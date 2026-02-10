Україна закликала МОК дозволити Гераскевичу виступати у "Шоломі пам’яті"
МЗС України закликало МОК ухвалити справедливе рішення щодо виступу Владислава Гераскевича у "Шоломі пам’яті" із зображенням українських спортсменів, убитих Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Х.
"Шолом пам'яті" не можна забороняти. Немає нічого політичного у вшануванні українських спортсменів, убитих Росією. Ці злочини не можна замовчувати, так само як і правда не зникає, коли на неї заплющуєш очі. Ми наполягаємо на справедливому остаточному рішенні МОК", - наголосив Сибіга.
Що відомо?
Український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, що йому заборонили використовувати на Олімпіаді-2026 шолом із зображенням загиблих внаслідок російської агресії українських атлетів.
