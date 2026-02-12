Новини Шолом пам’яті на виступі Гераскевича
5 154 29

МОК дискваліфікував не Влада, а всю Україну. Пам’ять українських героїв не продається, - тренер

Гераскевича дискваліфікували: що каже його батько та тренер?

Батько та тренер скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікував МОК, заявив, що рішення планують оскаржити у Спортивному арбітражному суді.

Про це він заявив у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Міс Ковентрі, новообрана президентка МОК, намагалася нас переконати, що демонстрація вбитих Росією спортсменів створить хаос в олімпійському русі. Що це неправильно і завадить святкувати (Олімпіаду). Але це мало якийсь дивний вигляд, бо весь світ побачив цей шолом.

Вона пропонувала, щоб я його потримав на старті, Влад зробив би спуск в якомусь іншому шоломі — незрозуміло якому, бо Влад до нього непристосований. І потім я віддав би цей шолом Владу у руки. Це нагадувало торгівлю, звичайно, що вона неприпустима, бо пам'ять про українських героїв не продається, ніколи на це не погодиться", - наголосив він.

Пам'ять

За словами Михайла Гераскевича, міс Ковентрі та всі її помічники у МОК забули історію Олімпійських ігор.

"Якщо подивитися у джерела причин виникнення Олімпійських ігор - то це вшанування загиблих героїв, воїнів. І тому були придумані битва на мечах, хто швидше пробіжить - все, що імітувало діяльність воїна на поле бою.

Це було вшанування загиблих воїнів, перша мета Олімпійських ігор. Наш шолом підкреслював першопричину Олімпійських ігор. Мені шкода, що МОК та його очільниця міс Ковентрі, яка є сама олімпійською чемпіонкою, забули історію. А ми знаємо: хто забуває історію, той, мабуть, рухається далі не у тому напрямку", - пояснив він.

Позов

Гераскевич також заявив, що вони налаштовані на позов у Спортивний арбітражний суд.

"Бо було зачеплено честь Влада, зруйновано нашу багаторічну роботу. Йдеться не лише про кошти платників податків, які нам допомагали у цій діяльності. Ми підходили у дуже оптимальній формі, і це можна побачити за результатами останніх контрольних тренувань. Якщо подивитися на результати спортсменів, Влад перебував би у зоні подіуму зі своїми результатами. Це була б боротьба за медаль", - додав він.

"МОК намагався перекреслити пам'ять про українських героїв. МОК дискваліфікував не Владислава, а дискваліфікував Україну. Ми маємо безпрецедентну підтримку від президента України, Верховної Ради, міністерства спорту, НОК України та воїнів. Багато свідчень в інтернеті, де воїни з лінії бойового зіткнення висловлювали свою підтримку Владу. Ми маємо підтримку українського народу. Це дискваліфікація демократії заради своїх приватних інтересів, через чуттєвий тиск російських спонсорів", - підсумував тренер.

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

  • Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
  • Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
  • Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.
  • 12 лютого МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича.

