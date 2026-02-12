РУС
МОК ограничил не Гераскевича, а собственную репутацию, - Сибига

Владислав Гераскевич в "шлеме памяти" на Олимпиаде-2026
Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на зимней Олимпиаде-2026.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения будут помнить это как момент позора. Он просто хотел почтить память спортсменов, погибших на войне. В этом нет ничего плохого ни по каким правилам или этике", - написал Сибига.

Он также подчеркнул, что МОК систематически не реагировал на нарушения России, которая начала три военных вторжения во время Олимпийского перемирия, реализовала масштабную государственную программу допинга, убила 650 украинских спортсменов и повредила 800 спортивных объектов в Украине.

Министр отметил, что в случае россиян запрещать нужно именно их, а не позволять ограничивать честь и память жертв. По словам Сибиги, Гераскевич не предал память украинских спортсменов и тренеров, проявив принципиальность и мужество.

"Если в Олимпийском кредо сказано, что самое важное не победа, а участие, то МОК полностью предал его, не позволив Гераскевичу принять участие в соревнованиях", - добавил он.

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

  • Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
  • После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
  • Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
  • 12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.

Топ комментарии
+12
МОК - це продажні тварі, на зарплаті у світових бариг - переважно кацапських мішків з баксами!
12.02.2026 13:14 Ответить
+8
ООН, МАГАТЕ, МОК - перетворились на бюракратичну структуру для пожираня грошей.
12.02.2026 13:18 Ответить
+7
Яка може бути репутація у шльондри окрім однієї-вона шльондра...
12.02.2026 13:17 Ответить
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор. 🤮
12.02.2026 13:12 Ответить
Так их и нужно бить по мешкам с баксами. Подать иски в суд с требованием о компенсации на миллиарды.
12.02.2026 13:15 Ответить
Тим паче, що Гераскевич формально нічого не порушив з тих же поавил і принципів, які декларує сам МОК. Тому подання позову у Спортивний суд у Лозанні - саме те, що треба.
12.02.2026 14:26 Ответить
Саме так. І не тільки в спортивний суд, а й цивільні позови
12.02.2026 14:48 Ответить
Додати - МЧХрест, Рада Європи, навіть НАТО з того ж переліку
показать весь комментарий
Інфантіно з FIFA навіть медальку миру рудому чубу виготовив, а також виступає за те, що не треба обмежувати кацапських футболістів грою у Європі. Десь щось перепало-там і підлизнув.
показать весь комментарий
Усі оті організації о к оон паре ч х обсє ігші то прості годівниці для тупорилих жадібних чиновників які можуть тільки перешкоджать нормальному руху цивілізації старі зажерливі маразматики гріють своїми дупами крісла і вдають із себе поважних людей
показать весь комментарий
"Ірландцец"? Курсом руцького корабля, зайвехромосомний
показать весь комментарий
З погляду касапа - можливо, і хайп.
З погляду українського патріота - це моживість через спортивний арбітражний суд вчергове засудити касапів з їх війною проти України і досягти наступних обмежень спортивних федерацій агресора у міжнародному спорті.
показать весь комментарий
Тобто виводити на чисту воду блюзнірський МОК, який сидить на кацапмбких шрощах - це хайп? А влювати за Україну, отримуючи 100 к бойових це теж хайп? Може тим, хто воював у депутати йти не гоже, бо такі,, яяк ти назвкть їх хайпожерами?
МОК обісреться, як обісрався у 1937-му році, длзволивши Гітлєру влаштувати рекдаму фашизму на Олімпіаді у Гарміш-Пантенкірхені (Німеччина), коли вже ттоді до змагань не допускалися, як "не такі" євреї? До речі, потім МОК довго обтікав від лайна і смороду, вибачаючись і посипаючи голову попелом з газових печей Дахау.
показать весь комментарий
хайп повинна зараз робити вінідіктава в Лозанні...і стукати лабутеном по-столу в МОК та спортивних судах....
показать весь комментарий
Не сумніваюся, його позицію пам'ятатимуть довше ніж медаль.
показать весь комментарий
І це весь потужний Зельоний дипломатичний пук в калюжу?
показать весь комментарий
МОК як і FIFA- це терористичні організацяї які працюють на замовлення і за гроші обслуговують терористів і диктаторські режими. Мені вже гидко дивитись цей ''спорт'' і олімпійські ігри с тих пір як їх дозволили проводити на Сосії, в тей час коли рашисти вбивали в Україні людей.
показать весь комментарий
