Украинская фехтовальщица Кривицкая разгневала россиянку Гучмазову, отказавшись от приветствия с ней: "Стерва! Почему она так!? Бл#дь! Им можно все! Они че ох#ели!?". ВИДЕО

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась от традиционного приветствия после поединка с россиянкой Майей Гучмазовой, которая выступала под грузинским флагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разгневанная Гучмазова в ответ на действия украинки начала нецензурно ругаться прямо на спортивной площадке.

Инцидент произошел на чемпионате Европы по фехтованию в Базеле. Поединок Кривицкая выиграла со счетом 15:9.

Внимание! Ненормативная лексика!

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