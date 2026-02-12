Жест Гераскевича заслуговує на повагу, - Матернова

Новини Шолом пам’яті на виступі Гераскевича
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на дискваліфікацію українського спортсмена та підтримала його "шолом пам’яті".

Матернова наголосила, що захоплюється вчинком Гераскевича. Він тренувався у шоломі, на якому були зображені обличчя українських спортсменів та друзів, убитих Росією, намагаючись нагадати світу, що війна триває та має конкретні імена і обличчя.

Критика дій МОК

Посол зазначила, що українського спортсмена дискваліфікував той самий Олімпійський комітет, який дозволив 20 російським і білоруським атлетам змагатися під нейтральним прапором.

"Я зла і розчарована", - заявила Матернова.

Вона  підкреслила, що світ не може ігнорувати війну в Україні, де люди щодня мерзнуть і гинуть. Вона відзначила, що Росія продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру, залишаючи без опалення тисячі житлових будинків.

За її словами, у Києві 2600 будинків залишилися без тепла, що становить близько 3700 багатоповерхівок, а щонайменше шестеро людей дістали поранення, серед них - чотирирічна дитина в Дніпрі.

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

  • Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
  • Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
  • Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.
  • 12 лютого МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича.

Матернова Катаріна (130) Гераскевич Владислав (42)
Молодець!
12.02.2026 16:19 Відповісти
12.02.2026 18:36 Відповісти
ООН, МОК, УЄФА, МАГАТЕ, Червоний хрест, кого з хропаків забув?
12.02.2026 17:06 Відповісти
- фіфа (проросійські гниди),
- фіде (керує російський підор),
- IBA (керує російський підор з прізвищем кремльов)
12.02.2026 22:32 Відповісти
Потрібно було виграти змагання і під час нагородження медаллю надіти шолом.От тоді то був би жест,от тоді комітету треба було б якось викручуватись,або позбавляти медалі,або мовчки прийняти ситуацію.А так МОК сприймає все це як грубе занесення політики в спорт і в дечому він правий.Тобто такі речі потрібно планувати розумно,з головою,не баламутячи оце відносно обособлене і спокійне спортивне середовище...
12.02.2026 17:18 Відповісти
Ну не медаль,а підвищення пенсіі за нагороду отримує точнісенько))
12.02.2026 18:41 Відповісти
 
 