МОК повернув Гераскевичу акредитацію на Олімпіаду-2026, але не право виступати
Український скелетоніст Владислав Гераскевич зможе продовжити перебування на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані-Кортіні, попри заборону брати участь у змаганнях.
Про це повідомляється на сайті Міжнародного олімпійського комітету (МОК), передає Цензор.НЕТ.
Після "дуже шанобливої розмови" з українським атлетом очільниця МОК Кірсті Ковентрі звернулася до голови Дисциплінарної комісії з проханням переглянути рішення про анулювання акредитації Гераскевича. Голова комісії задовольнив це прохання.
Таким чином, Владислав зберігає право перебувати на Іграх як акредитована особа, однак до стартів його не допущено.
Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026
- Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
- Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
- Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.
- 12 лютого МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича.
Топ коментарі
МОК - лицемірні огидні глистопідорасіни.
підари ************* той мок
от коли ***** та *****стан буде вас невгамовно їпашити у ваших ситих, жирних, теплих європейських маєтках та обістях, от тоді ви все зрозумієте, шо таке сприяти та потакати терористу
Блокувати їм ВСІ візи, блокувати їм ВСЮ торгівлю, виганяти їх копняками з усіх міжнародних заходів, та хоч *** об бороди їм витирати - все це одразу стане правильно, морально і толерантно )
Тепер "дають взад", самі собі.
життя !!
Кремлівське одоробало повинно здохнути ,
а не псувати життя Украінцям 😡
А президентом там така собі кірсті ковентрі з.... Зімбабве
"грюкнути дверима" можна в пресі. Уявляю який підніметься хайп....