Зеленський підтримав Гераскевича після дискваліфікації на Олімпіаді-2026: "Спорт не означає безпам’ятство"
Президент Володимир Зеленський засудив рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича на зимовій Олімпіаді-2026.
Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, шолом спортсмена з портретами загиблих українських атлетів - це прояв пам’яті та шани, а не порушення правил. "Спорт не означає безпам’ятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору", - зазначив президент.
Він додав, що саме Росія систематично порушує олімпійські принципи, використовуючи час проведення Олімпіади для війни. Президент нагадав про агресію Росії у 2008, 2014, 2022 та 2026 роках, а також про загибель 660 українських спортсменів та тренерів під час повномасштабної війни.
"13 росіян зараз беруть участь в Олімпіаді під "нейтральними" прапорами, але публічно підтримують агресію проти України. Саме вони заслуговують на дискваліфікацію", - підкреслив Зеленський.
Президент висловив гордість за Гераскевича: "Мати сміливість - це більше, ніж мати медалі".
Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026
- Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
- Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
- Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.
- 12 лютого МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так це і папуга зробить.
А от що робить твій прізідєнть, для інформаційної компаніі на користььУкраїни на Заході? Фінансує дебіломарафон і краде із Міндічем на енергозахисті?
Це, пересічні можуть " підтримувати" ,а президент, це не колун із під суфльору. Від ДІЯТИ повинен. І він ДІЄ. Тільки не в інтерасах УКРАЇНИ і реальної допомоги Гєраскєвичу, а власний піар для зебілів і розкрадння бюдженів на енергозахист і ракетні прграми.
про це , не обовʼязково ,
так як мафія - це теж зрадники України !
Ліворуч - український скелетоніст Владислав Гераскевич, який не зрадив свої принципи і не відмовився від "шолому пам'яті". Навіть ціною дискваліфікації. За що йому повага і підтримка українців.
Праворуч - Сергій Бубка, член виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і до того багаторічний очільник Національного олімпійського комітету.
Бубка мав би захищати українські інтереси у МОК. Але зараз Бубка мовчить. А ще раніше не визнавав росію агресором. Не вимагав санкцій до російського спорту.
Поки весь світ читає новини про Гераскевича, реакції Бубки немає. Чому немає?
Не виключено через те, що саме Гераскевич у 2023 році підняв питання виключення Бубки з НОК через бізнес на тимчасово окупованих територіях
Нагадаємо, колеги з BIHUS.Info з'ясували, що фірма Бубки та його брата співпрацювала з окупаційною владою і торгувала в рублях.
НОК тоді став на бік Бубки, а не Гераскевича. Хоча, вочевидь, саме Гераскевич відстоює українські інтереси набагато краще, ніж Бубка.
До слова, ще у серпні 2023 року ЦПК і Автомайдан просили Мін'юст та СБУ перевірити, чи отримує Бубка прибутки від бізнесу в "днр", щоб внести його в санкційний список. З того часу ми отримали лише відписки, що "факти перевіряються".
А Гераскевичу наша повага і вдячність. За такими гідними людьми - однозначно майбутнє України.