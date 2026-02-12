Новини Олімпіада-2026 Шолом пам'яті на виступі Гераскевича
2 442 21

МОК обмежив не Гераскевича, а власну репутацію, - Сибіга

Владислав Гераскевич у "шоломі пам’яті" на Олімпіаді-2026
Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко засудив рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича на зимовій Олімпіаді-2026.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"МОК заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління пам’ятатимуть це як момент сорому. Він просто хотів вшанувати пам’ять спортсменів, які загинули на війні. У цьому немає нічого поганого за жодними правилами чи етикою", - написав Сибіга.

Він також підкреслив, що МОК систематично не реагував на порушення Росії, яка розпочала три військові вторгнення під час Олімпійського перемир’я, реалізувала масштабну державну програму допінгу, вбила 650 українських спортсменів і пошкодила 800 спортивних об’єктів в Україні.

Міністр зазначив, що у випадку росіян забороняти потрібно саме їх, а не дозволяти обмежувати честь і пам’ять жертв. За словами Сибіги, Гераскевич не зрадив пам’ять українських спортсменів і тренерів, проявивши принциповість і мужність.

"Якщо в Олімпійському кредо сказано, що найважливіше не перемога, а участь, то МОК повністю зрадив його, не дозволивши Гераскевичу взяти участь у змаганнях", - додав він.

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

  • Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
  • Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
  • Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.
  • 12 лютого МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича.

МОК (195) Сибіга Андрій (952) Гераскевич Владислав (42)
Топ коментарі
+12
МОК - це продажні тварі, на зарплаті у світових бариг - переважно кацапських мішків з баксами!
12.02.2026 13:14 Відповісти
+8
ООН, МАГАТЕ, МОК - перетворились на бюракратичну структуру для пожираня грошей.
12.02.2026 13:18 Відповісти
+7
Яка може бути репутація у шльондри окрім однієї-вона шльондра...
12.02.2026 13:17 Відповісти
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор. 🤮
12.02.2026 13:12 Відповісти
Так их и нужно бить по мешкам с баксами. Подать иски в суд с требованием о компенсации на миллиарды.
12.02.2026 13:15 Відповісти
Тим паче, що Гераскевич формально нічого не порушив з тих же поавил і принципів, які декларує сам МОК. Тому подання позову у Спортивний суд у Лозанні - саме те, що треба.
12.02.2026 14:26 Відповісти
Саме так. І не тільки в спортивний суд, а й цивільні позови
12.02.2026 14:48 Відповісти
Додати - МЧХрест, Рада Європи, навіть НАТО з того ж переліку
12.02.2026 13:23 Відповісти
Інфантіно з FIFA навіть медальку миру рудому чубу виготовив, а також виступає за те, що не треба обмежувати кацапських футболістів грою у Європі. Десь щось перепало-там і підлизнув.
12.02.2026 14:11 Відповісти
Усі оті організації о к оон паре ч х обсє ігші то прості годівниці для тупорилих жадібних чиновників які можуть тільки перешкоджать нормальному руху цивілізації старі зажерливі маразматики гріють своїми дупами крісла і вдають із себе поважних людей
12.02.2026 13:22 Відповісти
"Ірландцец"? Курсом руцького корабля, зайвехромосомний
12.02.2026 13:25 Відповісти
З погляду касапа - можливо, і хайп.
З погляду українського патріота - це моживість через спортивний арбітражний суд вчергове засудити касапів з їх війною проти України і досягти наступних обмежень спортивних федерацій агресора у міжнародному спорті.
12.02.2026 13:43 Відповісти
Тобто виводити на чисту воду блюзнірський МОК, який сидить на кацапмбких шрощах - це хайп? А влювати за Україну, отримуючи 100 к бойових це теж хайп? Може тим, хто воював у депутати йти не гоже, бо такі,, яяк ти назвкть їх хайпожерами?
МОК обісреться, як обісрався у 1937-му році, длзволивши Гітлєру влаштувати рекдаму фашизму на Олімпіаді у Гарміш-Пантенкірхені (Німеччина), коли вже ттоді до змагань не допускалися, як "не такі" євреї? До речі, потім МОК довго обтікав від лайна і смороду, вибачаючись і посипаючи голову попелом з газових печей Дахау.
12.02.2026 14:37 Відповісти
хайп повинна зараз робити вінідіктава в Лозанні...і стукати лабутеном по-столу в МОК та спортивних судах....
12.02.2026 15:09 Відповісти
Не сумніваюся, його позицію пам'ятатимуть довше ніж медаль.
12.02.2026 14:12 Відповісти
І це весь потужний Зельоний дипломатичний пук в калюжу?
12.02.2026 15:12 Відповісти
МОК як і FIFA- це терористичні організацяї які працюють на замовлення і за гроші обслуговують терористів і диктаторські режими. Мені вже гидко дивитись цей ''спорт'' і олімпійські ігри с тих пір як їх дозволили проводити на Сосії, в тей час коли рашисти вбивали в Україні людей.
12.02.2026 15:37 Відповісти
 
 