Глава МОК пообещала содействовать тому, чтобы украинские спортивные объекты получили генераторы, - Гераскевич

Президент МОК Кирсти Ковентри пообещала содействовать передаче электрогенераторов для украинских спортивных объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении скелетониста Владислава Гераскевича на пресс-конференции в Милане. Спортсмен подчеркнул важность поддержки инфраструктуры в условиях войны.

По словам Гераскевича, он открыт к диалогу с Международным олимпийским комитетом. Речь идет о практической помощи украинскому спорту.

Обещание поддержки для спортивной инфраструктуры

Спортсмен сообщил, что Ковентри готова обратиться к правительствам отдельных государств. Цель — организовать передачу генераторов для спортивных объектов в Украине.

"Миссис Ковентри пообещала, что поговорит с некоторыми правительствами, чтобы они подарили электрогенераторы для спортивных объектов в Украине. Я бы хотел услышать, происходит ли это", — заявил Владислав Гераскевич.

Он подчеркнул, что украинские спортсмены нуждаются в стабильных условиях для подготовки и соревнований.

История с дисквалификацией на Играх-2026

Ранее Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом на Олимпийских играх-2026. Причиной стало намерение спортсмена выступить в "Шлеме памяти".

Накануне МОК запретил использовать этот элемент экипировки. В случае нарушения украинцу грозила дисквалификация.

Ситуация вызвала резонанс в спортивной среде.

