Українська фехтувальниця Кривицька розгнівала росіянку Гучмазову, відмовившись від вітання з нею: "Почему она так!? Бл#дь! Им можно все! Они че ох#ели!?". ВIДЕО
Українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася від традиційного вітання після поєдинку з росіянкою Майєю Гучмазовою, яка виступала під грузинським прапором.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розгнівана Гучмазова у відповідь на дії українки почала нецензурно лаятися прямо на спортивному майданчику.
Інцидент трапився на чемпіонаті Європи з фехтування в Базелі. Двобій Кривицька виграла із рахунком 15:9.
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