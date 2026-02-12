3 995 40

Основна технологія Банкової - вибори під час воєнного стану, результати - передбачувані, - ЗМІ

Вибори під час війни: які можуть бути ризики?

Вибори під час воєнного стану - це контрольвані медіа, стислі строки кампанії та закриті кордони. Результат такого голосування передбачуваний.

Про це у матеріалі ZN.ua пише Інна Ведернікова, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Джерела із перемовній групі розповіли, що наразі йдеться про укладання договору на основі 20 пунктів мирного плану. Дедлайн - весна.

"Перший тур виборів президента й референдум про підтримку мирного плану Зеленського можуть відбутися в перший тиждень червня. Водночас навіть якщо вдасться домовитися з Путіним про припинення вогню (а президент учора заявив, що без припинення вогню виборів не буде), воєнний стан в Україні на період виборів і референдуму скасовано не буде", - пише авторка.

Це, за словами Ведернікової, може стати основною технологією Банкової.

"Для виборів це - контрольований владою телевізор, стислі строки кампанії, комендантська година, закриті кордони. Вибори в атмосфері Північної Кореї передбачуваніші з погляду результату, ніж у Південній", - наголосила вона.

Авторка вказує, що жодної ясності стосовно того, що саме підпишуть навесні, немає. Найімовірніше, в такій ситуації може йтися про підписання договору про припинення вогню військовими. Тоді як великий мирний договір буде підписано лише з легітимною владою після виборів.

"Як стверджують джерела, Зеленський нині намагається обміняти свою згоду на вибори на гарантії безпеки для України. Однак не факт, що це в нього вийде, й він битиметься до останнього. Йому самому потрібні ці вибори. ...

Формула Банкової гранично чітка: "Головне завдання - вибори в один тур". Усе інше підпорядковано цій меті. Пояснюється доволі просто. Згідно з усіма соціологічними опитуваннями, які проводилися раніше, Зеленський у другому турі програє Залужному й Буданову. Тож для більшої певності його влаштовує перемога в першому турі", - припустила вона.

"Мета Зеленського - перетворити в першому турі свою третину голосів на половину. Саме тому йому потрібно вивести з гри всіх можливих кандидатів, які можуть стати точкою збирання протестного електорату, а це стабільні дві третини країни. Завдання-максимум - зробити так, щоб ніхто з потенційних локомотивів не пішов на вибори", - пише Ведернікова.

Авторка зауважила, що Конституція забороняє проводити парламентські вибори під час війни/воєнного стану. Щодо президентських, то такої заборони в Основному Законі немає, й регулюється вона виключно законом про воєнний стан, який можна змінити.

Ведернікова вважає, що конструкція "коротке припинення вогню-вибори-референдум-ратифікація" здатна зафіксувати внутрішній політичний результат швидше, ніж буде зафіксовано реальний фінал війни.

"Цей сценарій може не гарантувати Україні стійкого миру. Але він може гарантувати збереження влади Зеленському. Тобто, воюючи за якісно іншу країну, ми можемо отримати старого президента й стару країну", - підсумувала вона.

