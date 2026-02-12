МОК дискваліфікував не Влада, а всю Україну. Пам’ять українських героїв не продається, - тренер

Батько та тренер скелетоніста Владислава Гераскевича, якого дискваліфікував МОК, заявив, що рішення планують оскаржити у Спортивному арбітражному суді.

Про це він заявив у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Міс Ковентрі, новообрана президентка МОК, намагалася нас переконати, що демонстрація вбитих Росією спортсменів створить хаос в олімпійському русі. Що це неправильно і завадить святкувати (Олімпіаду). Але це мало якийсь дивний вигляд, бо весь світ побачив цей шолом.

Вона пропонувала, щоб я його потримав на старті, Влад зробив би спуск в якомусь іншому шоломі — незрозуміло якому, бо Влад до нього непристосований. І потім я віддав би цей шолом Владу у руки. Це нагадувало торгівлю, звичайно, що вона неприпустима, бо пам'ять про українських героїв не продається, ніколи на це не погодиться", - наголосив він.

Пам'ять

За словами Михайла Гераскевича, міс Ковентрі та всі її помічники у МОК забули історію Олімпійських ігор.

"Якщо подивитися у джерела причин виникнення Олімпійських ігор - то це вшанування загиблих героїв, воїнів. І тому були придумані битва на мечах, хто швидше пробіжить - все, що імітувало діяльність воїна на поле бою.

Це було вшанування загиблих воїнів, перша мета Олімпійських ігор. Наш шолом підкреслював першопричину Олімпійських ігор. Мені шкода, що МОК та його очільниця міс Ковентрі, яка є сама олімпійською чемпіонкою, забули історію. А ми знаємо: хто забуває історію, той, мабуть, рухається далі не у тому напрямку", - пояснив він.

Позов

Гераскевич також заявив, що вони налаштовані на позов у Спортивний арбітражний суд.

"Бо було зачеплено честь Влада, зруйновано нашу багаторічну роботу. Йдеться не лише про кошти платників податків, які нам допомагали у цій діяльності. Ми підходили у дуже оптимальній формі, і це можна побачити за результатами останніх контрольних тренувань. Якщо подивитися на результати спортсменів, Влад перебував би у зоні подіуму зі своїми результатами. Це була б боротьба за медаль", - додав він.

"МОК намагався перекреслити пам'ять про українських героїв. МОК дискваліфікував не Владислава, а дискваліфікував Україну. Ми маємо безпрецедентну підтримку від президента України, Верховної Ради, міністерства спорту, НОК України та воїнів. Багато свідчень в інтернеті, де воїни з лінії бойового зіткнення висловлювали свою підтримку Владу. Ми маємо підтримку українського народу. Це дискваліфікація демократії заради своїх приватних інтересів, через чуттєвий тиск російських спонсорів", - підсумував тренер.

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.

Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.

12 лютого МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича.

