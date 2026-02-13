Новини Шолом пам’яті на виступі Гераскевича
4 828 23

Голова МОК пообіцяла сприяти, щоб українські спортивні об’єкти отримали генератори, - Гераскевич

Гераскевич заявив про підтримку від президентки МОК

Президентка МОК Кірсті Ковентрі пообіцяла сприяти передачі електрогенераторів для українських спортивних об’єктів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві скелетоніста Владислава Гераскевича на пресконференції в Мілані. Спортсмен наголосив на важливості підтримки інфраструктури в умовах війни.

За словами Гераскевича, він відкритий до діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом. Йдеться про практичну допомогу українському спорту.

Обіцянка підтримки для спортивної інфраструктури

Спортсмен повідомив, що Ковентрі готова звернутися до урядів окремих держав. Мета — організувати передачу генераторів для спортивних об’єктів в Україні.

"Місис Ковентрі пообіцяла, що поговорить з деякими урядами, щоб вони подарували електрогенератори для спортивних об’єктів в Україні. Я б хотів почути, чи це відбувається", — заявив Владислав Гераскевич.

Він підкреслив, що українські спортсмени потребують стабільних умов для підготовки та змагань.

Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".

Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.

Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі. 

МОК (195) генератор (280) Гераскевич Владислав (42)
Топ коментарі
+21
Генератори закуплять на всю суму хабаря, який отримали від росіян, щоби заборонити участь Гераскевича???
13.02.2026 00:25 Відповісти
+10
Коли Михайло Гераскевич говорив на прес конференції відчувалося, що це шляхетна і розумна людина. Крім того освічена, він вільно володіє англійською мовою. Доречі росіські спортсмени в більшості це тупе бидло, яке постійно вживає матюки, що навіть чути у прямому ефірі. На минулій зимовій Олімпіаді журніліст підійшов до російських фігуристів, почав ставити питання, фігуристка щось мекала-бекала, а потім промовила "ні .уя не розумію" і тупо заржала. І це була медалістка Олімпіади, вони тоді ще виступали командою, але вже без гімна і прапора.
13.02.2026 04:28 Відповісти
+7
пам'ять по загиблих міняємо на генератори ?
13.02.2026 01:22 Відповісти
в чому ганьба ?
13.02.2026 00:23 Відповісти
Ага! Щазз! А моральну компенсацію за яихід в люди з обмазаною лайном репутацією хіба сожна віддати? А навіщо тоді так ганьбитися, та ще й безкоштовно?!
13.02.2026 08:46 Відповісти
Никто пока ничего не меняет. Завтра суд.
13.02.2026 01:24 Відповісти
сторони йдуть на "міровую", судячи з заяв:

а пам'ять про загиблих українських спортсменів ?
дійсно, до чого тут пам'ять, коли йдуть торги

гарно гутцайт на небіжчиках вторгує

13.02.2026 02:04 Відповісти
наші кіношники потужно і не зламмно зробили з Гераскевича мученика і героя, аби тільки відволікти стадо від пройобів в Абу дабі, на фронті і в енергетиці!
13.02.2026 09:03 Відповісти
13.02.2026 10:07 Відповісти
Як то кажуть, "запізно пити боржому" коли обісралася
13.02.2026 06:03 Відповісти
13.02.2026 06:10 Відповісти
От мені подобається - коротко і ясно. І головне, добавити нічого.
13.02.2026 06:46 Відповісти
Уже и МОК должен Украине генераторы. А почему " большой " спортсмен не захотел надеть шлем с портретами Ермака , Бакланова , Умерова , Миндича , Цукермана и надписью " Верните украденные миллиарды!"
13.02.2026 09:24 Відповісти
Звучить як хабар, через суд відсудити все до нитки, щоб іншим не завидно було.
13.02.2026 09:46 Відповісти
Цікаво,що порушив український спортсмен, ,кий закон,чи що там ще? Фото українських спортсменів це вже політика?
13.02.2026 10:06 Відповісти
13.02.2026 10:12 Відповісти
Президентка МОК Кірсті Ковентрі пообіцяла сприяти передачі електрогенераторів.
Это выглядит как вас будут убивать, а мы вам зеленку для ран будем присылать.
А может цей барышне лучше способствовать, чтобы россия не нападала и не убивала?
13.02.2026 11:07 Відповісти
Нагадую, що є такиий ублюдок трамп, який вважає путіна гарною людиною, яка хоче миру. І що тільки не робили європейці, намагаючись переконати трампа нічого не виходить, він любить росію. І ще одне нагадування - вже рік як вся зброя, що закупається для нас у США відбувається за кошти європейських країн.
13.02.2026 14:54 Відповісти
Побачим.
Виглядає як хабар або цяцянка-обіцянка.
13.02.2026 14:41 Відповісти
 
 