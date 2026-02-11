"Пам’ять не є порушенням": українські захисники запустили флешмоб на підтримку Гераскевича
Захисники та захисниці Сил оборони підтримали олімпійську збірну України, яка нагадує світу про всіх спортсменів, вбитих Росією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото опубліковано у соцмережах підрозділів Сил оборони та у Генштабі.
Підтримка українських спортсменів
Так, воїни ЗСУ підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича, який попри незгоду Міжнародного олімпійського комітету продовжує виступати на Олімпійських іграх-2026 у "шоломі пам'яті" із зображеннями загиблих на війні спортсменів.
Українські захисники запустили флешмоб, в рамках якого тримають в руці стікер з написом "Remembrance is not violation" або "Памʼять не є порушенням".
До акції підтримки вже доєдналися воїни 8-го полку спеціального призначення імені Князя Ізяслава Мстиславича та 144-го Центру ССО, 3-й полк ССО імені Святослава Хороброго, 33 ОМБр, а також Генеральний штаб ЗСУ.
Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026
- Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
- Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
- Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.
Слава Україні та її Захисникам!!
Памятаймо Героїчних Укранців!!
ЗСУ - ВЫ ЛУЧШИЕ!!!!!!!!!
Я не здивуюся коли на олімпійських іграх кацапи будуть бігати з камуфляжі та з автоматами.
Праворуч - Сергій Бубка, член виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і до того багаторічний очільник Національного олімпійського комітету.
Бубка мав би захищати українські інтереси у МОК. Але зараз Бубка мовчить. А ще раніше не визнавав росію агресором. Не вимагав санкцій до російського спорту.
Поки весь світ читає новини про Гераскевича, реакції Бубки немає. Чому немає?
Не виключено через те, що саме Гераскевич у 2023 році підняв питання виключення Бубки з НОК через бізнес на тимчасово окупованих територіях
Нагадаємо, колеги з BIHUS.Info з'ясували, що фірма Бубки та його брата співпрацювала з окупаційною владою і торгувала в рублях.
НОК тоді став на бік Бубки, а не Гераскевича. Хоча, вочевидь, саме Гераскевич відстоює українські інтереси набагато краще, ніж Бубка.
До слова, ще у серпні 2023 року ЦПК і Автомайдан просили Мін'юст та СБУ перевірити, чи отримує Бубка прибутки від бізнесу в "днр", щоб внести його в санкційний список. З того часу ми отримали лише відписки, що "факти перевіряються".
А Гераскевичу наша повага і вдячність. За такими гідними людьми - однозначно майбутнє України.