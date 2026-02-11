"Память не является нарушением": украинские защитники запустили флешмоб в поддержку Гераскевича. ФОТОРЕПОРТАЖ
Защитники и защитницы Сил обороны поддержали олимпийскую сборную Украины, которая напоминает миру обо всех спортсменах, убитых Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовано в соцсетях подразделений Сил обороны и в Генштабе.
Поддержка украинских спортсменов
В частности, воины ВСУ поддержали скелетониста Владислава Гераскевича, который, несмотря на несогласие Международного олимпийского комитета, продолжает выступать на Олимпийских играх-2026 в "шлеме памяти" с изображениями погибших на войне спортсменов.
Украинские защитники запустили флешмоб, в рамках которого держат в руке стикер с надписью "Remembrance is not violation" или "Память не является нарушением".
К акции поддержки уже присоединились воины 8-го полка специального назначения имени Князя Изяслава Мстиславича и 144-го Центра ССО, 3-й полк ССО имени Святослава Хороброго, 33 ОМБр, а также Генеральный штаб ВСУ.
Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026
- Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших вследствие вторжения России в Украину.
- После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
- Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
Слава Україні та її Захисникам!!
Памятаймо Героїчних Укранців!!
ЗСУ - ВЫ ЛУЧШИЕ!!!!!!!!!
Я не здивуюся коли на олімпійських іграх кацапи будуть бігати з камуфляжі та з автоматами.
Праворуч - Сергій Бубка, член виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і до того багаторічний очільник Національного олімпійського комітету.
Бубка мав би захищати українські інтереси у МОК. Але зараз Бубка мовчить. А ще раніше не визнавав росію агресором. Не вимагав санкцій до російського спорту.
Поки весь світ читає новини про Гераскевича, реакції Бубки немає. Чому немає?
Не виключено через те, що саме Гераскевич у 2023 році підняв питання виключення Бубки з НОК через бізнес на тимчасово окупованих територіях
Нагадаємо, колеги з BIHUS.Info з'ясували, що фірма Бубки та його брата співпрацювала з окупаційною владою і торгувала в рублях.
НОК тоді став на бік Бубки, а не Гераскевича. Хоча, вочевидь, саме Гераскевич відстоює українські інтереси набагато краще, ніж Бубка.
До слова, ще у серпні 2023 року ЦПК і Автомайдан просили Мін'юст та СБУ перевірити, чи отримує Бубка прибутки від бізнесу в "днр", щоб внести його в санкційний список. З того часу ми отримали лише відписки, що "факти перевіряються".
А Гераскевичу наша повага і вдячність. За такими гідними людьми - однозначно майбутнє України.