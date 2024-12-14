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Угорщина (2147) дискваліфікація (34) Литва (2265) спорт (1596) змагання (232)

Литовську спортсменку Дудайте дискваліфікували на ЧС через футболку з написом "Зробимо Росію знову маленькою": за нею пішла вся команда. ФОТО

Литовську спортсменку Корнелію Дудайте усунули від участі у чемпіонаті світу з функціональних видів спорту через футболку з написом "Зробимо Росію знову маленькою". 

Про це пише "Суспільне.Спорт", інформує Цензор.НЕТ.

В Угорщині триває чемпіонат світу з функціональних видів спорту. Захід став місцем скандалу, пов’язаного з литовською спортсменкою Корнелією Дудайте. Представницю Литви усунули від змагань через футболку з антиросійським написом "Make Russia small again" ("Зробимо Росію знову маленькою").

Футболку одягла на знак протесту проти участі росіян

Як пояснила спортсменка, футболку з написом "Make Russia small again" вона одягнула на знак протесту проти участі росіян як "нейтральних спортсменів".

Дудайде

"Все закипіло дуже раптово і дуже швидко. Ми, як представники Литви, їхали на ці змагання, знаючи, що братимуть участь російські спортсмени. Нам сказали, що вони змагатимуться як "нейтральні". Що означають такі "нейтральні" російські спортсмени, ми вже відчули", - розповіла Корнелія Дудайте.

За словами Дудайте, її обурило особливе ставлення організаторів до "нейтральних".

"У мене була така футболка, яку носив президент України, і я подумала, що якщо треба буде показати нашу громадянську позицію, то я її покажу. Коли ми приїхали в Угорщину, у соцмережах з'явилися власні привітання організаторів, як вони вітають росіян, як радіють їх участі. Я вважаю це неправильно", - каже представниця Литви.

Читайте також: Фехтувальницю Харлан дискваліфікували з Чемпіонату світу за відмову потиснути руку росіянці

Організатори дискваліфікували спортсменку

Дудайте розповіла, що спочатку організатори змагань зробили їй попередження через футболку, а після відмови її змінювати ухвалити рішення про дискваліфікацію.

"Організатори не визнали це неприйнятним, але моя футболка видалася провокацією. Після першого матчу прийшов організатор і попросив переодягнутися. Якщо я цього не зроблю, мені сказали, що знімуть або мене, або всю збірну Литви. Я не боялась і не шкодувала, що мене виключать, але я не хотіла, щоб відповідальність за мої дії лягла на всіх литовських спортсменів, тож я сказала, що якщо їм не подобається мій одяг, то вони повинні мене офіційно виключити", - розповіда Дудайте.

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Литовська команда вирішила відмовитися від участі

Після інциденту з Дудайте, вся литовська команда яка складалася з 34 учасників, вирішила залишити чемпіонат слідом за нею.

Спортсмени заявили про свою незгоду з рішенням допускати росіян до змагань.

