Впервые слышу о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию американского издания Financial Times о том, что он планирует объявить о выборах и референдуме по мирному соглашению 24 февраля.
Об этом он сказал во время беседы с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский не намерен объявлять о выборах 24 февраля
По словам главы государства, он слышал об этой информации только дважды от СМИ.
В то же время Зеленский подчеркнул, что вопрос выборов поднимают партнеры, а Украина, мол, готова к ним при условии прекращения огня и предоставления Украине гарантий безопасности.
Выборы и позиция США
"Украина готова к любым графикам референдума или выборов, но нужна безопасность", - заявил он.
По словам главы государства, это четкая позиция Украины, которую донесла украинская делегация.
Относительно того, что США якобы угрожают отказаться от предоставления таких гарантий, президент говорит, что это неправда. Вашингтон, по его словам, хоть и поднимает вопрос выборов, не связывает их с гарантиями безопасности.
Зеленский добавил, что к выборам Украина перейдет только тогда, когда получит гарантии безопасности и прекращения огня. США также не угрожают Украине отказом от гарантий безопасности, если не будет выборов.
Что предшествовало
- Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
"Пане президенте, коли плануєте оголосити про вибори в Україні?
Вова Зеленський:
"А при вашем Парашенка..." 🤹♂️🙈🙉🙊🤹♂️
При незручних запитаннях Вова Потужний одразу падає на мороз🥶.
Що саме? Провести та програти вибори 😸.
це свята правда, але кляті журналісти не вміють тримати секретів.
Такий стендап зіпсували!
Доведеться шукати щось інше, чим відволікати українців від війни.
Це ж було вже!!!
2019 рік
"Я президент етой страны Миша!"
2026 рік
Баканов займався рекетом?
Міндіч і Цукерман і Галущенко організували корупційну схему в Енергоатомі?
"Ребята я не в курсе!"
Чтож ты фраер здал назад
значить думає, постіно думає про вибори
Как это называется?
5 років - це термін, визначений Основним Законом. Будь-яка спроба всидіти в кріслі довше, прикриваючись обставинами, неминуче веде до втрати легітимності в очах світу. Коли зовнішні партнери починають вживати слово «диктатор», це вже не просто образа - це вирок репутації країни. Час повертатися до демократичних стандартів, бо саме за свободу вибору ми боремося, а не за вічні посади.
«Разве я это говорил? Не могу поверить, что так сказал»: Дональд Трамп забыл, что называл Зеленского «диктатором»
Він це написав