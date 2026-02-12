МОК обмежив не Гераскевича, а власну репутацію, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко засудив рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича на зимовій Олімпіаді-2026.

"МОК заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління пам’ятатимуть це як момент сорому. Він просто хотів вшанувати пам’ять спортсменів, які загинули на війні. У цьому немає нічого поганого за жодними правилами чи етикою", - написав Сибіга.

Він також підкреслив, що МОК систематично не реагував на порушення Росії, яка розпочала три військові вторгнення під час Олімпійського перемир’я, реалізувала масштабну державну програму допінгу, вбила 650 українських спортсменів і пошкодила 800 спортивних об’єктів в Україні.

Міністр зазначив, що у випадку росіян забороняти потрібно саме їх, а не дозволяти обмежувати честь і пам’ять жертв. За словами Сибіги, Гераскевич не зрадив пам’ять українських спортсменів і тренерів, проявивши принциповість і мужність.

"Якщо в Олімпійському кредо сказано, що найважливіше не перемога, а участь, то МОК повністю зрадив його, не дозволивши Гераскевичу взяти участь у змаганнях", - додав він.

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.

Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.

12 лютого МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича.

