Гераскевич может показать "шлем памяти" после выступления, но не во время заезда, - МОК
Международный олимпийский комитет призвал украинского скелетониста Владислава Гераскевича не использовать во время выступления "шлем памяти", но предложил другие варианты чествования погибших украинских спортсменов, в частности демонстрацию шлема после соревнований.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", свое заявление функционер сделал во время пресс-конференции.
Поступить, как фигурист российского происхождения
Он сообщил, что в организации не хотят дисквалифицировать украинца и хотят, чтобы тот выступил на соревнованиях. Почтить же память своих земляков Адамс предложил другим способом.
Функционер привел пример американского фигуриста российского происхождения Максима Наумова. Тот после выступления в короткой программе показал фото со своими родителями, которые погибли в авиакатастрофе в январе 2025 года.
В МОК предложили провести подобную акцию и Владиславу Гераскевичу. Он может продемонстрировать "шлем памяти" в микст-зоне после выступления, но не во время самого спуска.
"Ситуация прошлой ночью усиливает наши слова – мы видим это как путь. Фигурист отыграл, а уже потом показал свои эмоции. Это то, что мы будем предлагать атлету сделать – показать свою боль до и после соревнований, как и фигурист сделал. Это очень эмоциональные, очень человеческие, эмоциональные поступки.
Все понимают, когда человек потерял родителей таким трагическим образом. Это подчеркивает то, о чем мы говорим. Украинский атлет может сделать то же самое. Он может показать свой шлем, он может рассказывать о нем в микст-зоне. Мы также смягчили правила и предлагаем ему надеть черную повязку на руку, чтобы почтить память друзей и коллег", – сказал Адамс.
Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026
- Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
- После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
- Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То ви ***** продажні або не проводьте свої заході під час кривавих конфліктів або принаймні вшануйте їх жертв.
На Євробаченні касапів же забанили! Чому не банять в спорті?
Тому що "О спорт, ти
мірбабло!"
МОК рівняє особисте і загальнодержавне , щоб ***** не засмучувати.
щоби вони( МОК)
захищали інтереси агресора і вбивці , коли буде потрібно !!
Завтра Гераскевив вирішить , як поступити на змаганнях , попри
скандал , які йому влаштували проплачені виродки !!
45-річний спортсмен при цьому уникнув будь-яких санкцій з боку організаторів, які не побачили в цьому нічого поганого.
якщо навіть прийдеться покинути ці ігри !!
268 нардепів підтримали Звернення ВРУ до Міжнародного олімпійського комітету щодо підтримки нашого скелетоніста щодо використання символіки, що вшановує пам'ять жертв агресії РФ проти України. Більше 500 наших спортсменів загинули від рук окупанта. Їх імена має знати світ. Їх світлі і прекрасні обличчя мають бачити на Олімпіаді.
Росіяни мають знати, що обличчя закатованих і вбитих українців будуть їх переслідувати всюди і завжди. А світ має не ховати очі, а дивитися на наслідки своєї жахливої інфантильності….