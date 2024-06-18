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Украинская фехтовальщица Кривицкая разгневала россиянку Гучмазову, отказавшись от приветствия с ней: "Стерва! Почему она так!? Бл#дь! Им можно все! Они че ох#ели!?". ВИДЕО

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась от традиционного приветствия после поединка с россиянкой Майей Гучмазовой, которая выступала под грузинским флагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разгневанная Гучмазова в ответ на действия украинки начала нецензурно ругаться прямо на спортивной площадке.

Инцидент произошел на чемпионате Европы по фехтованию в Базеле. Поединок Кривицкая выиграла со счетом 15:9.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская фехтовальщица Харлан победила россиянку на ЧМ-2023 и отказалась пожать ей руку. ВИДЕО

Автор: 

дисквалификация (51) россия (95725) спорт (2430)


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Топ комментарии
+72
Тупа курка вона. Матюкається краще, ніж фехтує)))
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18.06.2024 16:46
+57
Олені Кривицькій справжній українці респект...
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18.06.2024 16:49
+49
рашкованка чучмазова - це шо чмо в квадраті?
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18.06.2024 16:45
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Треба було продовжити поєдинок без захисту на загостреній зброї... Хай би кацапка довела що вона права
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18.06.2024 20:14 Ответить
послала кацапське непорозуміння н@а@х@е@р
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18.06.2024 20:28 Ответить
Україночці респект.
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18.06.2024 20:31 Ответить
Олена Кривицька - наш пацан! Слава Олені Кривицькій!!
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18.06.2024 20:36 Ответить
А за матюки 3,14здюлєй по сраці надавати і дискваліфікувати на#єр
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18.06.2024 21:09 Ответить
Теж мені подвиг, не привіталась з кацапкою, то може їй орден героя України за це видати? А от як би Олена цю кацапку заколола в кінці, оце я розумію вчинок.
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18.06.2024 21:14 Ответить
не заколола, а перевела в категорію хороших кацапок, але ж посадити можуть, а так щоб всі бачили що собою кацапи являють, навіть т.з. спіртсвуменки.
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18.06.2024 23:18 Ответить
Та зрозуміло, що Олена не могла щось серйозне зробити, просто дивує, що люди звичайний ігнор сміття подають як якийсь геройський вчинок.
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19.06.2024 11:10 Ответить
згоден
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19.06.2024 21:29 Ответить
шо ти несеш
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19.06.2024 06:47 Ответить
не все...тільки вбивати кацапів. най дякує, що піську до підборіддя не розрізала
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18.06.2024 21:54 Ответить
Пачему...пачему"Потому что ти расейское гавно!
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18.06.2024 22:50 Ответить
дискваліфікація за це не положена? ср*ні європейці, допустили цих уродів, і тепер слухай матюки
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18.06.2024 23:42 Ответить
Кацапка обгадила грузинський прапор - нічого дивного, це гени. Як там у Шевченко - "а він вже сере на порозі". Нехай грузини чухають ріпу кого пригріли.
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19.06.2024 03:10 Ответить
Ця кацапка добре показала світу: що таке московія, і що таке ******* грузія.
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19.06.2024 04:09 Ответить
Лошадь обидилась
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19.06.2024 07:01 Ответить
Мамку гучмазовой труба шатал.
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19.06.2024 08:18 Ответить
СВИНОРОСКА - ЗАВЖДИ СВИНОРОСКА, НАВИТЬ ПІД ГУЗИНСЬКИМ ПРАОРОМ.
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19.06.2024 09:57 Ответить
Самое смешное, Гучмазова осетинка родители которой из Грузии, а Кривицька из накацапской Ярославской области.
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19.06.2024 10:18 Ответить
Думала якщо сховається за грузинській прапорець ніхто не здогадається послати її на рідні болота.
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19.06.2024 10:23 Ответить
Людське сміття - кацапи одним словом.
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19.06.2024 11:28 Ответить
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