Украинская фехтовальщица Кривицкая разгневала россиянку Гучмазову, отказавшись от приветствия с ней: "Стерва! Почему она так!? Бл#дь! Им можно все! Они че ох#ели!?". ВИДЕО
Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась от традиционного приветствия после поединка с россиянкой Майей Гучмазовой, которая выступала под грузинским флагом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, разгневанная Гучмазова в ответ на действия украинки начала нецензурно ругаться прямо на спортивной площадке.
Инцидент произошел на чемпионате Европы по фехтованию в Базеле. Поединок Кривицкая выиграла со счетом 15:9.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+72 Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий18.06.2024 16:46
+57 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.06.2024 16:49
+49 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий18.06.2024 16:45
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Речь Брежнева
показать весь комментарий18.06.2024 20:14 Ответить Мне нравится 0
ivan ivanov #589404
показать весь комментарий18.06.2024 20:28 Ответить Мне нравится 0
анатолий выборов
показать весь комментарий18.06.2024 20:31 Ответить Мне нравится 8
Gregory Mihelson
показать весь комментарий18.06.2024 20:36 Ответить Мне нравится 6
растуди
показать весь комментарий18.06.2024 21:09 Ответить Мне нравится 4
Germes #584709
показать весь комментарий18.06.2024 21:14 Ответить Мне нравится 0
Lex Lexton
показать весь комментарий18.06.2024 23:18 Ответить Мне нравится 1
Germes #584709
показать весь комментарий19.06.2024 11:10 Ответить Мне нравится 0
Lex Lexton
показать весь комментарий19.06.2024 21:29 Ответить Мне нравится 1
Thomas #571866
показать весь комментарий19.06.2024 06:47 Ответить Мне нравится 0
alexey prus
показать весь комментарий18.06.2024 21:54 Ответить Мне нравится 0
Joshua Brooks
показать весь комментарий18.06.2024 22:50 Ответить Мне нравится 1
Gen #576077
показать весь комментарий18.06.2024 23:42 Ответить Мне нравится 0
Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий19.06.2024 03:10 Ответить Мне нравится 0
Олександр П #591906
показать весь комментарий19.06.2024 04:09 Ответить Мне нравится 0
Дмитрий Гончаров #508354
показать весь комментарий19.06.2024 07:01 Ответить Мне нравится 1
Gary Grant
показать весь комментарий19.06.2024 08:18 Ответить Мне нравится 0
Суслик Агроном
показать весь комментарий19.06.2024 09:57 Ответить Мне нравится 1
Berezkos
показать весь комментарий19.06.2024 10:18 Ответить Мне нравится 0
Muni
показать весь комментарий19.06.2024 10:23 Ответить Мне нравится 1
Андрій Карпенко #485120
показать весь комментарий19.06.2024 11:28 Ответить Мне нравится 2
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль