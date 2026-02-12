МОК дисквалифицировал не Влада, а всю Украину. Память украинских героев не продается, - тренер
Отец и тренер скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировал МОК, заявил, что решение планируют обжаловать в Спортивном арбитражном суде.
Об этом он заявил в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Мисс Ковентри, новоизбранная президент МОК, пыталась нас убедить, что демонстрация убитых Россией спортсменов создаст хаос в олимпийском движении. Что это неправильно и помешает праздновать (Олимпиаду). Но это выглядело как-то странно, потому что весь мир увидел этот шлем.
Она предлагала, чтобы я его подержал на старте, Влад сделал бы спуск в каком-то другом шлеме — непонятно каком, потому что Влад к нему неприспособлен. И потом я отдал бы этот шлем Владу в руки. Это напоминало торговлю, конечно, что она недопустима, потому что память об украинских героях не продается, никогда на это не согласится", - подчеркнул он.
Память
По словам Михаила Гераскевича, мисс Ковентри и все ее помощники в МОК забыли историю Олимпийских игр.
"Если посмотреть на истоки возникновения Олимпийских игр - то это чествование погибших героев, воинов. И поэтому были придуманы битва на мечах, кто быстрее пробежит - все, что имитировало деятельность воина на поле боя.
Это было чествование погибших воинов, первая цель Олимпийских игр. Наш шлем подчеркивал первопричину Олимпийских игр. Мне жаль, что МОК и его глава мисс Ковентри, которая сама является олимпийской чемпионкой, забыли историю. А мы знаем: кто забывает историю, тот, видимо, движется дальше не в том направлении", - пояснил он.
Иск
Гераскевич также заявил, что они настроены на иск в Спортивный арбитражный суд.
"Потому что была задета честь Влада, разрушена наша многолетняя работа. Речь идет не только о средствах налогоплательщиков, которые нам помогали в этой деятельности. Мы подходили в очень оптимальной форме, и это можно увидеть по результатам последних контрольных тренировок. Если посмотреть на результаты спортсменов, Влад был бы в зоне подиума со своими результатами. Это была бы борьба за медаль", - добавил он.
"МОК пытался перечеркнуть память об украинских героях. МОК дисквалифицировал не Владислава, а дисквалифицировал Украину. Мы имеем беспрецедентную поддержку от президента Украины, Верховной Рады, министерства спорта, НОК Украины и воинов. Много свидетельств в интернете, где воины с линии боевого столкновения выражали свою поддержку Владу. У нас есть поддержка украинского народа. Это дисквалификация демократии ради своих частных интересов, из-за чувственного давления российских спонсоров", - подытожил тренер.
Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026
- Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
- После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
- Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
- 12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.
