МОК ограничил не Гераскевича, а собственную репутацию, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на зимней Олимпиаде-2026.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения будут помнить это как момент позора. Он просто хотел почтить память спортсменов, погибших на войне. В этом нет ничего плохого ни по каким правилам или этике", - написал Сибига.

Он также подчеркнул, что МОК систематически не реагировал на нарушения России, которая начала три военных вторжения во время Олимпийского перемирия, реализовала масштабную государственную программу допинга, убила 650 украинских спортсменов и повредила 800 спортивных объектов в Украине.

Министр отметил, что в случае россиян запрещать нужно именно их, а не позволять ограничивать честь и память жертв. По словам Сибиги, Гераскевич не предал память украинских спортсменов и тренеров, проявив принципиальность и мужество.

"Если в Олимпийском кредо сказано, что самое важное не победа, а участие, то МОК полностью предал его, не позволив Гераскевичу принять участие в соревнованиях", - добавил он.

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.

После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.

Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.

12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.