Дивіться також: Українська фехтувальниця Кривицька розгнівала росіянку Гучмазову, відмовившись від вітання з нею: "Почему она так!? Бл#дь! Им можно все! Они че ох#ели!?". ВIДЕО
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Топ коментарі
+79
Супер респект литовцям, які виховують свою молодь так, що вона не лягає під обставини!
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14.12.2024 23:28
+75
Красотка!
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14.12.2024 23:24
+75
касапи, на жаль, вкорінилися в багатьох міжнародних структурах... В спортивних і навколокультурних - чи не щонайбільше. І гадять, гадять, гадять...
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14.12.2024 23:26
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Красотка!
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14.12.2024 23:24 Відповісти
касапи, на жаль, вкорінилися в багатьох міжнародних структурах... В спортивних і навколокультурних - чи не щонайбільше. І гадять, гадять, гадять...
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14.12.2024 23:26 Відповісти
Міністерства Культури вже нема,то хто ж буде нею займатися,"квартал"наше все.
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15.12.2024 00:04 Відповісти
Не впрєддвєрії, а напередодні.
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15.12.2024 08:27 Відповісти
"***** УКРАЇНІ" починається з "америкоси"!
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15.12.2024 11:00 Відповісти
АН Мур ***** банально грав/є на жадібності й жаги людей до грошей. Тому багатьох мерзотників світу вдалося купити московитам.
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15.12.2024 00:07 Відповісти
133133 пи#дьож що "купити можна всіх" , вигадав хтось щоб виправдовувати себе. Є багато прикладів того що не всіх можна купити.
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15.12.2024 04:00 Відповісти
Ой, не скажи... Просто ціна та "валюта" у всіх різна... "Валютою" може буть, наприклад, шантаж чи погроза вбивством твоїх рідних, взятих у заручники... І що ти на це скажеш?
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15.12.2024 06:21 Відповісти
Яр Холодний Ти ж доросла людина, з твоїх слів, а намішав продажність з шантажем.
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15.12.2024 11:03 Відповісти
А в чому відмінність у РЕЗУЛЬТАТАХ? Як свідчить Історія, найжорстокішими були саме "зламані" люди... Про Торквемаду чув? Він був сином марана - насильно хрещеного єврея... А став одним з найжорстокіших інквізиторів, на совісті якого - тисячі спалених живцем "єретиків" - його одноплемінників. Про римського історика Флавія? Він був одним з керівників "секаріїв" - радикальної релігійної секти юдеїв, які різали римських окупантів..... А потім, після полону, до самої смерті, розхвалював у своїх працях "велич" Риму...
І подібних випадків - купа в історії... (Можу й нашу привести: Берія... Був грузинським меншевиком... А ким став? І скільки його однопартійців загинуло, з його волі, в ГуЛагу?...)
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15.12.2024 11:26 Відповісти
Яр. Я не казав про відмінність у результатах дії нелюдей.
Я казав що не всі продаються, є приклади але знайдіть самі якщо цікаво - а вони є 100%.
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15.12.2024 23:26 Відповісти
Хто почав дискусію про те, що є "непродажні"? Я? Я лише прояснив тобі ситуацію, запропонувавши тобі глянуть на неї "під іншим кутом зору"... А якщо ти висловив заперечення стосовно моєї позиції - то "тобі й карти в руки"!... Доводь її "прикладами", тобі відомими... Мені то це навіщо робить? Я свою позицію визначив та підтвердив її АРГУМЕНТОВАНО... Тепер - твоя черга... Приводь АРГУМЕНТИ та доводь СВОЮ правоту...
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16.12.2024 06:50 Відповісти
Не всі продаються.
Взагалі стверджувати що щось роблять "всі" це ознака слабкого розуму.
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16.12.2024 09:57 Відповісти
Я тобі запропонував не "потриндіть бездоказово" - а довести свою позицію АРГУМЕНТОВАНО!!! Якщо у тебе нема доказів - для чого тоді тут "балабанить"?
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16.12.2024 13:19 Відповісти
