Жест Гераскевича заслуговує на повагу, - Матернова
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на дискваліфікацію українського спортсмена та підтримала його "шолом пам’яті".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі на фейсбук-сторінці.
Матернова наголосила, що захоплюється вчинком Гераскевича. Він тренувався у шоломі, на якому були зображені обличчя українських спортсменів та друзів, убитих Росією, намагаючись нагадати світу, що війна триває та має конкретні імена і обличчя.
Критика дій МОК
Посол зазначила, що українського спортсмена дискваліфікував той самий Олімпійський комітет, який дозволив 20 російським і білоруським атлетам змагатися під нейтральним прапором.
"Я зла і розчарована", - заявила Матернова.
Вона підкреслила, що світ не може ігнорувати війну в Україні, де люди щодня мерзнуть і гинуть. Вона відзначила, що Росія продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру, залишаючи без опалення тисячі житлових будинків.
За її словами, у Києві 2600 будинків залишилися без тепла, що становить близько 3700 багатоповерхівок, а щонайменше шестеро людей дістали поранення, серед них - чотирирічна дитина в Дніпрі.
Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026
- Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
- Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
- Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.
- 12 лютого МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича.