дискваліфікація Олімпіада Гераскевич Владислав
Топ коментарі
+26
Только вот наши представители в МОК - Бубка и Борзов - вместо публичных демаршей языки в жопу позасовывали.
12.02.2026 12:26 Відповісти
+18
МОК - це корупційна контора, як і Фіфа. Їх треба засудити та зіпсувати їхню репутацію.
12.02.2026 12:26 Відповісти
+14
Ганьба тим МОКаним в гній чиновникам, які, швидше за все, продажні. Люди, які співчувають горю і стражданням українського народу, так би ніколи не зробили. Вони бездушні.
12.02.2026 12:28 Відповісти
Только вот наши представители в МОК - Бубка и Борзов - вместо публичных демаршей языки в жопу позасовывали.
12.02.2026 12:26 Відповісти
У липні 2023 року кореспонденти Bihus.Info виявили, що Сергій Бубка є співвласником трьох компаній, що зареєстровані в Російській Федерації, а саме ТОВ Фірма «Монблан» (торгівля нафтопродуктами на території ДНР), ТОВ «Спортивний клуб Сергія Бубки» та ін.
12.02.2026 12:31 Відповісти
у монако, де постійно проживає бубка у своєму власному маєтку, усі його сусіди та друзі - це заможні кацапи
12.02.2026 12:34 Відповісти
У Бубки дуже непоганий замок в Конче-заспі. З власним пляжем. Був там колись - бачив.
Питання.
Чувак, що вище інших пригав з палкою. Зашибісь. Він міг би плювати далі за інших. Або сцяти далі за інших. Теж міг би стати рекордсменом.
Але рашист і ждун. То Янукович йому бубла накидав, живе тепер з цього.
Питань до цього ушльопка є дофіга.
12.02.2026 12:39 Відповісти
бубка завжди був рашистом, на жаль...
десь Бог дав, а десь Бог забрав
саме перед повномасштабкою був у монако та оглядав ззовні його маєток
так у цього пі.. ра на вході та на балконах тіко прапори нок та монако, жодної згадки за Батьківщину
знайомі, які нещодавно там були, розпвідають, шо ніц не змінилося
цей національний рекордсмен-олімпієць максимально намагається дистанціюватися від України, натомість потсійно шариться упо кабаках із кацапами
12.02.2026 12:49 Відповісти
Шось ми в цьому житті робили не так. Отримували освіту, працювали, підвищували кваліфікацію. Я, старий пердун - так майже 4 роки по посадкам з автоматом бігаю.
А треба було лише вчитися пригати з шестом та товаришувати з донецькими бандюками...
12.02.2026 12:57 Відповісти
а голосував ти за кого усі 30 років?
12.02.2026 13:06 Відповісти
не за артистів. І не за бандитів.
12.02.2026 13:17 Відповісти
усе ми правильно робили та робимо
12.02.2026 15:23 Відповісти
Питання у тому, якого ця бубка все ще представляє Україну, чому Україна не змінила представників?
12.02.2026 13:02 Відповісти
Чому дивуватись, коли дружина голови УСБУ по Одеській області має російське громадянство, а також в темі і долі з російськими бізнесменами через офшори.
12.02.2026 14:16 Відповісти
Борзов й Бубка - ригіонали. Власне цим все сказано.
12.02.2026 12:59 Відповісти
Они 100% совки, все остальное уже следствие
12.02.2026 13:10 Відповісти
яка душа? ГАМАНЕЦ головне
12.02.2026 12:53 Відповісти
Михайло Гераскевич і його тренер - для мене приклад честі. І внуку своєму розкажу, щоб пояснити різніцю між шлехетністю і жлобством
12.02.2026 12:29 Відповісти
терористична кацапня скупила гуртом та фактично керує світовими міжнародними орагнізаціями - оон, мок, магате....
12.02.2026 12:29 Відповісти
Залишилося ще на прапорі МОК над п'ятьма кільцями намалювати свастику,а замість
привітання в цій конторі просто зігувати.
12.02.2026 12:37 Відповісти
Треба зробити олімпійський прапор з прізвищами членів МОК, що є на плівках Епштейна та пронести його під час церемонії закриття олімпійських ігор. А на це ганебне збіговисько педофілів подати позов до суду за дискримінацію та заборону висловлювання думок. Це є захищені статті Конвенції по захист прав людини та основних свобод і отримання компенсації за порушення практично гарантоване.
12.02.2026 12:41 Відповісти
Цікаво, а як відреагували б МОКаки, якби були спортсмени країни 404, що виступають за цска і відповідно підтримують вбивства українських спортсменів?
12.02.2026 12:48 Відповісти
За скільки міс Ковентрі продалась кацапам?
12.02.2026 13:13 Відповісти
Які можуть бути спортивні змагання під час війни? Ніколи під час війни не змагалися. Змагання під час війни замилюють вбивства і руйнування, світ бачть, якщо вони змагаються то нет і погано в Україні все...Ніяких змагань коли ворог вбиває людей, руйнує міста. Під час війни всі молоді здорові спортсмени повинні бути на фронті, а не херболи ганяти..
12.02.2026 13:27 Відповісти
МОК дискваліфікував себе, як людей!
12.02.2026 14:14 Відповісти
ЗЕленський повинен санкції ввести проти Крвентрі.Проти своїх громадян вводе,а проти МОК слабо?
12.02.2026 15:26 Відповісти
Сьогодні слухала прес-конференцію Михайла Гераскевича. Він проводив її гарною анлійською мовою. Крім того, що він патріот України, так ще й розумна і освічена людина.
13.02.2026 04:13 Відповісти
 
 