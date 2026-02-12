Основна технологія Банкової - вибори під час воєнного стану, результати - передбачувані, - ЗМІ

Вибори під час воєнного стану - це контрольвані медіа, стислі строки кампанії та закриті кордони. Результат такого голосування передбачуваний.

Про це у матеріалі ZN.ua пише Інна Ведернікова, передає Цензор.НЕТ.

Джерела із перемовній групі розповіли, що наразі йдеться про укладання договору на основі 20 пунктів мирного плану. Дедлайн - весна.

"Перший тур виборів президента й референдум про підтримку мирного плану Зеленського можуть відбутися в перший тиждень червня. Водночас навіть якщо вдасться домовитися з Путіним про припинення вогню (а президент учора заявив, що без припинення вогню виборів не буде), воєнний стан в Україні на період виборів і референдуму скасовано не буде", - пише авторка.

Це, за словами Ведернікової, може стати основною технологією Банкової.

"Для виборів це - контрольований владою телевізор, стислі строки кампанії, комендантська година, закриті кордони. Вибори в атмосфері Північної Кореї передбачуваніші з погляду результату, ніж у Південній", - наголосила вона.

Авторка вказує, що жодної ясності стосовно того, що саме підпишуть навесні, немає. Найімовірніше, в такій ситуації може йтися про підписання договору про припинення вогню військовими. Тоді як великий мирний договір буде підписано лише з легітимною владою після виборів.

"Як стверджують джерела, Зеленський нині намагається обміняти свою згоду на вибори на гарантії безпеки для України. Однак не факт, що це в нього вийде, й він битиметься до останнього. Йому самому потрібні ці вибори. ...

Формула Банкової гранично чітка: "Головне завдання - вибори в один тур". Усе інше підпорядковано цій меті. Пояснюється доволі просто. Згідно з усіма соціологічними опитуваннями, які проводилися раніше, Зеленський у другому турі програє Залужному й Буданову. Тож для більшої певності його влаштовує перемога в першому турі", - припустила вона.

"Мета Зеленського - перетворити в першому турі свою третину голосів на половину. Саме тому йому потрібно вивести з гри всіх можливих кандидатів, які можуть стати точкою збирання протестного електорату, а це стабільні дві третини країни. Завдання-максимум - зробити так, щоб ніхто з потенційних локомотивів не пішов на вибори", - пише Ведернікова.

Закони

Авторка зауважила, що Конституція забороняє проводити парламентські вибори під час війни/воєнного стану. Щодо президентських, то такої заборони в Основному Законі немає, й регулюється вона виключно законом про воєнний стан, який можна змінити.

Ведернікова вважає, що конструкція "коротке припинення вогню-вибори-референдум-ратифікація" здатна зафіксувати внутрішній політичний результат швидше, ніж буде зафіксовано реальний фінал війни.

"Цей сценарій може не гарантувати Україні стійкого миру. Але він може гарантувати збереження влади Зеленському. Тобто, воюючи за якісно іншу країну, ми можемо отримати старого президента й стару країну", - підсумувала вона.

