МОК дисквалифицировал не Влада, а всю Украину. Память украинских героев не продается, - тренер

Гераскевича дисквалифицировали: что говорит его отец и тренер?

Отец и тренер скелетониста Владислава Гераскевича, которого дисквалифицировал МОК, заявил, что решение планируют обжаловать в Спортивном арбитражном суде.

Об этом он заявил в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Мисс Ковентри, новоизбранная президент МОК, пыталась нас убедить, что демонстрация убитых Россией спортсменов создаст хаос в олимпийском движении. Что это неправильно и помешает праздновать (Олимпиаду). Но это выглядело как-то странно, потому что весь мир увидел этот шлем.

Она предлагала, чтобы я его подержал на старте, Влад сделал бы спуск в каком-то другом шлеме — непонятно каком, потому что Влад к нему неприспособлен. И потом я отдал бы этот шлем Владу в руки. Это напоминало торговлю, конечно, что она недопустима, потому что память об украинских героях не продается, никогда на это не согласится", - подчеркнул он.

Память

По словам Михаила Гераскевича, мисс Ковентри и все ее помощники в МОК забыли историю Олимпийских игр.

"Если посмотреть на истоки возникновения Олимпийских игр - то это чествование погибших героев, воинов. И поэтому были придуманы битва на мечах, кто быстрее пробежит - все, что имитировало деятельность воина на поле боя.

Это было чествование погибших воинов, первая цель Олимпийских игр. Наш шлем подчеркивал первопричину Олимпийских игр. Мне жаль, что МОК и его глава мисс Ковентри, которая сама является олимпийской чемпионкой, забыли историю. А мы знаем: кто забывает историю, тот, видимо, движется дальше не в том направлении", - пояснил он.

Иск

Гераскевич также заявил, что они настроены на иск в Спортивный арбитражный суд.

"Потому что была задета честь Влада, разрушена наша многолетняя работа. Речь идет не только о средствах налогоплательщиков, которые нам помогали в этой деятельности. Мы подходили в очень оптимальной форме, и это можно увидеть по результатам последних контрольных тренировок. Если посмотреть на результаты спортсменов, Влад был бы в зоне подиума со своими результатами. Это была бы борьба за медаль", - добавил он.

"МОК пытался перечеркнуть память об украинских героях. МОК дисквалифицировал не Владислава, а дисквалифицировал Украину. Мы имеем беспрецедентную поддержку от президента Украины, Верховной Рады, министерства спорта, НОК Украины и воинов. Много свидетельств в интернете, где воины с линии боевого столкновения выражали свою поддержку Владу. У нас есть поддержка украинского народа. Это дисквалификация демократии ради своих частных интересов, из-за чувственного давления российских спонсоров", - подытожил тренер.

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

  • Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
  • После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
  • Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
  • 12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.

