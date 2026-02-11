Українцю Гандею заборонили виходити на Олімпіаду-2026 у шоломі з цитатою Ліни Костенко

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) не дозволив українському шорт-трекістові Олегу Гандею змагатися на Олімпійських іграх в Італії в спеціальному шоломі, на якому написані слова української поетеси Ліни Костенко. Кажуть, що це "політичне гасло".

Про це він розповів "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

Заборона шолома

Гандей розповів, що змушений був змінити екіпірування, оскільки ISU вирішив, що цитата Костенко є "політичним гаслом". Про заборону шолома йому повідомили за декілька днів до початку Ігор-2026.

"У мене є напис на шоломі Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". Заборонили, сказали, що це політичне гасло, що це про війну, це не можна. Я їм переклав слово у слово — ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна, це політично і це пропаганда", - розповів спортсмен.

Інші заборони

На відміну від ситуацій із Гераскевичем та фрістайлісткою Катериною Коцар, у випадку Гандея заборону наклав не МОК, а Міжнародний союз ковзанярів (ISU). Шорт-трекіст додав, що Україна не має представників в ISU, тож там "ми не маємо підтримки, і вони можуть робити з нами все, що завгодно".

Шолом Катерини Коцар через напис "Be brave like Ukrainian".

Гандей підтримав Гераскевича, заявивши, що позиція Владислава, який не має наміру відмовлятися від свого шолома, є правильною.

"У мене така сама ситуація, [як у Гераскевича] просто я не публічно. Гераскевич зробив це публічно — це дало МОК більше впевненості забороняти. Це моя думка. Я сподіваюся, що він не змінить свою позицію та свої слова, бо ми маємо боротися. І поки ми боремося, ми можемо побороти", - додав Гандей.

Гандей став одним з двох українських шорт-трекістів, якому вдалося вибороти ліцензію для виступів на Олімпійських іграх-2026. За результатами чотирьох етапів Світового туру українець отримав право стартувати у двох дисциплінах в Італії –– 500 м та 1500 м.

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.

Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.

