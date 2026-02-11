Гераскевич может показать "шлем памяти" после выступления, но не во время заезда, - МОК

Международный олимпийский комитет призвал украинского скелетониста Владислава Гераскевича не использовать во время выступления "шлем памяти", но предложил другие варианты чествования погибших украинских спортсменов, в частности демонстрацию шлема после соревнований.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", свое заявление функционер сделал во время пресс-конференции.

Поступить, как фигурист российского происхождения

Он сообщил, что в организации не хотят дисквалифицировать украинца и хотят, чтобы тот выступил на соревнованиях. Почтить же память своих земляков Адамс предложил другим способом.

Функционер привел пример американского фигуриста российского происхождения Максима Наумова. Тот после выступления в короткой программе показал фото со своими родителями, которые погибли в авиакатастрофе в январе 2025 года.

В МОК предложили провести подобную акцию и Владиславу Гераскевичу. Он может продемонстрировать "шлем памяти" в микст-зоне после выступления, но не во время самого спуска.

"Ситуация прошлой ночью усиливает наши слова – мы видим это как путь. Фигурист отыграл, а уже потом показал свои эмоции. Это то, что мы будем предлагать атлету сделать – показать свою боль до и после соревнований, как и фигурист сделал. Это очень эмоциональные, очень человеческие, эмоциональные поступки.

Все понимают, когда человек потерял родителей таким трагическим образом. Это подчеркивает то, о чем мы говорим. Украинский атлет может сделать то же самое. Он может показать свой шлем, он может рассказывать о нем в микст-зоне. Мы также смягчили правила и предлагаем ему надеть черную повязку на руку, чтобы почтить память друзей и коллег", – сказал Адамс.

