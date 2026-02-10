Украина призвала МОК разрешить Гераскевичу выступать в "Шлеме памяти"

МИД Украины призвал МОК принять справедливое решение относительно выступления Владислава Гераскевича в "Шлеме памяти" с изображением украинских спортсменов, убитых Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр иностранных дел Андрей Сибига в Х.

"Шлем памяти" нельзя запрещать. Нет ничего политического в чествовании украинских спортсменов, убитых Россией. Эти преступления нельзя замалчивать, так же как и правда не исчезает, когда на нее закрываешь глаза. Мы настаиваем на справедливом окончательном решении МОК", - подчеркнул Сибига.

Что известно?

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что ему запретили использовать на Олимпиаде-2026 шлем с изображением погибших в результате российской агрессии украинских атлетов.