Яр балабаниш тут ти. Я тобі шукати інформацію не збираюсь, сам знайди, якщо ти віріш що "усі продаються" - вір, мені без різниці й переконувати тебе у чомусь немає ніякого бажання. Чи тебе гугл забанив?
Ще мені аксіому що не всі продаються тобі тут доводити...... все є у вільному доступі, сам шукай або проходь повз.
П. С. Більше відповіді не буде, немає сенсу на цю тему ще щось писати.
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16.12.2024 15:30 Відповісти
Ти прямо "напрошуєшся, щоб тебе "послали"... Я висловив свій погляд на конкретне "явище"... Висловив НЕ ТОБІ... Ти "впрягся" і мені заперечив... Я пояснив АРГУМЕНТОВАНО свій погляд і запропонував тобі викласти свої заперечення... АРГУМЕНТОВАНО...
Ти почав "розводить срач"... Якщо у тебе є власна позиція - так ДОВЕДИ її... На тобі лежить обов"язок доведення ТВОЄЇ ПРАВОТИ... От і доводь! А не займайся пустопорожньою балаканиною...
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16.12.2024 15:53 Відповісти
👍🤝👏😻
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15.12.2024 10:15 Відповісти
Не палися. "Піндостаном" США тільки кацапи обзивають, наочні чи латентні.
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15.12.2024 11:02 Відповісти
Це угорщина, там і кацапів не треба
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15.12.2024 00:11 Відповісти
Супер респект литовцям, які виховують свою молодь так, що вона не лягає під обставини!
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14.12.2024 23:28 Відповісти
Знов воно влізло нагадити! До чого тут твій марафон, клли людина дякує литовцям? Чи в твоїй методичці так прописано, - про що б хто не написав, ти повинне влити свого дьгтью?
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15.12.2024 07:41 Відповісти
"...Спортсменка, патріотка і просто красуня..."
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14.12.2024 23:30 Відповісти
Красуня!
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14.12.2024 23:32 Відповісти
В радянському соцтаборі, венгрія це був самий смердючий барак!!!
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14.12.2024 23:33 Відповісти
він їм і залишився
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14.12.2024 23:48 Відповісти
А мадяри там були повіями
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15.12.2024 00:45 Відповісти
Дякуємо, це гарний лозунг, треба запам'ятати!
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14.12.2024 23:36 Відповісти
Литовцям респектище і щира подяка за те , що покинули кацапське
зборище і не стали принижуватися перед організаторами
цього проплаченого дійства 👍🏼👍🏼👍🏼
МОЛОДЦІ ❤️❤️❤️
З повагою Украінці !!
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14.12.2024 23:36 Відповісти
Літовська Красуня ,справжня 👸🏼 Цариця ❤️🇺🇦🇱🇹!!!
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14.12.2024 23:39 Відповісти
венгри як завжди. Гі*но гі*нисте
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14.12.2024 23:49 Відповісти
Поясніть мені які види спорту є "функціональними". Чи це особливості перекладу?
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14.12.2024 23:50 Відповісти
Почему против ФИФА не ввели санкции которые отрезали на своих картах кусок Украины и между прочем ето не впервые делают? Вот такое предвзятое отношение к Украине и такие они там на Западе независимые. И прекратите уже наконец качать Венгрии рашистскую нефть. Орбан уже открыто обявил Украине войну.
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14.12.2024 23:53 Відповісти
Україна не може подати до суду на фіфа за карту? в чому проблема?
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15.12.2024 00:09 Відповісти
тільки до САS, спортивного арбітражного суду в Лозанні. Якщо до якогось іншого, навіть подасть державний орган влади - то УАФ буде виключена з ФІФА
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15.12.2024 01:05 Відповісти
Твєрьозо і компетентно - коментів 3,14здабола 133133 нижче вже не стало
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15.12.2024 07:44 Відповісти
ти "Смотренко" на іншому компі?
У всяк випадку, т.зв. "порохоботам" коменти 133133 не заважають. Бо зазвичай, толково глорить. А лажі є в кожного, на одиночні ми можемо вказати, і вибачити.
Ааааа, відповідно до мого кондуїту - ти уродзоний зебіл... тоді все ясно...
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15.12.2024 08:20 Відповісти
Так ось же:

