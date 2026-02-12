МОК повернув Гераскевичу акредитацію на Олімпіаду-2026, але не право виступати

Український скелетоніст Владислав Гераскевич зможе продовжити перебування на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані-Кортіні, попри заборону брати участь у змаганнях.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК), передає Цензор.НЕТ.

Після "дуже шанобливої розмови" з українським атлетом очільниця МОК Кірсті Ковентрі звернулася до голови Дисциплінарної комісії з проханням переглянути рішення про анулювання акредитації Гераскевича. Голова комісії задовольнив це прохання.

Таким чином, Владислав зберігає право перебувати на Іграх як акредитована особа, однак до стартів його не допущено.

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.

Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.

12 лютого МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича.

