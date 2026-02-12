Зеленський підтримав Гераскевича після дискваліфікації на Олімпіаді-2026: "Спорт не означає безпам’ятство"

Президент Володимир Зеленський засудив рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича на зимовій Олімпіаді-2026.

Про це він написав у телеграмі.

За словами Зеленського, шолом спортсмена з портретами загиблих українських атлетів - це прояв пам’яті та шани, а не порушення правил. "Спорт не означає безпам’ятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору", - зазначив президент.

Він додав, що саме Росія систематично порушує олімпійські принципи, використовуючи час проведення Олімпіади для війни. Президент нагадав про агресію Росії у 2008, 2014, 2022 та 2026 роках, а також про загибель 660 українських спортсменів та тренерів під час повномасштабної війни.

"13 росіян зараз беруть участь в Олімпіаді під "нейтральними" прапорами, але публічно підтримують агресію проти України. Саме вони заслуговують на дискваліфікацію", - підкреслив Зеленський.

Президент висловив гордість за Гераскевича: "Мати сміливість - це більше, ніж мати медалі".

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.

Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.

12 лютого МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича.