https://censor.net/ua/news/3525127/mzs-zaklykaye-fifa-do-vybachen-na-tli-skandalu-karty-bez-krymu
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15.12.2024 10:35 Відповісти
Есть же какой-то международний арбитраж, можно подать на них
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15.12.2024 00:39 Відповісти
Литовцям вдалося викорінити совок з молодого покоління, українцям ні
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15.12.2024 00:05 Відповісти
Страх у спорт організацій від перших днів війни пройшов і вони не соромляться у відкриту підтримувати російських спортсменів і ігнорувати Україну.
Тому потрібно ввести поняття РАША- ТЕРРОРИСТ. І що дружба з терористами буде мати наслідки
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15.12.2024 00:11 Відповісти
С огромным уважением к нашим друзьям и соседям! Корнелия, у тебя есть чувство собственного достоинства и огромное уважение всей команде!
Каждый год 1-2 раза приезжаю в Литву отдохнуть, и хотя только в этом месяце был в Шяуляе, уже в январе постараюсь посетить Родину этих ребят! 💖
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15.12.2024 00:19 Відповісти
А наші спортсмени там були, якщо так то і вони знялися звичайно?
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15.12.2024 00:36 Відповісти
Наших не було
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15.12.2024 08:31 Відповісти
До ******* взагалі нетреба було їхати.
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15.12.2024 00:50 Відповісти
Любі змагання де є чмосковити - автоматично перетворюються у цирк уродів...
Нормальним людям там нічого робити...
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15.12.2024 00:51 Відповісти
треба наштампувати таких футболок та запустити флешмоб по усьому світу
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15.12.2024 01:28 Відповісти
Трампу таку футболку треба подарувати
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15.12.2024 01:28 Відповісти
Атлети з Літуаніа встановили морал'ний бенчмарк, which is - don't be a bitch.Тому усім хто на діванах клацае інтернет треба ґнобити UFC, ATP, WTA та інші ліґі де е кадировці кацапня and діксакерс бул'башня.
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15.12.2024 01:30 Відповісти
********* і так маленький. Ну от що значать 89-100 мільйонів кацапів в 8 мільярдному світі? Якщо всі кацапи до одного!, навіть оті міфічні 146 мільйонів рашистів, зникнуть то світ навіть не помітить. Хіба що швиденько займе пусте місце і продовжить смоктати нафту та газ з готових дірок в землі. А більше нічого кацапи крім війни, вбивств, підтримки та створення диктаторських режимів по всій планеті світу не несуть. Де тільки зявляються на планеті кацапи там відразу війна, корупція, смерть, пошесть і розруха. Кацап це розхідний інструмент Сатани, якщо зображувати в Біблійних образах...
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15.12.2024 02:11 Відповісти
Добре зробила, є речі важливіші за спорт, але не кожен здатен це побачити. Дякую Корнеліє.
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15.12.2024 02:30 Відповісти
👍🤝👏😻
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15.12.2024 10:21 Відповісти
Треба не купувати все угорське, це все одно що цаккапське, чи сяброїдське.
Хай самі їдять.
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15.12.2024 02:37 Відповісти
А у мадяр щось є на експорт? Раніше було мадярське вино, консервовані овочі з фруктами та "Ікаруси"... А зараз уся працездатна молодь роз"їхалася по Європі. Залишилися в Угорщині лише бюджетники та старі з малими... Угорщина зараз виживає, в основному, за рахунок кредитів ЄС. І ті, в основному, "проїдає", а не витрачає на свій розвиток...
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15.12.2024 06:31 Відповісти
Зелений горошок, м'ясні консерви, усілякі підлянки в асортименті безплатно.
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15.12.2024 10:32 Відповісти
Odna is samix bednix v ES jest vengri,tolko bolgarov poka ecio obganiajet,po vsem pokazateliam javni outsaider
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15.12.2024 11:02 Відповісти
Дякуємо за підтрику України!!!Дякуємо вільній Литві!!! Хай живе Вільна Балтія!!!
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15.12.2024 02:46 Відповісти
І громадяни України котрі на замовлення фсб та за гроші палять автівки ЗСУ, передають координати для ракетних ударів....
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15.12.2024 03:04 Відповісти
На Заході ви цю новину ніде не знайдете. Про це пишуть тільки українські та кацапські ЗМІ. І так завжди. Жодної незручної статті. Абсолютне стерильне інформаційне поле.
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15.12.2024 04:07 Відповісти
все зрозуміло, але цак потрібно було зняти.
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15.12.2024 07:18 Відповісти
Вона вже перемогла!
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15.12.2024 08:38 Відповісти
Українська команда теж повинна підтримати литовців і покинути це дійство.
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15.12.2024 09:23 Відповісти
Ukrainska komanda neucastvujet etix sorevnovanijax
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15.12.2024 10:59 Відповісти
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15.12.2024 10:58 Відповісти
Зробимо росію знову маленькою.
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15.12.2024 11:03 Відповісти
Литовцям респект, але треба гасло "зробимо московію маленькою",росія вкрадена назва!
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15.12.2024 11:10 Відповісти
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15.12.2024 11:39 Відповісти
Все те, кто поддерживают и оправдывают кровавого террориста и убийцу путлера, это враги не только Украины, но и враги всего человечества, и венгрия в числе этих врагов, они должны будут исключены из числа цивилизованных стран и с ними должно быть прекращено любое общение и любые связи.
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15.12.2024 11:52 Відповісти
https://t.me/porohobotchenko/40169 Україна переможе!❤️


Героїня вчорашньої хвилі народної любові литовська спортсменка Корнелія Дудайте, яка знялась з чемпіонату світу у Будапешті через участь росіян і її футболку з написом"Make russia small again" - подякувала усім за підтримку в соцмережах у футболці з обличчям путіна і написом "Dickhead".
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15.12.2024 12:28 Відповісти
КРАСУНЯ!!!!!!
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15.12.2024 12:52 Відповісти
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15.12.2024 13:03 Відповісти
СДЕЛАЕМ ***** ОБРЕЗАНИЕ!
LET'S DO A DICKHEAD CIRCUMCIS!
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15.12.2024 13:39 Відповісти
Агентяри! Знову заблокували?!
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15.12.2024 14:13 Відповісти
Тендітна панночка з силою Геракла! Ось де справжня мужність, шляхетність та повага до України. Дякую!
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15.12.2024 17:02 Відповісти
Проста дівчина виявилася сміливішою за деяких європолітиків.
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15.12.2024 17:05 Відповісти
Бачите який світ несправедливий. Байдуже що то країна агресор, аби гроші давали. Вигнали адекватних людей.
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15.12.2024 19:39 Відповісти
Молодець дівчина оце з яйцями
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16.12.2024 13:27 Відповісти
 
 