Українцю Гандею заборонили виходити на Олімпіаду-2026 у шоломі з цитатою Ліни Костенко

Український шорт-трекіст Олег Гандей

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) не дозволив українському шорт-трекістові Олегу Гандею змагатися на Олімпійських іграх в Італії в спеціальному шоломі, на якому написані слова української поетеси Ліни Костенко. Кажуть, що це "політичне гасло".

Про це він розповів "Суспільному".

Заборона шолома

Гандей розповів, що змушений був змінити екіпірування, оскільки ISU вирішив, що цитата Костенко є "політичним гаслом". Про заборону шолома йому повідомили за декілька днів до початку Ігор-2026.

"У мене є напис на шоломі Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". Заборонили, сказали, що це політичне гасло, що це про війну, це не можна. Я їм переклав слово у слово — ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна, це політично і це пропаганда", - розповів спортсмен.

Інші заборони

На відміну від ситуацій із Гераскевичем та фрістайлісткою Катериною Коцар, у випадку Гандея заборону наклав не МОК, а Міжнародний союз ковзанярів (ISU). Шорт-трекіст додав, що Україна не має представників в ISU, тож там "ми не маємо підтримки, і вони можуть робити з нами все, що завгодно".

Шолом Катерини Коцар через напис "Be brave like Ukrainian".

Гандей підтримав Гераскевича, заявивши, що позиція Владислава, який не має наміру відмовлятися від свого шолома, є правильною.

"У мене така сама ситуація, [як у Гераскевича] просто я не публічно. Гераскевич зробив це публічно — це дало МОК більше впевненості забороняти. Це моя думка. Я сподіваюся, що він не змінить свою позицію та свої слова, бо ми маємо боротися. І поки ми боремося, ми можемо побороти", - додав Гандей.

  • Гандей став одним з двох українських шорт-трекістів, якому вдалося вибороти ліцензію для виступів на Олімпійських іграх-2026. За результатами чотирьох етапів Світового туру українець отримав право стартувати у двох дисциплінах в Італії –– 500 м та 1500 м.

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

  • Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
  • Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
  • Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.

Топ коментарі
МОКра прокладка путлєра
11.02.2026 21:33 Відповісти
І тільки для москалів усе "внєпалітікі". Яку б муйню вони б не несли.
Не смішно. Зовсім.
11.02.2026 21:33 Відповісти
Других у Зеленского нет. Поэтому и имеем такое отстаивание наших позиций в МОК. Где спортсмены делают гораздо больше чиновников.
11.02.2026 21:57 Відповісти
МОКра прокладка путлєра
11.02.2026 21:33 Відповісти
І тільки для москалів усе "внєпалітікі". Яку б муйню вони б не несли.
Не смішно. Зовсім.
Не смішно. Зовсім.
11.02.2026 21:33 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/22320 ВР України обʼєдналася сьогодні в нашій спільній, щирій підтримці українського спортсмена- олімпійця Владислава Гераскевича, який зробив для вшанування памʼяті українських героїв більше, ніж всі ці центри комунікацій і марафони разом взяті.
268 нардепів підтримали Звернення ВРУ до Міжнародного олімпійського комітету щодо підтримки нашого скелетоніста щодо використання символіки, що вшановує пам'ять жертв агресії РФ проти України. Більше 500 наших спортсменів загинули від рук окупанта. Їх імена має знати світ. Їх світлі і прекрасні обличчя мають бачити на Олімпіаді.
Росіяни мають знати, що обличчя закатованих і вбитих українців будуть їх переслідувати всюди і завжди. А світ має не ховати очі, а дивитися на наслідки своєї жахливої інфантильності….
11.02.2026 21:33 Відповісти
До речі, а шотам Бубка, який очолює НОК каже, не все так однозначно?
11.02.2026 21:34 Відповісти
Бубка уже не возглавляет НОК. Он уже давно засунул язык в жопу, этот любитель совка и Яныка. Сейчас у нас НОК возглавляет бывший министр Гутцайт.
11.02.2026 21:39 Відповісти
Гутцайт той ще совок.
11.02.2026 21:51 Відповісти
Других у Зеленского нет. Поэтому и имеем такое отстаивание наших позиций в МОК. Где спортсмены делают гораздо больше чиновников.
11.02.2026 21:57 Відповісти
Бубка - Шотам..
11.02.2026 23:30 Відповісти
Кожна повія має свою ціну... Гандею за позицію підтримка та повага...
11.02.2026 22:02 Відповісти
От і вся суть корумпованої цинічної демократії.... Різні там моки, вовони та їм подібні...
11.02.2026 22:07 Відповісти
ну тоді й прапор держави можна вважати політичним і пропагандистським символом. Кожний прапор, кожної держави.
А сам факт заборони чи не смердить політикою?
11.02.2026 22:16 Відповісти
Моківці кремлівські шлюхи!
11.02.2026 22:20 Відповісти
Підорська контора
11.02.2026 22:34 Відповісти
Олімпійській комітет - зборіще фашистів націстів , які підтримують вбивство українців
ганьба ‼️‼️‼️
треба щоб стадіони скандували - ганьба олімпійському комітету
і ще призвища функціонерів пустити на карикатури- сганьбити їм карьери
11.02.2026 23:58 Відповісти
Оксана Корчинська

Напис на руці української олімпійської спортсменки Олени Смаги «Пам'ять - це не порушення правил» перетворився на флешмоб, до якого долучилися й бійці Сил спеціальних операцій України.

Смага висловила підтримку своєму співвітчизнику Владиславу Гераскевичу, який виступав у шоломі з портретами українців, загиблих внаслідок російської агресії.

9 лютого Міжнародний олімпійський комітет заборонив цей меморіальний елемент на його шоломі.

У відповідь спортсменка вийшла з написом на руці - і цей жест став символом пам'яті та підтримки
12.02.2026 00:28 Відповісти
Kornegrutsa Roman

Їх ( МОК) треба судити за упередження. Фото в память померлих звична справа на олімпіаді і відбувались не один раз
12.02.2026 00:32 Відповісти
Олена Радіонівна Русєва

гадаю вони гроші отримали від рашистів ,тому і не дозволяють нашим спортсменам вшанувати пам'ять загиблих,а ось прапор расеї на італійському спортсменові то норм для них ,циніки
12.02.2026 00:33 Відповісти
Ось куди треба відправити журналістів расследователей - подивиться як живуть керівники МОК - дома, вілли, де діти вчаться, як відпочивають
НАРОБИТИ ШОРОХУ У ТОМУ МОК
12.02.2026 00:36 Відповісти
просто организаторы Олимпиады очень не хотят, что б их граждане вспоминали о том, что пока они наслаждаются спортивными баталиями, на головы женщин и детей одного из европейских городов, летят дроны и баллистика, ... и миллионы людей замерзают в своих квартирах....
12.02.2026 06:57 Відповісти
Щоб ти спитав 😡
12.02.2026 09:20 Відповісти
гроші не пахнуть
12.02.2026 13:01 Відповісти
 
 