Украина призвала МОК разрешить Гераскевичу выступать в "Шлеме памяти"

Украина призвала МОК не запрещать "Шлем памяти"

МИД Украины призвал МОК принять справедливое решение относительно выступления Владислава Гераскевича в "Шлеме памяти" с изображением украинских спортсменов, убитых Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр иностранных дел Андрей Сибига в Х.

"Шлем памяти" нельзя запрещать. Нет ничего политического в чествовании украинских спортсменов, убитых Россией. Эти преступления нельзя замалчивать, так же как и правда не исчезает, когда на нее закрываешь глаза. Мы настаиваем на справедливом окончательном решении МОК", - подчеркнул Сибига.

Что известно?

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что ему запретили использовать на Олимпиаде-2026 шлем с изображением погибших в результате российской агрессии украинских атлетов.

Пам'ять це не китайські гроші і не російська ікра. Її до справи не пришиєш.
показать весь комментарий
10.02.2026 13:59 Ответить
Треба трусити продажних підарасів
показать весь комментарий
10.02.2026 13:59 Ответить
и с черной повязкой
показать весь комментарий
10.02.2026 14:05 Ответить
Гераскавевич діє ефективніше, ніж дипломатична служба паяца!
показать весь комментарий
10.02.2026 15:14 Ответить
 
 