УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9384 відвідувача онлайн
Новини Вибори під час війни Вибори в Україні
4 564 36

Уперше чую щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію американського видання Financial Times про те, що він планує оголосити про вибори та референдум щодо мирної угоди 24 лютого.

Про це він сказав під час розмови з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський не має наміру оголосити про вибори 24 лютого

За словами глави держави, він чув про цю інформацію лише двічі від ЗМІ.

Водночас Зеленський наголосив, що питання виборів порушують партнери, а Україна, мовляв, готова на них за умови припинення вогню і надання Україні гарантій безпеки.

Глава держави наголосив, що ця дата має виняткове символічне значення:

"Це дуже серйозна дата. Чотири роки війни. Це велика кількість людей, які захистили нашу державу, які віддали своє життя. Саме з 24 лютого кожного дня захищають свою державу. Я ніколи б не зміг би зробити те, про що ви запитуєте".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будь-яку мирну пропозицію Україна має затвердити або голосуванням у Раді, або референдумом, - Зеленський

Вибори й позиція США

"Україна готова до будь-яких графіків референдуму чи виборів, але потрібна безпека", - заявив він.

За словами глави держави, це чітка позиція України, яку донесла українська делегація.

Щодо того, що США буцімто погрожують відмовитися від надання таких гарантій, президент каже, що це неправда. Вашингтон, за його словами, хоч і порушує питання виборів, не пов’язує їх із гарантіями безпеки.

Зеленський додав, що до виборів Україна перейде лише тоді, коли отримає гарантії безпеки та припинення вогню. США також не погрожують Україні відмовою від гарантій безпеки, якщо не буде виборів.

Читайте також: Новий раунд переговорів зі США може відбутися наступного вівторка або середи, - Зеленський

Що передувало

  • Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Автор: 

вибори (6776) Зеленський Володимир (27795) референдум (644)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
як Боневтік любить грати дурника
показати весь коментар
11.02.2026 20:04 Відповісти
+24
Вірити Зеленському на слово...таке собі
показати весь коментар
11.02.2026 20:04 Відповісти
+18
Та воно почитало наші коменти під тою новиною і вирішило поки що дати задню.
показати весь коментар
11.02.2026 20:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як Боневтік любить грати дурника
показати весь коментар
11.02.2026 20:04 Відповісти
Він не грає.
показати весь коментар
11.02.2026 20:27 Відповісти
Грає
показати весь коментар
12.02.2026 01:53 Відповісти
тобто самого себе
показати весь коментар
13.02.2026 07:20 Відповісти
Вірити Зеленському на слово...таке собі
показати весь коментар
11.02.2026 20:04 Відповісти
Та воно почитало наші коменти під тою новиною і вирішило поки що дати задню.
показати весь коментар
11.02.2026 20:10 Відповісти
Злії язики - наговори
показати весь коментар
11.02.2026 20:12 Відповісти
Журналісти:
"Пане президенте, коли плануєте оголосити про вибори в Україні?
Вова Зеленський:
"А при вашем Парашенка..." 🤹‍♂️🙈🙉🙊🤹‍♂️

При незручних запитаннях Вова Потужний одразу падає на мороз🥶.
показати весь коментар
11.02.2026 20:13 Відповісти
Нічого не чую нічого не бачу я ваш вирок. В ще кожного дня маю щось блюзнути. Я найвеличніший.
показати весь коментар
11.02.2026 20:16 Відповісти
Я ніколи б не зміг би зробити те, про що ви запитуєте". Джерело: https://censor.net/ua/n3600116
Що саме? Провести та програти вибори 😸.
показати весь коментар
11.02.2026 20:18 Відповісти
Я краще повірю якомусь фаненшл таймс чим цьому зеленому дурника який грає ідіота, чи навпаки.. Скажуть великі дяді хоч з слідуючого тижня проводити референдум, ти побіжиш аж гай гуде.
показати весь коментар
11.02.2026 20:28 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2026 20:30 Відповісти
Підтримую. В десяточку по центру.
показати весь коментар
11.02.2026 20:48 Відповісти
перекладаю:

це свята правда, але кляті журналісти не вміють тримати секретів.
Такий стендап зіпсували!
Доведеться шукати щось інше, чим відволікати українців від війни.
показати весь коментар
11.02.2026 20:38 Відповісти
не не не , никаких выбарав, буду дальше кагалить
показати весь коментар
11.02.2026 20:41 Відповісти
Уперше чую щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого, - Зеленський.

