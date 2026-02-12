Зеленський підтримав Гераскевича після дискваліфікації на Олімпіаді-2026: "Спорт не означає безпам’ятство"

Президент Володимир Зеленський засудив рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича на зимовій Олімпіаді-2026.

За словами Зеленського, шолом спортсмена з портретами загиблих українських атлетів - це прояв пам’яті та шани, а не порушення правил. "Спорт не означає безпам’ятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору", - зазначив президент.

Він додав, що саме Росія систематично порушує олімпійські принципи, використовуючи час проведення Олімпіади для війни. Президент нагадав про агресію Росії у 2008, 2014, 2022 та 2026 роках, а також про загибель 660 українських спортсменів та тренерів під час повномасштабної війни.

"13 росіян зараз беруть участь в Олімпіаді під "нейтральними" прапорами, але публічно підтримують агресію проти України. Саме вони заслуговують на дискваліфікацію", - підкреслив Зеленський.

Президент висловив гордість за Гераскевича: "Мати сміливість - це більше, ніж мати медалі".

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

  • Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
  • Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
  • Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.
  • 12 лютого МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича.

Топ коментарі
+14
І сюди примазався!
12.02.2026 14:28
+10
Оно везде где можно хайпануть.
12.02.2026 14:37
+10
Президент підтримав спортсмена, який сам собі закрив можливість виступу на олімпійських іграх - мета та мрія всього життя будь-якого спортсмена. Але комусь у жопі свербить і навіть тут обов'язково треба написати якусь гидоту.
12.02.2026 15:19
І нічого не примазався.Загальновідомо ж що Зегевара не тільки сталевий лев,а й всесвітньо відомий спортсмен.Він навіть Усика вивів у чемпіони,а потім його чемпіонський пояс разом українськими копалинами подарував одному рудому придурошному діду.
12.02.2026 14:39
Може, поцмен?
12.02.2026 14:45
12.02.2026 14:53
Якщо у вас десь свербить, то чухайтесь мовчки, а не розповідайте казки про зашквареного президента.
12.02.2026 15:24
как же вам свинорусам зеленский поперек горла стоит
12.02.2026 17:28
Мені він теж поперек горла, але в цьому конкретному випадку я його цілком і повністю підтримую. А кацапські боти і прочі дегенерати можуть ідти вслєд за своїм корабльом.
12.02.2026 21:04
У чому " підтримуєш"? У зачитуванню текстів із суфльора?
Так це і папуга зробить.
А от що робить твій прізідєнть, для інформаційної компаніі на користььУкраїни на Заході? Фінансує дебіломарафон і краде із Міндічем на енергозахисті?
12.02.2026 21:40
Доповідаю для дибілів. Бидломарафон і Міндіч - погано. Підтримка Гераскевича - добре. Якщо ви настільки упороті що хейтити взагалі будь який вчинок президента без розбору - ви ще гірші за кацапоботів. Якщо ж ви дійсно вважаєте що підтримка Гераскевича це погано... ну туту взагалі без коментарієв.
14.02.2026 08:37
Не пересмикуй,зеленофіл
Це, пересічні можуть " підтримувати" ,а президент, це не колун із під суфльору. Від ДІЯТИ повинен. І він ДІЄ. Тільки не в інтерасах УКРАЇНИ і реальної допомоги Гєраскєвичу, а власний піар для зебілів і розкрадння бюдженів на енергозахист і ракетні прграми.
14.02.2026 15:46
Твій " прізідєньть", пропіарився на сюжеті. Робота президента не є зчитуванням текстів із суфльору. Він діяти повинен. Потрібна інформкомпанія на Заході. Але твій прізіденьть всі гроші ало розкрадає, із Міндічем, а бо пускає на самопіар всередині країни.
12.02.2026 15:38
12.02.2026 17:29
Є дуже класний йоьго висер, для хайпу - Ми б всі вмерли, але Крим не віддали. От де тема. Але вова виявися ссиклом і брехуном - вже стіки разів можна було підтвердити - ніхріна.
12.02.2026 15:19
Потужний читач текстів написаних під ситуацію, виключно для підняття рейтингу.
12.02.2026 15:06
Ситуація гірша. Зараз Україну в МОК юридично презентує Бубка , що має бізнес по торгілі паливом у Донецьку, продає росармії дизель і втік із України у 202ц році. Фактично, він голосує за роісію І зробити із Бубкою Україна неможе нічого. МОК його сам кооптував в свій склад до 2032 року. Все. Ми можемо писати у Спортлото. Нічого не зміниця. Це мафія. Спортивна мафія.
12.02.2026 15:33
З мафією теж можна боротися , але вслух говорити
про це , не обовʼязково ,
так як мафія - це теж зрадники України !
12.02.2026 15:41
Є один із механізмів- розкручувати у цілому промоушн України на заході. Гроші не на Міндіча і не дебіломарафон, а на піар і інформаційну підтпимку України і війні із РФ. Щоб у корумпованого Баху, журналісти питали, чому роісяни можуть показувати свій прапор, а Україну дискваліфікують замце
12.02.2026 15:49
Подарите Янелоху подобный шлем. С фото той его парашной агентуры, которая свалила из страны или прикрылась липовыми удостоверениями адвокатов. От Миндича с Цукерманом до Дерьмака с Бакановым. И с чемпионом по спортивному ориентированию в лесу Трухиным. И геморроя параши "сенатора" Деркача не забудьте на лобешник ему налепить.
12.02.2026 17:29
В чужий монастир зі своїм уставом не ходять. Відношення до законів в Європі і в Україні трохи різні. Там закони поважають, у нас видають ордени за порушення. Тут головне не забути, що ми ж хочемо в ЄС, дуже хочемо. Цей політик подумав, як цю нагороду будуть сприймати зокрема в Європі?
12.02.2026 20:41
ТОЖ МОЖЕШ ПОТУЖНО ПЕРДОНУТИ В ОЛІЙПІЙСКОМУ КОМІТЕТІ,АБО ЗАНЕСТИ ТУДИ "ДВУШЕЧКУ НА МАСКВУ",ЯКБИ В НАС НЕ КРАЛИ МОЖНО....ВЛАДЦІ(можно..БЛ)- ТО МИ БУЛИ Б БАГАТІШЕ КАЗЛАМОРДИХ,І ОЛІМПІЙСКІ КОМІТЕТЧИКИ БІГАЛИ Б У НАС НА ПОБІГЕНЬКАХ!!!!!!!!!!!!! ХТО ПЛАТИЬ,ТОЙ ОЛІМПІЙСКИХ КОМІТЕТЧИКІВ І ТАНЦЮЄ (МОК = Міжнародне Обєднання Крахоборів)
12.02.2026 20:49
Бубку напуй...

