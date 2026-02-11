РУС
4 405 36

Впервые слышу о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию американского издания Financial Times о том, что он планирует объявить о выборах и референдуме по мирному соглашению 24 февраля.

Об этом он сказал во время беседы с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский не намерен объявлять о выборах 24 февраля

По словам главы государства, он слышал об этой информации только дважды от СМИ.

В то же время Зеленский подчеркнул, что вопрос выборов поднимают партнеры, а Украина, мол, готова к ним при условии прекращения огня и предоставления Украине гарантий безопасности.

Любое мирное предложение Украина должна утвердить либо голосованием в Раде, либо референдумом, - Зеленский

Выборы и позиция США

"Украина готова к любым графикам референдума или выборов, но нужна безопасность", - заявил он.

По словам главы государства, это четкая позиция Украины, которую донесла украинская делегация.

Относительно того, что США якобы угрожают отказаться от предоставления таких гарантий, президент говорит, что это неправда. Вашингтон, по его словам, хоть и поднимает вопрос выборов, не связывает их с гарантиями безопасности.

Зеленский добавил, что к выборам Украина перейдет только тогда, когда получит гарантии безопасности и прекращения огня. США также не угрожают Украине отказом от гарантий безопасности, если не будет выборов.

Новый раунд переговоров с США может состояться в следующий вторник или среду, - Зеленский

Что предшествовало

  • Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

выборы Зеленский Владимир референдум
+25
як Боневтік любить грати дурника
11.02.2026 20:04
+24
Вірити Зеленському на слово...таке собі
11.02.2026 20:04
+18
Та воно почитало наші коменти під тою новиною і вирішило поки що дати задню.
11.02.2026 20:10
як Боневтік любить грати дурника
11.02.2026 20:04
Він не грає.
11.02.2026 20:27
Грає
12.02.2026 01:53
тобто самого себе
13.02.2026 07:20
Вірити Зеленському на слово...таке собі
11.02.2026 20:04
Та воно почитало наші коменти під тою новиною і вирішило поки що дати задню.
11.02.2026 20:10
Злії язики - наговори
11.02.2026 20:12
Журналісти:
"Пане президенте, коли плануєте оголосити про вибори в Україні?
Вова Зеленський:
"А при вашем Парашенка..." 🤹‍♂️🙈🙉🙊🤹‍♂️

При незручних запитаннях Вова Потужний одразу падає на мороз🥶.
11.02.2026 20:13
Нічого не чую нічого не бачу я ваш вирок. В ще кожного дня маю щось блюзнути. Я найвеличніший.
11.02.2026 20:16
Я ніколи б не зміг би зробити те, про що ви запитуєте". Джерело: https://censor.net/ua/n3600116
Що саме? Провести та програти вибори 😸.
Що саме? Провести та програти вибори 😸.
11.02.2026 20:18
Я краще повірю якомусь фаненшл таймс чим цьому зеленому дурника який грає ідіота, чи навпаки.. Скажуть великі дяді хоч з слідуючого тижня проводити референдум, ти побіжиш аж гай гуде.
11.02.2026 20:28
11.02.2026 20:30
Підтримую. В десяточку по центру.
11.02.2026 20:48
перекладаю:

це свята правда, але кляті журналісти не вміють тримати секретів.
Такий стендап зіпсували!
Доведеться шукати щось інше, чим відволікати українців від війни.
11.02.2026 20:38
не не не , никаких выбарав, буду дальше кагалить
11.02.2026 20:41
Уперше чую щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого, - Зеленський.

Це ж було вже!!!

2019 рік
"Я президент етой страны Миша!"

2026 рік

Баканов займався рекетом?
Міндіч і Цукерман і Галущенко організували корупційну схему в Енергоатомі?

"Ребята я не в курсе!"
11.02.2026 20:44
Україна б'ється з російською диктатурою, а їй ще умови виставляють. Очевидно, що умови можуть виставляти ті, хто на боці цієї диктатури. Адже досвід поступок Гітлеру показав чим все закінчується.
11.02.2026 21:27
Немає в Україні лідера рівня Манаргейма, натомість ліквідатори красиво ведуть українців мало не до самознищення, марафон їм малює картинку із матриці де з'їдена купа гімна подається як якийсь делікатес
11.02.2026 22:34
Забуло сердешне, що те що пообіцяв Трампу, то вільні СМІ зразу й оприлюднять.
11.02.2026 21:36
Як там в пісні
Чтож ты фраер здал назад
значить думає, постіно думає про вибори
11.02.2026 21:38
Знов Єрмак не повідомив.
11.02.2026 21:41
У цих "газет" 80% фейки, які ніхто не може перевірити. Але на цей раз облажались.
11.02.2026 21:53
зеленський чорт не боїться український народ , він для нього нічого не значить...лохи зробивши себе самі...зеленський 🤡 говнокомандуючий ,боїться тільки ЗСУ ,бо це не сирським єдиним...а ЗСУ свою точку зору доповів : торчок ,ти не будеш президентом !!! ....
11.02.2026 22:42
Геть брехуна обкуреного!
11.02.2026 22:31
Вся Украина слышит это несколько дней, а Зеленский, руководитель страны только сейчас услышал.
Как это называется?
Как это называется?
11.02.2026 22:40
Санич був зайнятий, він налаштовував лазерне ППО
11.02.2026 23:11
Я вірю цьому єврею, він такі питання не вирішує. Єрмак скаже - то оголосить 24 лютого, ніхто його не питатиме
11.02.2026 23:09
цинічне брехливе курво, жодного слова правди, воно від брехні кайфує більше ніж від коксу...
12.02.2026 00:25
Щось дуже вже півні тут розкукурікались
12.02.2026 06:23
Шайлика шматок, ти б іще через місяць відповів
12.02.2026 06:36
Минув рік, а гучний допис Трампа про «диктатора без виборів» від 19 лютого 2025 року досі висить у мережі як нагадування. Можна сперечатися про симпатії до США, але важко сперечатися зі статтею 103 Конституції України.

​5 років - це термін, визначений Основним Законом. Будь-яка спроба всидіти в кріслі довше, прикриваючись обставинами, неминуче веде до втрати легітимності в очах світу. Коли зовнішні партнери починають вживати слово «диктатор», це вже не просто образа - це вирок репутації країни. Час повертатися до демократичних стандартів, бо саме за свободу вибору ми боремося, а не за вічні посади.
12.02.2026 06:55
Минув рік, а гучний допис Трампа ........

«Разве я это говорил? Не могу поверить, что так сказал»: Дональд Трамп забыл, что называл Зеленского «диктатором»
12.02.2026 08:48
Усе на сторінкі трамп.йй
Він це написав
12.02.2026 17:08
Ай це типу заміну ще не підготували... Та ладно, Б виконає свою роль, а З вже готовий.
12.02.2026 07:48