Топ комментарии
+26
Только вот наши представители в МОК - Бубка и Борзов - вместо публичных демаршей языки в жопу позасовывали.
12.02.2026 12:26 Ответить
+18
МОК - це корупційна контора, як і Фіфа. Їх треба засудити та зіпсувати їхню репутацію.
12.02.2026 12:26 Ответить
+14
Ганьба тим МОКаним в гній чиновникам, які, швидше за все, продажні. Люди, які співчувають горю і стражданням українського народу, так би ніколи не зробили. Вони бездушні.
12.02.2026 12:28 Ответить
Только вот наши представители в МОК - Бубка и Борзов - вместо публичных демаршей языки в жопу позасовывали.
12.02.2026 12:26 Ответить
У липні 2023 року кореспонденти Bihus.Info виявили, що Сергій Бубка є співвласником трьох компаній, що зареєстровані в Російській Федерації, а саме ТОВ Фірма «Монблан» (торгівля нафтопродуктами на території ДНР), ТОВ «Спортивний клуб Сергія Бубки» та ін.
12.02.2026 12:31 Ответить
у монако, де постійно проживає бубка у своєму власному маєтку, усі його сусіди та друзі - це заможні кацапи
12.02.2026 12:34 Ответить
У Бубки дуже непоганий замок в Конче-заспі. З власним пляжем. Був там колись - бачив.
Питання.
Чувак, що вище інших пригав з палкою. Зашибісь. Він міг би плювати далі за інших. Або сцяти далі за інших. Теж міг би стати рекордсменом.
Але рашист і ждун. То Янукович йому бубла накидав, живе тепер з цього.
Питань до цього ушльопка є дофіга.
12.02.2026 12:39 Ответить
бубка завжди був рашистом, на жаль...
десь Бог дав, а десь Бог забрав
саме перед повномасштабкою був у монако та оглядав ззовні його маєток
так у цього пі.. ра на вході та на балконах тіко прапори нок та монако, жодної згадки за Батьківщину
знайомі, які нещодавно там були, розпвідають, шо ніц не змінилося
цей національний рекордсмен-олімпієць максимально намагається дистанціюватися від України, натомість потсійно шариться упо кабаках із кацапами
12.02.2026 12:49 Ответить
Шось ми в цьому житті робили не так. Отримували освіту, працювали, підвищували кваліфікацію. Я, старий пердун - так майже 4 роки по посадкам з автоматом бігаю.
А треба було лише вчитися пригати з шестом та товаришувати з донецькими бандюками...
12.02.2026 12:57 Ответить
а голосував ти за кого усі 30 років?
12.02.2026 13:06 Ответить
не за артистів. І не за бандитів.
12.02.2026 13:17 Ответить
усе ми правильно робили та робимо
12.02.2026 15:23 Ответить
Питання у тому, якого ця бубка все ще представляє Україну, чому Україна не змінила представників?
12.02.2026 13:02 Ответить
Чому дивуватись, коли дружина голови УСБУ по Одеській області має російське громадянство, а також в темі і долі з російськими бізнесменами через офшори.
12.02.2026 14:16 Ответить
Борзов й Бубка - ригіонали. Власне цим все сказано.
12.02.2026 12:59 Ответить
Они 100% совки, все остальное уже следствие
12.02.2026 13:10 Ответить
МОК - це корупційна контора, як і Фіфа. Їх треба засудити та зіпсувати їхню репутацію.
12.02.2026 12:26 Ответить
Ганьба тим МОКаним в гній чиновникам, які, швидше за все, продажні. Люди, які співчувають горю і стражданням українського народу, так би ніколи не зробили. Вони бездушні.
12.02.2026 12:28 Ответить
яка душа? ГАМАНЕЦ головне
12.02.2026 12:53 Ответить
Михайло Гераскевич і його тренер - для мене приклад честі. І внуку своєму розкажу, щоб пояснити різніцю між шлехетністю і жлобством
12.02.2026 12:29 Ответить
терористична кацапня скупила гуртом та фактично керує світовими міжнародними орагнізаціями - оон, мок, магате....
12.02.2026 12:29 Ответить
Залишилося ще на прапорі МОК над п'ятьма кільцями намалювати свастику,а замість
привітання в цій конторі просто зігувати.
12.02.2026 12:37 Ответить
Треба зробити олімпійський прапор з прізвищами членів МОК, що є на плівках Епштейна та пронести його під час церемонії закриття олімпійських ігор. А на це ганебне збіговисько педофілів подати позов до суду за дискримінацію та заборону висловлювання думок. Це є захищені статті Конвенції по захист прав людини та основних свобод і отримання компенсації за порушення практично гарантоване.
12.02.2026 12:41 Ответить
Цікаво, а як відреагували б МОКаки, якби були спортсмени країни 404, що виступають за цска і відповідно підтримують вбивства українських спортсменів?
12.02.2026 12:48 Ответить
За скільки міс Ковентрі продалась кацапам?
12.02.2026 13:13 Ответить
Які можуть бути спортивні змагання під час війни? Ніколи під час війни не змагалися. Змагання під час війни замилюють вбивства і руйнування, світ бачть, якщо вони змагаються то нет і погано в Україні все...Ніяких змагань коли ворог вбиває людей, руйнує міста. Під час війни всі молоді здорові спортсмени повинні бути на фронті, а не херболи ганяти..
12.02.2026 13:27 Ответить
МОК дискваліфікував себе, як людей!
12.02.2026 14:14 Ответить
ЗЕленський повинен санкції ввести проти Крвентрі.Проти своїх громадян вводе,а проти МОК слабо?
12.02.2026 15:26 Ответить
Сьогодні слухала прес-конференцію Михайла Гераскевича. Він проводив її гарною анлійською мовою. Крім того, що він патріот України, так ще й розумна і освічена людина.
13.02.2026 04:13 Ответить
 
 