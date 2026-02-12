Новини Шолом пам’яті на виступі Гераскевича
3 766 34

Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи: за самовіддане служіння українському народові

Зеленський нагородив Гераскевича орденом: що відомо?

Президент Володимир Зеленський нагородив українського скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю:

Нагородити орденом Свободи ГЕРАСКЕВИЧА Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста", - йдеться в тексті.

Читайте: Цахкна розкритикував дискваліфікацію Гераскевича: "Коли вшанування пам’яті карається, нейтралітет стає співучастю"

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

  • Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
  • Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
  • Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.
  • 12 лютого МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича.

Читайте також: МОК повернув Гераскевичу акредитацію на Олімпіаду-2026 попри дискваліфікацію

Зеленський Володимир (27801) нагорода (1359) орден (117) Гераскевич Владислав (42)
Топ коментарі
+13
ніт ,це не підставний казачок з ОПи ,Гераскевич справді чесна людина ,а зеленський 🤡 ,шалава ,яка вскочила в сітуацію ,і підзаробив собі піару ...
12.02.2026 16:09 Відповісти
+6
та хто би сумнівався...
людина продемонструвала гідність
а негідник скористався, вже медальку підігнав, аби піарнутись
сам то обіцяв і з чортом лисим переспати, аби війна закінчилась, ніяких принципів у зелі..
12.02.2026 16:06 Відповісти
+6
от де ти такий 4.14диш висікався політ-олух? ще й з касабською е. Моауть справжній "Хлопци я свий"
12.02.2026 16:15 Відповісти
Краще б і ти писав "касабською" бо стільки помилок зробити в одному рядку може або "висіканий політ-олух" або вічно п'яний алкаш.
12.02.2026 16:32 Відповісти
Тримайте нового Беленюка.
12.02.2026 16:16 Відповісти
" людина продемонструвала гідність" так то воно так. Тільки щось мені підказує, що перед тим були довгі консультації з ясновельможним (через посередників, звичайно), чи " демонструвати гідність " чи ні. Хоча може я і помиляюсь.
12.02.2026 17:29 Відповісти
Кисіль у вашій свіжозельоній голові!😁
12.02.2026 17:59 Відповісти
Україна жертва віни ,яку розпочала московія проти незалежної держави , і українці мають моральне право кричати на весь світ ,шо їх вбивають !!! Москва такого права не має ,тому шо агресор , ви бл* дь ботяра китайский ,не приривнювайте агресора до жертви , рузумниця ху* ва !!! ....
12.02.2026 18:31 Відповісти
призедент повного циклу.
12.02.2026 16:26 Відповісти
А хто в нас чемпіон пози й епатажу, хто в нас головний "нелох"? Тьфу!
12.02.2026 16:28 Відповісти
Цей хлопчина , гнида, не твої кращі друзі, котрих ти напризначав, та котрі всі зрадили своїй присязі та здавали Україну. Нема слів, літературних, шоб висловити гнів по твоїх вчинках.
12.02.2026 16:32 Відповісти
Кацап, що тобі тут треба?! Тут воткі нєт.
12.02.2026 16:54 Відповісти
 
 