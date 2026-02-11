РУС
"Память не является нарушением": украинские защитники запустили флешмоб в поддержку Гераскевича. ФОТОРЕПОРТАЖ

Защитники и защитницы Сил обороны поддержали олимпийскую сборную Украины, которая напоминает миру обо всех спортсменах, убитых Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото опубликовано в соцсетях подразделений Сил обороны и в Генштабе.

Поддержка украинских спортсменов 

В частности, воины ВСУ поддержали скелетониста Владислава Гераскевича, который, несмотря на несогласие Международного олимпийского комитета, продолжает выступать на Олимпийских играх-2026 в "шлеме памяти" с изображениями погибших на войне спортсменов.

Украинские защитники запустили флешмоб, в рамках которого держат в руке стикер с надписью "Remembrance is not violation" или "Память не является нарушением".

К акции поддержки уже присоединились воины 8-го полка специального назначения имени Князя Изяслава Мстиславича и 144-го Центра ССО, 3-й полк ССО имени Святослава Хороброго, 33 ОМБр, а также Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гераскевич может показать "шлем памяти" после выступления, но не во время заезда, - МОК

Украинские военные поддержали скелетониста Владислава Гераскевича
Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

  • Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших вследствие вторжения России в Украину.
  • После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
  • Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.

Читайте также: Украинцу Гандею запретили выходить на Олимпиаду-2026 в шлеме с цитатой Лины Костенко

в МОК, в Мілані цього не побачать.
11.02.2026 23:45 Ответить
Якщо ЗМІ репостнуть - побачать
12.02.2026 09:52 Ответить
❤️🇺🇦🇪🇺‼️💯⚔️⚔️⚔️🤝👏✊💪👌✌️👍🫡⚔️‼️🇪🇺🇺🇦❤️
Слава Україні та її Захисникам!!
Памятаймо Героїчних Укранців!!
12.02.2026 00:02 Ответить
Навіки Слава!
12.02.2026 00:52 Ответить
Круто!!!!!!!!!!!
ЗСУ - ВЫ ЛУЧШИЕ!!!!!!!!!
12.02.2026 01:23 Ответить
МОК як і ООН скоро піде в небуття, криваві гроші добра не приносять.
Я не здивуюся коли на олімпійських іграх кацапи будуть бігати з камуфляжі та з автоматами.
12.02.2026 09:08 Ответить
Дякуємо за Захист! Героям Слава!💛💙
12.02.2026 11:45 Ответить
Ліворуч - український скелетоніст Владислав Гераскевич, який не зрадив свої принципи і не відмовився від "шолому пам'яті". Навіть ціною дискваліфікації. За що йому повага і підтримка українців.

Праворуч - Сергій Бубка, член виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і до того багаторічний очільник Національного олімпійського комітету.

Бубка мав би захищати українські інтереси у МОК. Але зараз Бубка мовчить. А ще раніше не визнавав росію агресором. Не вимагав санкцій до російського спорту.

Поки весь світ читає новини про Гераскевича, реакції Бубки немає. Чому немає?

Не виключено через те, що саме Гераскевич у 2023 році підняв питання виключення Бубки з НОК через бізнес на тимчасово окупованих територіях

Нагадаємо, колеги з BIHUS.Info з'ясували, що фірма Бубки та його брата співпрацювала з окупаційною владою і торгувала в рублях.

НОК тоді став на бік Бубки, а не Гераскевича. Хоча, вочевидь, саме Гераскевич відстоює українські інтереси набагато краще, ніж Бубка.

До слова, ще у серпні 2023 року ЦПК і Автомайдан просили Мін'юст та СБУ перевірити, чи отримує Бубка прибутки від бізнесу в "днр", щоб внести його в санкційний список. З того часу ми отримали лише відписки, що "факти перевіряються".

А Гераскевичу наша повага і вдячність. За такими гідними людьми - однозначно майбутнє України.
12.02.2026 22:59 Ответить
 
 