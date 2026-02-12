Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи: за самовіддане служіння українському народові
Президент Володимир Зеленський нагородив українського скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.
Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
"За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю:
Нагородити орденом Свободи ГЕРАСКЕВИЧА Владислава Михайловича — члена національної олімпійської команди України, скелетоніста", - йдеться в тексті.
Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026
- Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
- Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
- Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.
- 12 лютого МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича.
людина продемонструвала гідність
а негідник скористався, вже медальку підігнав, аби піарнутись
сам то обіцяв і з чортом лисим переспати, аби війна закінчилась, ніяких принципів у зелі..