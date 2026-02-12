МОК ограничил не Гераскевича, а собственную репутацию, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на зимней Олимпиаде-2026.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения будут помнить это как момент позора. Он просто хотел почтить память спортсменов, погибших на войне. В этом нет ничего плохого ни по каким правилам или этике", - написал Сибига.
Он также подчеркнул, что МОК систематически не реагировал на нарушения России, которая начала три военных вторжения во время Олимпийского перемирия, реализовала масштабную государственную программу допинга, убила 650 украинских спортсменов и повредила 800 спортивных объектов в Украине.
Министр отметил, что в случае россиян запрещать нужно именно их, а не позволять ограничивать честь и память жертв. По словам Сибиги, Гераскевич не предал память украинских спортсменов и тренеров, проявив принципиальность и мужество.
"Если в Олимпийском кредо сказано, что самое важное не победа, а участие, то МОК полностью предал его, не позволив Гераскевичу принять участие в соревнованиях", - добавил он.
Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026
- Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
- После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
- Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
- 12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.
З погляду українського патріота - це моживість через спортивний арбітражний суд вчергове засудити касапів з їх війною проти України і досягти наступних обмежень спортивних федерацій агресора у міжнародному спорті.
МОК обісреться, як обісрався у 1937-му році, длзволивши Гітлєру влаштувати рекдаму фашизму на Олімпіаді у Гарміш-Пантенкірхені (Німеччина), коли вже ттоді до змагань не допускалися, як "не такі" євреї? До речі, потім МОК довго обтікав від лайна і смороду, вибачаючись і посипаючи голову попелом з газових печей Дахау.