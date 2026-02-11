Впервые слышу о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию американского издания Financial Times о том, что он планирует объявить о выборах и референдуме по мирному соглашению 24 февраля.

Об этом он сказал во время беседы с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Зеленский не намерен объявлять о выборах 24 февраля

По словам главы государства, он слышал об этой информации только дважды от СМИ.

В то же время Зеленский подчеркнул, что вопрос выборов поднимают партнеры, а Украина, мол, готова к ним при условии прекращения огня и предоставления Украине гарантий безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Любое мирное предложение Украина должна утвердить либо голосованием в Раде, либо референдумом, - Зеленский

Выборы и позиция США

"Украина готова к любым графикам референдума или выборов, но нужна безопасность", - заявил он.

По словам главы государства, это четкая позиция Украины, которую донесла украинская делегация.

Относительно того, что США якобы угрожают отказаться от предоставления таких гарантий, президент говорит, что это неправда. Вашингтон, по его словам, хоть и поднимает вопрос выборов, не связывает их с гарантиями безопасности.

Зеленский добавил, что к выборам Украина перейдет только тогда, когда получит гарантии безопасности и прекращения огня. США также не угрожают Украине отказом от гарантий безопасности, если не будет выборов.

Читайте также: Новый раунд переговоров с США может состояться в следующий вторник или среду, - Зеленский

Что предшествовало