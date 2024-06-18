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Українська фехтувальниця Кривицька розгнівала росіянку Гучмазову, відмовившись від вітання з нею: "Почему она так!? Бл#дь! Им можно все! Они че ох#ели!?". ВIДЕО

Українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася від традиційного вітання після поєдинку з росіянкою Майєю Гучмазовою, яка виступала під грузинським прапором.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розгнівана Гучмазова у відповідь на дії українки почала нецензурно лаятися прямо на спортивному майданчику

Інцидент трапився на чемпіонаті Європи з фехтування в Базелі. Двобій Кривицька виграла із рахунком 15:9.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська фехтувальниця Харлан перемогла росіянку на ЧС-2023 та відмовилася потиснути їй руку. ВIДЕО

Автор: 

дискваліфікація (34) росія (65415) спорт (1621)


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Топ коментарі
+72
Тупа курка вона. Матюкається краще, ніж фехтує)))
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18.06.2024 16:46
+57
Олені Кривицькій справжній українці респект...
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18.06.2024 16:49
+49
рашкованка чучмазова - це шо чмо в квадраті?
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18.06.2024 16:45
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Треба було продовжити поєдинок без захисту на загостреній зброї... Хай би кацапка довела що вона права
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18.06.2024 20:14 Відповісти
послала кацапське непорозуміння н@а@х@е@р
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18.06.2024 20:28 Відповісти
Україночці респект.
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18.06.2024 20:31 Відповісти
Олена Кривицька - наш пацан! Слава Олені Кривицькій!!
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18.06.2024 20:36 Відповісти
А за матюки 3,14здюлєй по сраці надавати і дискваліфікувати на#єр
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18.06.2024 21:09 Відповісти
Теж мені подвиг, не привіталась з кацапкою, то може їй орден героя України за це видати? А от як би Олена цю кацапку заколола в кінці, оце я розумію вчинок.
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18.06.2024 21:14 Відповісти
не заколола, а перевела в категорію хороших кацапок, але ж посадити можуть, а так щоб всі бачили що собою кацапи являють, навіть т.з. спіртсвуменки.
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18.06.2024 23:18 Відповісти
Та зрозуміло, що Олена не могла щось серйозне зробити, просто дивує, що люди звичайний ігнор сміття подають як якийсь геройський вчинок.
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19.06.2024 11:10 Відповісти
згоден
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19.06.2024 21:29 Відповісти
шо ти несеш
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19.06.2024 06:47 Відповісти
не все...тільки вбивати кацапів. най дякує, що піську до підборіддя не розрізала
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18.06.2024 21:54 Відповісти
Пачему...пачему"Потому что ти расейское гавно!
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18.06.2024 22:50 Відповісти
дискваліфікація за це не положена? ср*ні європейці, допустили цих уродів, і тепер слухай матюки
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18.06.2024 23:42 Відповісти
Кацапка обгадила грузинський прапор - нічого дивного, це гени. Як там у Шевченко - "а він вже сере на порозі". Нехай грузини чухають ріпу кого пригріли.
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19.06.2024 03:10 Відповісти
Ця кацапка добре показала світу: що таке московія, і що таке ******* грузія.
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19.06.2024 04:09 Відповісти
Лошадь обидилась
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19.06.2024 07:01 Відповісти
Мамку гучмазовой труба шатал.
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19.06.2024 08:18 Відповісти
СВИНОРОСКА - ЗАВЖДИ СВИНОРОСКА, НАВИТЬ ПІД ГУЗИНСЬКИМ ПРАОРОМ.
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19.06.2024 09:57 Відповісти
Самое смешное, Гучмазова осетинка родители которой из Грузии, а Кривицька из накацапской Ярославской области.
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19.06.2024 10:18 Відповісти
Думала якщо сховається за грузинській прапорець ніхто не здогадається послати її на рідні болота.
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19.06.2024 10:23 Відповісти
Людське сміття - кацапи одним словом.
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19.06.2024 11:28 Відповісти
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