9 511 29

Украинцу Гандею запретили выходить на Олимпиаду-2026 в шлеме с цитатой Лины Костенко

Украинский шорт-трекист Олег Гандей

Международный союз конькобежцев (ISU) не разрешил украинскому шорт-трекисту Олегу Гандею соревноваться на Олимпийских играх в Италии в специальном шлеме, на котором написаны слова украинской поэтессы Лины Костенко. Говорят, что это "политический лозунг".

Об этом он рассказал "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

Запрет шлема

Гандей рассказал, что вынужден был сменить экипировку, поскольку ISU решил, что цитата Костенко является "политическим лозунгом". О запрете шлема ему сообщили за несколько дней до начала Игр-2026.

"У меня есть надпись на шлеме Лины Костенко: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". Запретили, сказали, что это политический лозунг, что это о войне, это нельзя. Я им перевел слово в слово — нет, это политический лозунг. Это просто мотивационные слова для меня, для моей команды и страны. Почему нет? Нельзя, это политически и это пропаганда", — рассказал спортсмен.

Другие запреты

В отличие от ситуаций с Гераскевичем и фристайлисткой Екатериной Коцар, в случае Гандея запрет наложил не МОК, а Международный союз конькобежцев (ISU). Шорт-трекист добавил, что Украина не имеет представителей в ISU, поэтому там "мы не имеем поддержки, и они могут делать с нами все, что угодно".

Шлем Екатерины Коцар из-за надписи "Be brave like Ukrainian".

Гандей поддержал Гераскевича, заявив, что позиция Владислава, который не намерен отказываться от своего шлема, является правильной.

"У меня такая же ситуация, [как у Гераскевича], просто я не публично. Гераскевич сделал это публично — это дало МОК больше уверенности запрещать. Это мое мнение. Я надеюсь, что он не изменит свою позицию и свои слова, потому что мы должны бороться. И пока мы боремся, мы можем победить", — добавил Гандей.

  • Гандей стал одним из двух украинских шорт-трекистов, которому удалось завоевать лицензию для выступлений на Олимпийских играх-2026. По результатам четырех этапов Мирового тура украинец получил право стартовать в двух дисциплинах в Италии — 500 м и 1500 м.

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

  • Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
  • После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
  • Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.

запрет (1720) Костенко Лина (29) МОК (198) Олимпиада (1170) спорт (2500)
Топ комментарии
+28
МОКра прокладка путлєра
показать весь комментарий
11.02.2026 21:33 Ответить
+27
І тільки для москалів усе "внєпалітікі". Яку б муйню вони б не несли.
Не смішно. Зовсім.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:33 Ответить
+19
Других у Зеленского нет. Поэтому и имеем такое отстаивание наших позиций в МОК. Где спортсмены делают гораздо больше чиновников.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:57 Ответить