Це ж було вже!!!

2019 рік
"Я президент етой страны Миша!"

2026 рік

Баканов займався рекетом?
Міндіч і Цукерман і Галущенко організували корупційну схему в Енергоатомі?

"Ребята я не в курсе!"
показати весь коментар
11.02.2026 20:44 Відповісти
Україна б'ється з російською диктатурою, а їй ще умови виставляють. Очевидно, що умови можуть виставляти ті, хто на боці цієї диктатури. Адже досвід поступок Гітлеру показав чим все закінчується.
показати весь коментар
11.02.2026 21:27 Відповісти
Немає в Україні лідера рівня Манаргейма, натомість ліквідатори красиво ведуть українців мало не до самознищення, марафон їм малює картинку із матриці де з'їдена купа гімна подається як якийсь делікатес
показати весь коментар
11.02.2026 22:34 Відповісти
Забуло сердешне, що те що пообіцяв Трампу, то вільні СМІ зразу й оприлюднять.
показати весь коментар
11.02.2026 21:36 Відповісти
Як там в пісні
Чтож ты фраер здал назад
значить думає, постіно думає про вибори
показати весь коментар
11.02.2026 21:38 Відповісти
Знов Єрмак не повідомив.
показати весь коментар
11.02.2026 21:41 Відповісти
У цих "газет" 80% фейки, які ніхто не може перевірити. Але на цей раз облажались.
показати весь коментар
11.02.2026 21:53 Відповісти
зеленський чорт не боїться український народ , він для нього нічого не значить...лохи зробивши себе самі...зеленський 🤡 говнокомандуючий ,боїться тільки ЗСУ ,бо це не сирським єдиним...а ЗСУ свою точку зору доповів : торчок ,ти не будеш президентом !!! ....
показати весь коментар
11.02.2026 22:42 Відповісти
Геть брехуна обкуреного!
показати весь коментар
11.02.2026 22:31 Відповісти
Вся Украина слышит это несколько дней, а Зеленский, руководитель страны только сейчас услышал.
Как это называется?
показати весь коментар
11.02.2026 22:40 Відповісти
Санич був зайнятий, він налаштовував лазерне ППО
показати весь коментар
11.02.2026 23:11 Відповісти
Я вірю цьому єврею, він такі питання не вирішує. Єрмак скаже - то оголосить 24 лютого, ніхто його не питатиме
показати весь коментар
11.02.2026 23:09 Відповісти
цинічне брехливе курво, жодного слова правди, воно від брехні кайфує більше ніж від коксу...
показати весь коментар
12.02.2026 00:25 Відповісти
Щось дуже вже півні тут розкукурікались
показати весь коментар
12.02.2026 06:23 Відповісти
Шайлика шматок, ти б іще через місяць відповів
показати весь коментар
12.02.2026 06:36 Відповісти
Минув рік, а гучний допис Трампа ........

«Разве я это говорил? Не могу поверить, что так сказал»: Дональд Трамп забыл, что называл Зеленского «диктатором»
показати весь коментар
12.02.2026 08:48 Відповісти
Усе на сторінкі трамп.йй
Він це написав
показати весь коментар
12.02.2026 17:08 Відповісти
Ай це типу заміну ще не підготували... Та ладно, Б виконає свою роль, а З вже готовий.
показати весь коментар
12.02.2026 07:48 Відповісти
 
 