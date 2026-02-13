РУС
4 721 23

Глава МОК пообещала содействовать тому, чтобы украинские спортивные объекты получили генераторы, - Гераскевич

Гераскевич заявил о поддержке от президента МОК

Президент МОК Кирсти Ковентри пообещала содействовать передаче электрогенераторов для украинских спортивных объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении скелетониста Владислава Гераскевича на пресс-конференции в Милане. Спортсмен подчеркнул важность поддержки инфраструктуры в условиях войны.

По словам Гераскевича, он открыт к диалогу с Международным олимпийским комитетом. Речь идет о практической помощи украинскому спорту.

Читайте также: Жест Гераскевича заслуживает уважения, - Матернова

Обещание поддержки для спортивной инфраструктуры

Спортсмен сообщил, что Ковентри готова обратиться к правительствам отдельных государств. Цель — организовать передачу генераторов для спортивных объектов в Украине.

"Миссис Ковентри пообещала, что поговорит с некоторыми правительствами, чтобы они подарили электрогенераторы для спортивных объектов в Украине. Я бы хотел услышать, происходит ли это", — заявил Владислав Гераскевич.

Он подчеркнул, что украинские спортсмены нуждаются в стабильных условиях для подготовки и соревнований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК ограничил не Гераскевича, а собственную репутацию, - Сибига

История с дисквалификацией на Играх-2026

Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".

Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.

Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцу Гандею запретили выходить на Олимпиаду-2026 в шлеме с цитатой Лины Костенко

МОК (199) Олимпиада (1177) спорт (2500) Гераскевич Владислав (30)
+21
Генератори закуплять на всю суму хабаря, який отримали від росіян, щоби заборонити участь Гераскевича???
13.02.2026 00:25 Ответить
+10
Коли Михайло Гераскевич говорив на прес конференції відчувалося, що це шляхетна і розумна людина. Крім того освічена, він вільно володіє англійською мовою. Доречі росіські спортсмени в більшості це тупе бидло, яке постійно вживає матюки, що навіть чути у прямому ефірі. На минулій зимовій Олімпіаді журніліст підійшов до російських фігуристів, почав ставити питання, фігуристка щось мекала-бекала, а потім промовила "ні .уя не розумію" і тупо заржала. І це була медалістка Олімпіади, вони тоді ще виступали командою, але вже без гімна і прапора.
13.02.2026 04:28 Ответить
+7
пам'ять по загиблих міняємо на генератори ?
13.02.2026 01:22 Ответить
в чому ганьба ?
13.02.2026 00:23 Ответить
Генератори закуплять на всю суму хабаря, який отримали від росіян, щоби заборонити участь Гераскевича???
13.02.2026 00:25 Ответить
Ага! Щазз! А моральну компенсацію за яихід в люди з обмазаною лайном репутацією хіба сожна віддати? А навіщо тоді так ганьбитися, та ще й безкоштовно?!
13.02.2026 08:46 Ответить
пам'ять по загиблих міняємо на генератори ?
13.02.2026 01:22 Ответить
Никто пока ничего не меняет. Завтра суд.
13.02.2026 01:24 Ответить
сторони йдуть на "міровую", судячи з заяв:

"Місис Ковентрі пообіцяла, що поговорить з деякими урядами, щоб вони подарували електрогенератори для спортивних об'єктів в Україні. Я б хотів почути, чи це відбувається", - заявив Владислав Гераскевич.
Джерело: https://censor.net/ua/n3600336

а пам'ять про загиблих українських спортсменів ?
дійсно, до чого тут пам'ять, коли йдуть торги

гарно гутцайт на небіжчиках вторгує

.
13.02.2026 02:04 Ответить
Коли Михайло Гераскевич говорив на прес конференції відчувалося, що це шляхетна і розумна людина. Крім того освічена, він вільно володіє англійською мовою. Доречі росіські спортсмени в більшості це тупе бидло, яке постійно вживає матюки, що навіть чути у прямому ефірі. На минулій зимовій Олімпіаді журніліст підійшов до російських фігуристів, почав ставити питання, фігуристка щось мекала-бекала, а потім промовила "ні .уя не розумію" і тупо заржала. І це була медалістка Олімпіади, вони тоді ще виступали командою, але вже без гімна і прапора.
13.02.2026 04:28 Ответить
наші кіношники потужно і не зламмно зробили з Гераскевича мученика і героя, аби тільки відволікти стадо від пройобів в Абу дабі, на фронті і в енергетиці!
13.02.2026 09:03 Ответить
13.02.2026 10:07 Ответить
Як то кажуть, "запізно пити боржому" коли обісралася
13.02.2026 06:03 Ответить
Курва.
13.02.2026 06:10 Ответить
От мені подобається - коротко і ясно. І головне, добавити нічого.
13.02.2026 06:46 Ответить
Уже и МОК должен Украине генераторы. А почему " большой " спортсмен не захотел надеть шлем с портретами Ермака , Бакланова , Умерова , Миндича , Цукермана и надписью " Верните украденные миллиарды!"
13.02.2026 09:24 Ответить
Звучить як хабар, через суд відсудити все до нитки, щоб іншим не завидно було.
13.02.2026 09:46 Ответить
Цікаво,що порушив український спортсмен, ,кий закон,чи що там ще? Фото українських спортсменів це вже політика?
13.02.2026 10:06 Ответить
13.02.2026 10:12 Ответить
Президентка МОК Кірсті Ковентрі пообіцяла сприяти передачі електрогенераторів.
Это выглядит как вас будут убивать, а мы вам зеленку для ран будем присылать.
А может цей барышне лучше способствовать, чтобы россия не нападала и не убивала?
13.02.2026 11:07 Ответить
Нагадую, що є такиий ублюдок трамп, який вважає путіна гарною людиною, яка хоче миру. І що тільки не робили європейці, намагаючись переконати трампа нічого не виходить, він любить росію. І ще одне нагадування - вже рік як вся зброя, що закупається для нас у США відбувається за кошти європейських країн.
13.02.2026 14:54 Ответить
Побачим.
Виглядає як хабар або цяцянка-обіцянка.
13.02.2026 14:41 Ответить
 
 