Топ коментарі
Буданов-той же зе
12.02.2026 12:14 Відповісти
Українці ці "вибори" не признають, ох повторить валотька долю яника..
12.02.2026 12:16 Відповісти
Якщо вибори можна провести зараз, то чому їх не можна було провести вчасно? Що змінилось? По якому праву тоді шмаркля засиділась на посаді?
12.02.2026 13:06 Відповісти
Ти бушеш за когось конкретно голосувати чи за будь кого аби не зе?
12.02.2026 12:15 Відповісти
12.02.2026 12:14 Відповісти
А Залужний просто не готовий до президентської посади
12.02.2026 12:25 Відповісти
Президентом быть не так сложно если с тобой есть мощная коалиция партий, которые дадут компетентных людей на должности в Кабмине например. Мы все забываем что у нас главный в стране - это Премьер-министр, а Президент по большому счету занимается дипломатией. Премьер-министр и Рада, а не то зеленое шапито что устроили эти...
12.02.2026 13:26 Відповісти
Гут,в зе є команда +риги допомагають.В Залужного та Будановаи які команди?
12.02.2026 14:38 Відповісти
В ZEлупа був готовий???
12.02.2026 13:27 Відповісти
Ні,от і бачимо результат "він ще навчиться".Україна не велосипед щоб давати всім охочим порулити-авось в нього щось вийде
12.02.2026 14:36 Відповісти
Той хто впарює, що ЗАЛУЖНИЙ не готовий , це мерзотна зешобла крадіїв, мародерів, брехунів, що завели нашу країну в прірву. Зевладу міндічів і цукенрманів треба не гнати, а НИЩИТИ !!
12.02.2026 13:39 Відповісти
Вперед.
12.02.2026 14:35 Відповісти
Ви помиляєтеся, там зовсім інший конкурент, за якого тут топлять проти всіх, в тому числі і Залужного.
12.02.2026 15:24 Відповісти
Залізний готовий до през.посади на всі 100%, а от чи готова його команда і група підтримки - це питання...
якщо патріоти не об'єднаються в один кулак і поміж себе не дійдуть згоди, кого висувати в прези, то це призведе лише до розпорошування голосів
...які ж вибори під час воєнного стану, навіщо, коли вже зараз відомо, що пу не визнає їхні результати
а проведення рехферендуму - в загалі абзац
...хаос - ось чого домагається пу і безглуздо плясати під його балалайку!
19.02.2026 21:36 Відповісти
Хто несе відповідальність за дотримання Конституції України і що цим передбачено?
12.02.2026 12:15 Відповісти
Та хай буде. Потім фальсифікація і майдан як зазвичай воно історично буває, може хоч так. Ну це якщо превентивно гора не йде до Магомета. Хоча шансів майже немає
12.02.2026 12:18 Відповісти
Тільки рашку треба ще враховувати
12.02.2026 12:26 Відповісти
Як шо таки "вибори" відбудуться то довбойоби з дедів та прадедів проголосують за Zе і його банду крадіїв, притулу, бабЮлю та інши, антіукраїськи партії та кандидатів. І це можливо як шо проукраїнськи партії підуть всі окремо (ІІІ штурмова, Азов тощо) і не видвинуть единого кандидата.
12.02.2026 12:20 Відповісти
єдиного кандидата не буде, ймовірно - там дуже забагато кандидатів, які уже бачать себе Президентами...
12.02.2026 12:25 Відповісти
Західні партнери категорично заявили ще в кінці минулого року, що ні про які вибори під час воєнного стану не може навіть мови йти!
12.02.2026 12:23 Відповісти
А коли зе прислухався до порад партнерів?
12.02.2026 12:27 Відповісти
Ну тоді, коли в НАБУ хотіли ліквідувати незалежність, вони теж протестували.
12.02.2026 12:31 Відповісти
Зе ризикував кредитом від єс,на єс йому начхати.Від відкотив зза протестів молоді
12.02.2026 12:48 Відповісти
Це ви собі так вирішили в силу своєї наївності, а насправді ЄС по голові надавав.
12.02.2026 13:06 Відповісти
Ага,і одразу,чисто випадково,виїзд з країни 25 літнім дозволили.А тепер і відстрочу 25 літнім контрактникам прийняли
12.02.2026 13:09 Відповісти
22-х літнім дозволили виїзд -так, щоб менше Зелі мітингували. Але у нас деякі представники молоді навіть не підозрюють про існування НАБУ, не те що про його незалежність. Тому можливо західні партнери і допомогли молоді все це зрозуміти і висловити на картоні...
12.02.2026 13:18 Відповісти
"можливо"
12.02.2026 14:39 Відповісти
ннндааа ,цей торчковий геній комбінацій 🤡 ,такі вірить у своє безсмертя ...наївний...
12.02.2026 12:27 Відповісти
12.02.2026 12:29 Відповісти
Вибори підчас воєнного стану, то передача України під оруду Кремля "демократичним шляхом". Трамп і Путін "играют против Украины в четыре руки": Путин на фронте и тотальным уничтожением инфраструктуры выжывания тыла, а Трамп "дипломатическим путем" - Трампу похоже уже удалось, с подачи "абсолютно легитимного президента РФ" Путина, навязат Зеленскому выборы и референдум во времена, когда часть Украины под окупацией.

Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации.