Ліворуч - український скелетоніст Владислав Гераскевич, який не зрадив свої принципи і не відмовився від "шолому пам'яті". Навіть ціною дискваліфікації. За що йому повага і підтримка українців.

Праворуч - Сергій Бубка, член виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і до того багаторічний очільник Національного олімпійського комітету.

Бубка мав би захищати українські інтереси у МОК. Але зараз Бубка мовчить. А ще раніше не визнавав росію агресором. Не вимагав санкцій до російського спорту.

Поки весь світ читає новини про Гераскевича, реакції Бубки немає. Чому немає?

Не виключено через те, що саме Гераскевич у 2023 році підняв питання виключення Бубки з НОК через бізнес на тимчасово окупованих територіях

Нагадаємо, колеги з BIHUS.Info з'ясували, що фірма Бубки та його брата співпрацювала з окупаційною владою і торгувала в рублях.

НОК тоді став на бік Бубки, а не Гераскевича. Хоча, вочевидь, саме Гераскевич відстоює українські інтереси набагато краще, ніж Бубка.

До слова, ще у серпні 2023 року ЦПК і Автомайдан просили Мін'юст та СБУ перевірити, чи отримує Бубка прибутки від бізнесу в "днр", щоб внести його в санкційний список. З того часу ми отримали лише відписки, що "факти перевіряються".

А Гераскевичу наша повага і вдячність. За такими гідними людьми - однозначно майбутнє України.
12.02.2026 22:41
МОК на мило!
13.02.2026 07:59
 
 