10.02.2026 17:47 Відповісти
сьогодні, в пробному заїзді, він зайняв друге місце... де твій язик?
10.02.2026 19:03 Відповісти
та пішли на йух, раз на Олімпіаді можна виступати під флагами країни вбиць, то хай, падли, дивляться на фото тих, кого вони вбили.
10.02.2026 17:49 Відповісти
Кремлівська мразь купила всіх в цьому збіговиську ,
які називають війну в Україні ,, конфліктом "
10.02.2026 18:19 Відповісти
Вчинок Гераскевича вартий не тільки поваги а й наслідування-чому інші атлети нашої команди після ганебного рішення мокШанського не підтртимали його і не зробили схожі принти?
10.02.2026 18:45 Відповісти
Він вже домігся свого, наразі залишається вболівати за нього на трасі! Сподіваюсь МОКівські чорти не насміляться його дискваліфікувати
10.02.2026 19:04 Відповісти
Велика Шана Спортсмену України. Це не усік, котрий в Америці ручкався з рюськими боксерами. А Гераскевич, щей і умнічка - як він відповідав англійською на питання журналістів. Справжне життя спортсмена-воїна.
10.02.2026 19:10 Відповісти
Це є важливий крок в мужня позиція людини .
10.02.2026 19:59 Відповісти
ЧЕСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.02.2026 21:31 Відповісти
Треба перемагати, а не виправдовуватись!!!
Пам'ятаєте харлан?
Пам'ятаєте всіх справжніх українців, що відмовлялися від рукостискань чи фоточєк?
І хєр, що хто скаже!
Це вже традиція спорту харкати в свинособаче рило кацапа!
11.02.2026 06:35 Відповісти
 
 