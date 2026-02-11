Уперше чую щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого, - Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію американського видання Financial Times про те, що він планує оголосити про вибори та референдум щодо мирної угоди 24 лютого.

Про це він сказав під час розмови з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський не має наміру оголосити про вибори 24 лютого

За словами глави держави, він чув про цю інформацію лише двічі від ЗМІ.

Водночас Зеленський наголосив, що питання виборів порушують партнери, а Україна, мовляв, готова на них за умови припинення вогню і надання Україні гарантій безпеки.

Глава держави наголосив, що ця дата має виняткове символічне значення:

"Це дуже серйозна дата. Чотири роки війни. Це велика кількість людей, які захистили нашу державу, які віддали своє життя. Саме з 24 лютого кожного дня захищають свою державу. Я ніколи б не зміг би зробити те, про що ви запитуєте".

Вибори й позиція США

"Україна готова до будь-яких графіків референдуму чи виборів, але потрібна безпека", - заявив він.

За словами глави держави, це чітка позиція України, яку донесла українська делегація.

Щодо того, що США буцімто погрожують відмовитися від надання таких гарантій, президент каже, що це неправда. Вашингтон, за його словами, хоч і порушує питання виборів, не пов’язує їх із гарантіями безпеки.

Зеленський додав, що до виборів Україна перейде лише тоді, коли отримає гарантії безпеки та припинення вогню. США також не погрожують Україні відмовою від гарантій безпеки, якщо не буде виборів.

