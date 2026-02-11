Любое мирное предложение Украина должна утвердить либо голосованием в Раде, либо референдумом, - Зеленский

Украина обсуждает план последовательности всех действий по выборам или референдуму в рамках мирных переговоров и подписания документов о мирном соглашении.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О мирном предложении

Президент отметил, что США стремятся к одновременному подписанию всего пакета документов о мире в Украине. Он подчеркнул, что Украине нужно будет одобрить мирное предложение либо на парламентском голосовании, либо на национальном референдуме.

"Сейчас мы также говорим о плане последовательности всех наших действий, включая подписание документов. Я думаю, что после нашей следующей встречи должно быть взаимопонимание", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Новых документов не поступало": в ЦИК прокомментировали статью FT о "выборах до 15 мая"

Перемирие –– контроль с привлечением США

По словам главы государства, недавние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах были сосредоточены на механизмах прекращения огня и на том, как его будут контролировать США. Но переговорщики "не смогли окончательно согласовать детали без политических решений высшего уровня".

По словам Зеленского, "обсуждения четко показали, что любое перемирие потребует мониторинга с участием США".

"У россиян одна формулировка, у нас другая, у американцев третья. Есть понимание того, что мониторинг будет, но есть также понимание того, что нужна дополнительная работа над формулировкой и деталями", - резюмировал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП не против проведения выборов, но нужна безопасность, - СМИ

Что предшествовало