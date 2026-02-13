Глава МОК пообещала содействовать тому, чтобы украинские спортивные объекты получили генераторы, - Гераскевич
Президент МОК Кирсти Ковентри пообещала содействовать передаче электрогенераторов для украинских спортивных объектов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении скелетониста Владислава Гераскевича на пресс-конференции в Милане. Спортсмен подчеркнул важность поддержки инфраструктуры в условиях войны.
По словам Гераскевича, он открыт к диалогу с Международным олимпийским комитетом. Речь идет о практической помощи украинскому спорту.
Обещание поддержки для спортивной инфраструктуры
Спортсмен сообщил, что Ковентри готова обратиться к правительствам отдельных государств. Цель — организовать передачу генераторов для спортивных объектов в Украине.
"Миссис Ковентри пообещала, что поговорит с некоторыми правительствами, чтобы они подарили электрогенераторы для спортивных объектов в Украине. Я бы хотел услышать, происходит ли это", — заявил Владислав Гераскевич.
Он подчеркнул, что украинские спортсмены нуждаются в стабильных условиях для подготовки и соревнований.
История с дисквалификацией на Играх-2026
Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".
Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.
Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.
а пам'ять про загиблих українських спортсменів ?
дійсно, до чого тут пам'ять, коли йдуть торги
гарно гутцайт на небіжчиках вторгує
Это выглядит как вас будут убивать, а мы вам зеленку для ран будем присылать.
А может цей барышне лучше способствовать, чтобы россия не нападала и не убивала?
Виглядає як хабар або цяцянка-обіцянка.