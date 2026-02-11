"Пам’ять не є порушенням": українські захисники запустили флешмоб на підтримку Гераскевича

Захисники та захисниці Сил оборони підтримали олімпійську збірну України, яка нагадує світу про всіх спортсменів, вбитих Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото опубліковано у соцмережах підрозділів Сил оборони та у Генштабі.

Підтримка українських спортсменів

Так, воїни ЗСУ підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича, який попри незгоду Міжнародного олімпійського комітету продовжує виступати на Олімпійських іграх-2026 у "шоломі пам'яті" із зображеннями загиблих на війні спортсменів.

Українські захисники запустили флешмоб, в рамках якого тримають в руці стікер з написом "Remembrance is not violation" або "Памʼять не є порушенням".

До акції підтримки вже доєдналися воїни 8-го полку спеціального призначення імені Князя Ізяслава Мстиславича та 144-го Центру ССО, 3-й полк ССО імені Святослава Хороброго, 33 ОМБр, а також Генеральний штаб ЗСУ.

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.

Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.

