Голова МОК пообіцяла сприяти, щоб українські спортивні об’єкти отримали генератори, - Гераскевич

Президентка МОК Кірсті Ковентрі пообіцяла сприяти передачі електрогенераторів для українських спортивних об’єктів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві скелетоніста Владислава Гераскевича на пресконференції в Мілані. Спортсмен наголосив на важливості підтримки інфраструктури в умовах війни.

За словами Гераскевича, він відкритий до діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом. Йдеться про практичну допомогу українському спорту.

Обіцянка підтримки для спортивної інфраструктури

Спортсмен повідомив, що Ковентрі готова звернутися до урядів окремих держав. Мета — організувати передачу генераторів для спортивних об’єктів в Україні.

"Місис Ковентрі пообіцяла, що поговорить з деякими урядами, щоб вони подарували електрогенератори для спортивних об’єктів в Україні. Я б хотів почути, чи це відбувається", — заявив Владислав Гераскевич.

Він підкреслив, що українські спортсмени потребують стабільних умов для підготовки та змагань.

Історія з дискваліфікацією на Іграх-2026

Раніше Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".

Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.

Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

