Голова МОК пообіцяла сприяти, щоб українські спортивні об’єкти отримали генератори, - Гераскевич
Президентка МОК Кірсті Ковентрі пообіцяла сприяти передачі електрогенераторів для українських спортивних об’єктів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві скелетоніста Владислава Гераскевича на пресконференції в Мілані. Спортсмен наголосив на важливості підтримки інфраструктури в умовах війни.
За словами Гераскевича, він відкритий до діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом. Йдеться про практичну допомогу українському спорту.
Обіцянка підтримки для спортивної інфраструктури
Спортсмен повідомив, що Ковентрі готова звернутися до урядів окремих держав. Мета — організувати передачу генераторів для спортивних об’єктів в Україні.
"Місис Ковентрі пообіцяла, що поговорить з деякими урядами, щоб вони подарували електрогенератори для спортивних об’єктів в Україні. Я б хотів почути, чи це відбувається", — заявив Владислав Гераскевич.
Він підкреслив, що українські спортсмени потребують стабільних умов для підготовки та змагань.
Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026
Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.
Джерело: https://censor.net/ua/n3600336
а пам'ять про загиблих українських спортсменів ?
дійсно, до чого тут пам'ять, коли йдуть торги
гарно гутцайт на небіжчиках вторгує
Это выглядит как вас будут убивать, а мы вам зеленку для ран будем присылать.
А может цей барышне лучше способствовать, чтобы россия не нападала и не убивала?
Виглядає як хабар або цяцянка-обіцянка.