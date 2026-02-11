УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10008 відвідувачів онлайн
Новини Шолом пам’яті на виступі Гераскевича
4 977 8

"Пам’ять не є порушенням": українські захисники запустили флешмоб на підтримку Гераскевича

Захисники та захисниці Сил оборони підтримали олімпійську збірну України, яка нагадує світу про всіх спортсменів, вбитих Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото опубліковано у соцмережах підрозділів Сил оборони та у Генштабі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підтримка українських спортсменів 

Так, воїни ЗСУ підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича, який попри незгоду Міжнародного олімпійського комітету продовжує виступати на Олімпійських іграх-2026 у "шоломі пам'яті" із зображеннями загиблих на війні спортсменів.

Українські захисники запустили флешмоб, в рамках якого тримають в руці стікер з написом "Remembrance is not violation" або "Памʼять не є порушенням".

До акції підтримки вже доєдналися воїни 8-го полку спеціального призначення імені Князя Ізяслава Мстиславича та 144-го Центру ССО, 3-й полк ССО імені Святослава Хороброго, 33 ОМБр, а також Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гераскевич може показати "шолом пам’яті" після виступу, але не під час заїзду, - МОК

Українські військові підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича
Українські військові підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича
Українські військові підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича
Українські військові підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича
Українські військові підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича
Українські військові підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича
Українські військові підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича
Українські військові підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

  • Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
  • Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
  • Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.

Читайте також: Українцю Гандею заборонили виходити на Олімпіаду-2026 у шоломі з цитатою Ліни Костенко

Автор: 

Олімпіада (727) підтримка (791) ЗСУ (8687) Гераскевич Владислав (42)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в МОК, в Мілані цього не побачать.
показати весь коментар
11.02.2026 23:45 Відповісти
Якщо ЗМІ репостнуть - побачать
показати весь коментар
12.02.2026 09:52 Відповісти
❤️🇺🇦🇪🇺‼️💯⚔️⚔️⚔️🤝👏✊💪👌✌️👍🫡⚔️‼️🇪🇺🇺🇦❤️
Слава Україні та її Захисникам!!
Памятаймо Героїчних Укранців!!
показати весь коментар
12.02.2026 00:02 Відповісти
Навіки Слава!
показати весь коментар
12.02.2026 00:52 Відповісти
Круто!!!!!!!!!!!
ЗСУ - ВЫ ЛУЧШИЕ!!!!!!!!!
показати весь коментар
12.02.2026 01:23 Відповісти
МОК як і ООН скоро піде в небуття, криваві гроші добра не приносять.
Я не здивуюся коли на олімпійських іграх кацапи будуть бігати з камуфляжі та з автоматами.
показати весь коментар
12.02.2026 09:08 Відповісти
Дякуємо за Захист! Героям Слава!💛💙
показати весь коментар
12.02.2026 11:45 Відповісти
Ліворуч - український скелетоніст Владислав Гераскевич, який не зрадив свої принципи і не відмовився від "шолому пам'яті". Навіть ціною дискваліфікації. За що йому повага і підтримка українців.

Праворуч - Сергій Бубка, член виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і до того багаторічний очільник Національного олімпійського комітету.

Бубка мав би захищати українські інтереси у МОК. Але зараз Бубка мовчить. А ще раніше не визнавав росію агресором. Не вимагав санкцій до російського спорту.

Поки весь світ читає новини про Гераскевича, реакції Бубки немає. Чому немає?

Не виключено через те, що саме Гераскевич у 2023 році підняв питання виключення Бубки з НОК через бізнес на тимчасово окупованих територіях

Нагадаємо, колеги з BIHUS.Info з'ясували, що фірма Бубки та його брата співпрацювала з окупаційною владою і торгувала в рублях.

НОК тоді став на бік Бубки, а не Гераскевича. Хоча, вочевидь, саме Гераскевич відстоює українські інтереси набагато краще, ніж Бубка.

До слова, ще у серпні 2023 року ЦПК і Автомайдан просили Мін'юст та СБУ перевірити, чи отримує Бубка прибутки від бізнесу в "днр", щоб внести його в санкційний список. З того часу ми отримали лише відписки, що "факти перевіряються".

А Гераскевичу наша повага і вдячність. За такими гідними людьми - однозначно майбутнє України.
показати весь коментар
12.02.2026 22:59 Відповісти
 
 