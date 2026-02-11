РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8002 посетителя онлайн
Новости Олимпиада-2026 Шлем памяти на выступлении Гераскевича
3 315 27

Гераскевич может показать "шлем памяти" после выступления, но не во время заезда, - МОК

Украина призвала МОК не запрещать "Шлем памяти"

Международный олимпийский комитет призвал украинского скелетониста Владислава Гераскевича не использовать во время выступления "шлем памяти", но предложил другие варианты чествования погибших украинских спортсменов, в частности демонстрацию шлема после соревнований.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", свое заявление функционер сделал во время пресс-конференции.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Поступить, как фигурист российского происхождения

Он сообщил, что в организации не хотят дисквалифицировать украинца и хотят, чтобы тот выступил на соревнованиях. Почтить же память своих земляков Адамс предложил другим способом.

Функционер привел пример американского фигуриста российского происхождения Максима Наумова. Тот после выступления в короткой программе показал фото со своими родителями, которые погибли в авиакатастрофе в январе 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гераскевич: Меня могут дисквалифицировать из-за "шлема памяти" на Олимпиаде

В МОК предложили провести подобную акцию и Владиславу Гераскевичу. Он может продемонстрировать "шлем памяти" в микст-зоне после выступления, но не во время самого спуска.

"Ситуация прошлой ночью усиливает наши слова – мы видим это как путь. Фигурист отыграл, а уже потом показал свои эмоции. Это то, что мы будем предлагать атлету сделать – показать свою боль до и после соревнований, как и фигурист сделал. Это очень эмоциональные, очень человеческие, эмоциональные поступки.


Все понимают, когда человек потерял родителей таким трагическим образом. Это подчеркивает то, о чем мы говорим. Украинский атлет может сделать то же самое. Он может показать свой шлем, он может рассказывать о нем в микст-зоне. Мы также смягчили правила и предлагаем ему надеть черную повязку на руку, чтобы почтить память друзей и коллег", – сказал Адамс.

Читайте: Украина призвала МОК разрешить Гераскевичу выступать в "шлеме памяти"

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

  • Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
  • После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
  • Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.

Автор: 

дисквалификация (59) МОК (199) Олимпиада (1177) Гераскевич Владислав (31)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
МОК-шмат лайна.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:35 Ответить
+14
На час Олімпіади мали би призупинятись усі війни, чи не так?
То ви ***** продажні або не проводьте свої заході під час кривавих конфліктів або принаймні вшануйте їх жертв.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:38 Ответить
+11
При чому тут чиїсь батьки в авіакатастрофі до геноциду цілої нації?
МОК рівняє особисте і загальнодержавне , щоб ***** не засмучувати.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хмари над нашим спортсменом темнішають - до грози...
показать весь комментарий
11.02.2026 15:33 Ответить
а раптом ввійде в трійку? Або не ввійде, якщо дискваліфікують...
показать весь комментарий
11.02.2026 16:18 Ответить
****** русня
показать весь комментарий
11.02.2026 16:54 Ответить
МОК-шмат лайна.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:35 Ответить
На час Олімпіади мали би призупинятись усі війни, чи не так?
То ви ***** продажні або не проводьте свої заході під час кривавих конфліктів або принаймні вшануйте їх жертв.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:38 Ответить
Ні, треба дотискати цих ВСІХ міжнародних функціонерів на з/п газпуку, щоб вони не плутали війну та політику, щоб заборониди будь-яким касапам (як виключення - тим, які засудили війну, агресію ***** та касапську окупацію окремих територій України) взагалі брати участь в міжнародних змаганнях.

На Євробаченні касапів же забанили! Чому не банять в спорті?
показать весь комментарий
11.02.2026 15:39 Ответить
"Чому не банять в спорті?"
Тому що "О спорт, ти мір бабло!"
показать весь комментарий
11.02.2026 16:26 Ответить
То треба не впиратися, а поміняти шолом. Одягнути інший, з написом "ПТН-ПНХ".
показать весь комментарий
11.02.2026 15:42 Ответить
МОК у кацапів смок смок.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:45 Ответить
При чому тут чиїсь батьки в авіакатастрофі до геноциду цілої нації?
МОК рівняє особисте і загальнодержавне , щоб ***** не засмучувати.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:48 Ответить
Кремлівське ху@ло виклав не маленьку суму для того ,
щоби вони( МОК)
захищали інтереси агресора і вбивці , коли буде потрібно !!
Завтра Гераскевив вирішить , як поступити на змаганнях , попри
скандал , які йому влаштували проплачені виродки !!
показать весь комментарий
11.02.2026 17:21 Ответить
потрібно не звертиту увагу до закликив МОК, нехай йдуть у дупу
показать весь комментарий
11.02.2026 15:48 Ответить
Італійський сноубордист Ролан Фішналлер порушив правила участі на Олімпійських іграх 2026 року в Мілані, вийшовши на старт із зображенням прапора росії на екіпіровці.

45-річний спортсмен при цьому уникнув будь-яких санкцій з боку організаторів, які не побачили в цьому нічого поганого.

показать весь комментарий
11.02.2026 15:50 Ответить
МОК йди 🖕
показать весь комментарий
11.02.2026 15:55 Ответить
МОК - бездушні й безпринципні скоти, які толерують агресорам!
показать весь комментарий
11.02.2026 15:57 Ответить
Так я не знаю з якою метою ви тут згадуєте закон, якого не існує.
показать весь комментарий
11.02.2026 17:06 Ответить
В якому законі написано, шо це заборонено? УК РФ?
показать весь комментарий
11.02.2026 17:20 Ответить
Все одно - ми поважаємо, ми любимо своїх героїв, - хоч від Крут чи навіть Конотопа та до сьогодення... До наших олімпійців!
показать весь комментарий
11.02.2026 15:58 Ответить
Компроміс від МОК.
показать весь комментарий
11.02.2026 16:59 Ответить
МОК - корупційне збіговисько , яке потрібно ігнорувати ,
якщо навіть прийдеться покинути ці ігри !!
показать весь комментарий
11.02.2026 17:16 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/22320 ВР України обʼєдналася сьогодні в нашій спільній, щирій підтримці українського спортсмена- олімпійця Владислава Гераскевича, який зробив для вшанування памʼяті українських героїв більше, ніж всі ці центри комунікацій і марафони разом взяті.
268 нардепів підтримали Звернення ВРУ до Міжнародного олімпійського комітету щодо підтримки нашого скелетоніста щодо використання символіки, що вшановує пам'ять жертв агресії РФ проти України. Більше 500 наших спортсменів загинули від рук окупанта. Їх імена має знати світ. Їх світлі і прекрасні обличчя мають бачити на Олімпіаді.
Росіяни мають знати, що обличчя закатованих і вбитих українців будуть їх переслідувати всюди і завжди. А світ має не ховати очі, а дивитися на наслідки своєї жахливої інфантильності….
показать весь комментарий
11.02.2026 21:37 Ответить
 
 