Литовську спортсменку Дудайте дискваліфікували на ЧС через футболку з написом "Зробимо Росію знову маленькою": за нею пішла вся команда. ФОТО

Литовську спортсменку Корнелію Дудайте усунули від участі у чемпіонаті світу з функціональних видів спорту через футболку з написом "Зробимо Росію знову маленькою".

Про це пише "Суспільне.Спорт", інформує Цензор.НЕТ.

В Угорщині триває чемпіонат світу з функціональних видів спорту. Захід став місцем скандалу, пов’язаного з литовською спортсменкою Корнелією Дудайте. Представницю Литви усунули від змагань через футболку з антиросійським написом "Make Russia small again" ("Зробимо Росію знову маленькою").

Футболку одягла на знак протесту проти участі росіян

Як пояснила спортсменка, футболку з написом "Make Russia small again" вона одягнула на знак протесту проти участі росіян як "нейтральних спортсменів".

"Все закипіло дуже раптово і дуже швидко. Ми, як представники Литви, їхали на ці змагання, знаючи, що братимуть участь російські спортсмени. Нам сказали, що вони змагатимуться як "нейтральні". Що означають такі "нейтральні" російські спортсмени, ми вже відчули", - розповіла Корнелія Дудайте.

За словами Дудайте, її обурило особливе ставлення організаторів до "нейтральних".

"У мене була така футболка, яку носив президент України, і я подумала, що якщо треба буде показати нашу громадянську позицію, то я її покажу. Коли ми приїхали в Угорщину, у соцмережах з'явилися власні привітання організаторів, як вони вітають росіян, як радіють їх участі. Я вважаю це неправильно", - каже представниця Литви.

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Організатори дискваліфікували спортсменку

Дудайте розповіла, що спочатку організатори змагань зробили їй попередження через футболку, а після відмови її змінювати ухвалити рішення про дискваліфікацію.

"Організатори не визнали це неприйнятним, але моя футболка видалася провокацією. Після першого матчу прийшов організатор і попросив переодягнутися. Якщо я цього не зроблю, мені сказали, що знімуть або мене, або всю збірну Литви. Я не боялась і не шкодувала, що мене виключать, але я не хотіла, щоб відповідальність за мої дії лягла на всіх литовських спортсменів, тож я сказала, що якщо їм не подобається мій одяг, то вони повинні мене офіційно виключити", - розповіда Дудайте.

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Литовська команда вирішила відмовитися від участі

Після інциденту з Дудайте, вся литовська команда яка складалася з 34 учасників, вирішила залишити чемпіонат слідом за нею.

Спортсмени заявили про свою незгоду з рішенням допускати росіян до змагань.

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