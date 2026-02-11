"Память не является нарушением": украинские защитники запустили флешмоб в поддержку Гераскевича. ФОТОРЕПОРТАЖ

Защитники и защитницы Сил обороны поддержали олимпийскую сборную Украины, которая напоминает миру обо всех спортсменах, убитых Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовано в соцсетях подразделений Сил обороны и в Генштабе.

Поддержка украинских спортсменов

В частности, воины ВСУ поддержали скелетониста Владислава Гераскевича, который, несмотря на несогласие Международного олимпийского комитета, продолжает выступать на Олимпийских играх-2026 в "шлеме памяти" с изображениями погибших на войне спортсменов.

Украинские защитники запустили флешмоб, в рамках которого держат в руке стикер с надписью "Remembrance is not violation" или "Память не является нарушением".

К акции поддержки уже присоединились воины 8-го полка специального назначения имени Князя Изяслава Мстиславича и 144-го Центра ССО, 3-й полк ССО имени Святослава Хороброго, 33 ОМБр, а также Генеральный штаб ВСУ.

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших вследствие вторжения России в Украину.

После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.

Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.

