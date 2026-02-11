Украинцу Гандею запретили выходить на Олимпиаду-2026 в шлеме с цитатой Лины Костенко
Международный союз конькобежцев (ISU) не разрешил украинскому шорт-трекисту Олегу Гандею соревноваться на Олимпийских играх в Италии в специальном шлеме, на котором написаны слова украинской поэтессы Лины Костенко. Говорят, что это "политический лозунг".
Об этом он рассказал "Суспільному", передает Цензор.НЕТ.
Запрет шлема
Гандей рассказал, что вынужден был сменить экипировку, поскольку ISU решил, что цитата Костенко является "политическим лозунгом". О запрете шлема ему сообщили за несколько дней до начала Игр-2026.
"У меня есть надпись на шлеме Лины Костенко: "Там, где героизм, там нет окончательного поражения". Запретили, сказали, что это политический лозунг, что это о войне, это нельзя. Я им перевел слово в слово — нет, это политический лозунг. Это просто мотивационные слова для меня, для моей команды и страны. Почему нет? Нельзя, это политически и это пропаганда", — рассказал спортсмен.
Другие запреты
В отличие от ситуаций с Гераскевичем и фристайлисткой Екатериной Коцар, в случае Гандея запрет наложил не МОК, а Международный союз конькобежцев (ISU). Шорт-трекист добавил, что Украина не имеет представителей в ISU, поэтому там "мы не имеем поддержки, и они могут делать с нами все, что угодно".
Шлем Екатерины Коцар из-за надписи "Be brave like Ukrainian".
Гандей поддержал Гераскевича, заявив, что позиция Владислава, который не намерен отказываться от своего шлема, является правильной.
"У меня такая же ситуация, [как у Гераскевича], просто я не публично. Гераскевич сделал это публично — это дало МОК больше уверенности запрещать. Это мое мнение. Я надеюсь, что он не изменит свою позицию и свои слова, потому что мы должны бороться. И пока мы боремся, мы можем победить", — добавил Гандей.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гераскевич: Меня могут дисквалифицировать из-за "шлема памяти" на Олимпиаде
- Гандей стал одним из двух украинских шорт-трекистов, которому удалось завоевать лицензию для выступлений на Олимпийских играх-2026. По результатам четырех этапов Мирового тура украинец получил право стартовать в двух дисциплинах в Италии — 500 м и 1500 м.
Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026
- Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
- После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
- Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не смішно. Зовсім.
268 нардепів підтримали Звернення ВРУ до Міжнародного олімпійського комітету щодо підтримки нашого скелетоніста щодо використання символіки, що вшановує пам'ять жертв агресії РФ проти України. Більше 500 наших спортсменів загинули від рук окупанта. Їх імена має знати світ. Їх світлі і прекрасні обличчя мають бачити на Олімпіаді.
Росіяни мають знати, що обличчя закатованих і вбитих українців будуть їх переслідувати всюди і завжди. А світ має не ховати очі, а дивитися на наслідки своєї жахливої інфантильності….
А сам факт заборони чи не смердить політикою?
ганьба ‼️‼️‼️
треба щоб стадіони скандували - ганьба олімпійському комітету
і ще призвища функціонерів пустити на карикатури- сганьбити їм карьери
https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/pfbid0gN6e2qSzL4pY9Eps6MHZJsRRXCpESx7p1A7gvrUyVY4ei4f38LxzZjQNzCF7ba9jl?__cft__[0]=AZbWXtb2JW6pk46QR9Rm4Tp7G09Hp94EdYlpJTZVgGeHnaWdVIsmTYCc-pj24htcuxS-2NWHH0XkedRjTU8tsv-lbqErdfAoemmutajU3UEkJfBVwEzOuYyuDGWJjk4VPOGsCtU9IvgZUvwXfLK6dA7WYuHl1MbiD9sFjSGlS7_qioMmU4r_MEv7x8pD0bKih-c&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·Напис на руці української олімпійської спортсменки Олени Смаги «Пам'ять - це не порушення правил» перетворився на флешмоб, до якого долучилися й бійці Сил спеціальних операцій України.
Смага висловила підтримку своєму співвітчизнику Владиславу Гераскевичу, який виступав у шоломі з портретами українців, загиблих внаслідок російської агресії.
9 лютого Міжнародний олімпійський комітет заборонив цей меморіальний елемент на його шоломі.
У відповідь спортсменка вийшла з написом на руці - і цей жест став символом пам'яті та підтримки
Їх ( МОК) треба судити за упередження. Фото в память померлих звична справа на олімпіаді і відбувались не один раз
гадаю вони гроші отримали від рашистів ,тому і не дозволяють нашим спортсменам вшанувати пам'ять загиблих,а ось прапор расеї на італійському спортсменові то норм для них ,циніки
НАРОБИТИ ШОРОХУ У ТОМУ МОК