Литовську спортсменку Дудайте дискваліфікували на ЧС через футболку з написом "Зробимо Росію знову маленькою": за нею пішла вся команда. ФОТО
Литовську спортсменку Корнелію Дудайте усунули від участі у чемпіонаті світу з функціональних видів спорту через футболку з написом "Зробимо Росію знову маленькою".
Про це пише "Суспільне.Спорт", інформує Цензор.НЕТ.
В Угорщині триває чемпіонат світу з функціональних видів спорту. Захід став місцем скандалу, пов’язаного з литовською спортсменкою Корнелією Дудайте. Представницю Литви усунули від змагань через футболку з антиросійським написом "Make Russia small again" ("Зробимо Росію знову маленькою").
Футболку одягла на знак протесту проти участі росіян
Як пояснила спортсменка, футболку з написом "Make Russia small again" вона одягнула на знак протесту проти участі росіян як "нейтральних спортсменів".
"Все закипіло дуже раптово і дуже швидко. Ми, як представники Литви, їхали на ці змагання, знаючи, що братимуть участь російські спортсмени. Нам сказали, що вони змагатимуться як "нейтральні". Що означають такі "нейтральні" російські спортсмени, ми вже відчули", - розповіла Корнелія Дудайте.
За словами Дудайте, її обурило особливе ставлення організаторів до "нейтральних".
"У мене була така футболка, яку носив президент України, і я подумала, що якщо треба буде показати нашу громадянську позицію, то я її покажу. Коли ми приїхали в Угорщину, у соцмережах з'явилися власні привітання організаторів, як вони вітають росіян, як радіють їх участі. Я вважаю це неправильно", - каже представниця Литви.
Організатори дискваліфікували спортсменку
Дудайте розповіла, що спочатку організатори змагань зробили їй попередження через футболку, а після відмови її змінювати ухвалити рішення про дискваліфікацію.
"Організатори не визнали це неприйнятним, але моя футболка видалася провокацією. Після першого матчу прийшов організатор і попросив переодягнутися. Якщо я цього не зроблю, мені сказали, що знімуть або мене, або всю збірну Литви. Я не боялась і не шкодувала, що мене виключать, але я не хотіла, щоб відповідальність за мої дії лягла на всіх литовських спортсменів, тож я сказала, що якщо їм не подобається мій одяг, то вони повинні мене офіційно виключити", - розповіда Дудайте.
Литовська команда вирішила відмовитися від участі
Після інциденту з Дудайте, вся литовська команда яка складалася з 34 учасників, вирішила залишити чемпіонат слідом за нею.
Спортсмени заявили про свою незгоду з рішенням допускати росіян до змагань.
Будь ласка, зачекайте...
І подібних випадків - купа в історії... (Можу й нашу привести: Берія... Був грузинським меншевиком... А ким став? І скільки його однопартійців загинуло, з його волі, в ГуЛагу?...)
Я казав що не всі продаються, є приклади але знайдіть самі якщо цікаво - а вони є 100%.
Взагалі стверджувати що щось роблять "всі" це ознака слабкого розуму.
Ще мені аксіому що не всі продаються тобі тут доводити...... все є у вільному доступі, сам шукай або проходь повз.
П. С. Більше відповіді не буде, немає сенсу на цю тему ще щось писати.
Ти почав "розводить срач"... Якщо у тебе є власна позиція - так ДОВЕДИ її... На тобі лежить обов"язок доведення ТВОЄЇ ПРАВОТИ... От і доводь! А не займайся пустопорожньою балаканиною...
зборище і не стали принижуватися перед організаторами
цього проплаченого дійства 👍🏼👍🏼👍🏼
МОЛОДЦІ ❤️❤️❤️
З повагою Украінці !!
У всяк випадку, т.зв. "порохоботам" коменти 133133 не заважають. Бо зазвичай, толково глорить. А лажі є в кожного, на одиночні ми можемо вказати, і вибачити.
Ааааа, відповідно до мого кондуїту - ти уродзоний зебіл... тоді все ясно...
https://censor.net/ua/news/3525127/mzs-zaklykaye-fifa-do-vybachen-na-tli-skandalu-karty-bez-krymu
Тому потрібно ввести поняття РАША- ТЕРРОРИСТ. І що дружба з терористами буде мати наслідки
Каждый год 1-2 раза приезжаю в Литву отдохнуть, и хотя только в этом месяце был в Шяуляе, уже в январе постараюсь посетить Родину этих ребят! 💖
Нормальним людям там нічого робити...
Хай самі їдять.
Героїня вчорашньої хвилі народної любові литовська спортсменка Корнелія Дудайте, яка знялась з чемпіонату світу у Будапешті через участь росіян і її футболку з написом"Make russia small again" - подякувала усім за підтримку в соцмережах у футболці з обличчям путіна і написом "Dickhead".
LET'S DO A DICKHEAD CIRCUMCIS!