 Кто уважает историю, то вспомнит о том, что хотя
"плебисцит по вопросу Рейнской области, как демилитаризованной зоны по Версальскому договору, не проводился - т. Адольф Гитлер осуществил одностороннюю ремилитаризацию региона, введя войска. Вместо был "https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiiBBiJBTIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiiBBiJBTIHCAUQABjvBdIBCTE1MDMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDxXBmEaVCq8-fr5bM6A5b0x71lMh8plUdPbJmrcSYBM2_R5pmaOKSXgw0ZFM4paxPwweGtfeG6CJsPW4PymoZWI2YCakA9a2CTYQkD7uHNnSfknTUX0ZPWZGQXJIE-jMGC8onbox4XqHpUe0_hvyc-LUs_fKAY_7CNV4H9LUnZJYA&csui=3&ved=2ahUKEwje0fqn39OSAxWlEhAIHbryCskQgK4QegQIAhAB плебисцит в Саарской области, хотя территориально Саар не полностью совпадает с Рейнской областью. Потом были референдумы на части терретории Чехословакии, аншлюс Австрии тоже ...

А т. Сталин как "демократически" страны Прибалтики "ореферендил" и не только... Еще много много примеров...

А еще есть всякие опытные ******** - т. Сталин говорил что не важно КАК голосуют, важно КАК считают.

Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне. У 21-м. столетие результаты выборов предоапределяют СМИ и спец. службы переформатироватием мозгов. Да и наш "мудрый нарид", который имеет "опыт избирать": то Кучму, то Ющенка, то Януковича, то Порошенка, то Зеленского.
12.02.2026 12:41 Відповісти
Вибори з більш-менш легітимними результатами можливі тільки через два роки після повного закінячення бойових дій, деокупації України і повного зняття цензурних обмежень. "Єдиний марафон" зєлєнского-єрмака-татарова це отруєння демократії хуцпою та укріплення корупційної влади. Поки живе і святкує своє "краще життя" гниле оточення зєлєнского Україна буде корумпованою і відтак залежною від неоколоніалістів, яких повністю влаштовує один центр влади. Їм пофіг хто саме це буде. Головне для "інвесторів" щоб "порішать в одне вікно" без втручання місцевих громад. Проведення виборів під час бойових дій заборонено. Крапка. Будь які вибори під час активної фази війни збережуть діючу владу і будуть фарсом, який дасть народу України право на озброєне повстання. Я ніколи не голосую за будь яких представників національних меншин.
12.02.2026 12:45 Відповісти
Ніяких виборів, референдумів під час війни не буде.
12.02.2026 12:46 Відповісти
Абсолютна дурня. Хто гарантуватиме безпеку виборчих дільниць ? Одна тривога і бюлетні в сміття .
12.02.2026 12:55 Відповісти
Я останні 20 років регулярно ходжу на вибори, але президента не вибираю. Усіх кандидатів у бюлетені просто закреслюю. І ніщо не заважає кожному свідомому громадянину також це робити. Бо усі претенденти одним мафіозно-корупційним болотом заляпані.
12.02.2026 12:56 Відповісти
...ну, закреслив всіх і що далі? Де альтернатива?
Все не так і всі НЕ такі... мабудь з вами щось не так?
Чорновол був для таких, як ви не таким.. от і маємо те, що маємо...
от яник на цій хвилі став презом і наслідки трагичні от такого вибору
Але під час війни це цирк, а не вибори ...це надруга над Конституцією України на користь пу
19.02.2026 21:46 Відповісти
12.02.2026 13:06 Відповісти
"но трогать ее не моги, за ее малий рост, малий рост..." (с)
12.02.2026 18:20 Відповісти
Невже хтось подумав, що Зельоні створять умови для чесних демократичних виборів?
12.02.2026 15:19 Відповісти
ЗЕленський,вся його шобла під брендом "Слуга урода нах... по курсу відомого корабля Під час військового стану вибори не проводяться.А хто буде кричати ЗЕбіла на нари але спочатку те чим по роялю ялозив кришкою піаніно прищепити за всю його діяльність?
12.02.2026 15:31 Відповісти
Головне не обрати нацмена(ку). Своїх ми можемо навіть замочити, шкандаль, але не міжнаціональний. За нацмена(ку) можуть навішати ярликів. А взагалі дивує, що зелене гівно перемагає у першому турі - хто ж це наголосує? Невже євреї (це я так дуже коректно)? Так а скільки ж їх серед нас?
