2 331 34

Любое мирное предложение Украина должна утвердить либо голосованием в Раде, либо референдумом, - Зеленский

зеленський

Украина обсуждает план последовательности всех действий по выборам или референдуму в рамках мирных переговоров и подписания документов о мирном соглашении.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

О мирном предложении

Президент отметил, что США стремятся к одновременному подписанию всего пакета документов о мире в Украине. Он подчеркнул, что Украине нужно будет одобрить мирное предложение либо на парламентском голосовании, либо на национальном референдуме.

"Сейчас мы также говорим о плане последовательности всех наших действий, включая подписание документов. Я думаю, что после нашей следующей встречи должно быть взаимопонимание", - добавил Зеленский.

Перемирие –– контроль с привлечением США

По словам главы государства, недавние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах были сосредоточены на механизмах прекращения огня и на том, как его будут контролировать США. Но переговорщики "не смогли окончательно согласовать детали без политических решений высшего уровня".

По словам Зеленского, "обсуждения четко показали, что любое перемирие потребует мониторинга с участием США".

"У россиян одна формулировка, у нас другая, у американцев третья. Есть понимание того, что мониторинг будет, но есть также понимание того, что нужна дополнительная работа над формулировкой и деталями", - резюмировал президент.

Что предшествовало

  • Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

Автор: 

выборы (24928) Зеленский Владимир (23660) референдум (1534) США (29240)
+34
Чуєш іди вже на-..й
показать весь комментарий
11.02.2026 17:36 Ответить
+28
Зеля не хоче нести відповідальність
показать весь комментарий
11.02.2026 17:39 Ответить
+25
У кожній країні був президент, який став національною ганьбою.
У Франції це був Філіп Петен, який став колаборантом, в Англії - Невілл Чемберлен, який боявся Гітлера тощо.
В Україні національною ганьбою буде зеленський, який здав Південь України та ЗАЕС без бою, та намагався перекласти відповідальність за це на Мудрий Український Народ.
показать весь комментарий
11.02.2026 17:59 Ответить
Комментировать
Чуєш іди вже на-..й
показать весь комментарий
11.02.2026 17:36 Ответить
Зеля не хоче нести відповідальність
показать весь комментарий
11.02.2026 17:39 Ответить
Він правильнр поступає в даному випадку, почекайте тиждень-два і зрозумієте всі, або майже..
показать весь комментарий
11.02.2026 18:50 Ответить
То надай довідку, що ти недієздатний!
показать весь комментарий
11.02.2026 17:40 Ответить
Щодо капітуляції під виглядом "мирної угоди" - *****. Всі разом, строєм.
показать весь комментарий
11.02.2026 17:43 Ответить
Зеленський в позі лакея хоче задовольнити Трампа і підписати повну капітуляцію, але відповідальними за зраду хоче зробити або депутатів, або сам народ. Як він і обіцяв: "Зробимо їх разом!". От він і намагається разом з Трампоном зробити українських народ, позбавивши його територій і майбутнього. Зеленського тримають на гачку НАБУ і ФБР
показать весь комментарий
11.02.2026 18:00 Ответить
А що народ на стільки дурний, що має сумирно проголосувати за хотєлки путлєра-трампа?
показать весь комментарий
11.02.2026 18:36 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/62588 Борислав Береза; "в черговий раз спостерігаємо, як Зеленський намагається свої провали та помилки перекласти на інших і як бреше президент України, а його на цьому ловлять. Іспанський сором"
показать весь комментарий
11.02.2026 17:47 Ответить
Що не кажіть, а клоун з дипломом юриста не те саме що юрист з клоунським носом.
показать весь комментарий
11.02.2026 17:48 Ответить
Де якась перемога, там Володя тут як тут.

Де відповідальність, там Володя ні при чому.
Нехай хтось інший за все відповідає.
ВР, мери міст, громадяни України.

48 річний потужний сцикун! 😂
Любитель рейтингів.🤬
показать весь комментарий
11.02.2026 17:49 Ответить
"Не виноватая я. Не в чем. Это все они" © Величайший Бонвтик современности.
показать весь комментарий
11.02.2026 17:51 Ответить
Хтось вже заткне цей фонтан потужності? За свої майже 60 я бачив усіляких дурнів але такого балакучого - вперше.
показать весь комментарий
11.02.2026 17:52 Ответить
Ні краще на референдум винести питання що робити з миндичами чернишовими цекерманами та іншими з зеленої кодли включаючи самого зе ....при цьому варіантів відповіді може буди вдосталь....повісіти втопити спалити...
показать весь комментарий
11.02.2026 17:53 Ответить
Вали все на посполитих
показать весь комментарий
11.02.2026 17:55 Ответить
В компетенции Зегевары давать поручения и заслушивать доклады. Ответственность? да ну на...
показать весь комментарий
11.02.2026 17:58 Ответить
МЕНІ ЯК ГРОМОДЯНИНУ УКРАЇНИ ПОТРІБНО ЗНАТИ КОЛИ ПО КОНСТИТУЦІЇ МЕНІ НАДАДУТЬ 2.8 ГА ЗЕМЛІ !!!???
показать весь комментарий
11.02.2026 17:59 Ответить
Просрочений своїм землякам с сонячного Ізраїлі полдарував, не чекайте.
показать весь комментарий
11.02.2026 18:00 Ответить
У кожній країні був президент, який став національною ганьбою.
У Франції це був Філіп Петен, який став колаборантом, в Англії - Невілл Чемберлен, який боявся Гітлера тощо.
В Україні національною ганьбою буде зеленський, який здав Південь України та ЗАЕС без бою, та намагався перекласти відповідальність за це на Мудрий Український Народ.
показать весь комментарий
11.02.2026 17:59 Ответить
Він не винен що його в президенти обрали.Він прикалувався а нарід всерйоз прийняв його жарти.Тому по логіці зе-він нє вінаватий
показать весь комментарий
11.02.2026 18:17 Ответить
В чого це "буде"? він цією ганьбою вже є та навіть перевершив ці показники...
показать весь комментарий
12.02.2026 01:09 Ответить
Безхребетне боїться відповідальності
показать весь комментарий
11.02.2026 18:15 Ответить
Всіх трьох,ідіть нах...
Керуйся Конституцією України!Чомусь недоімперська,болотна конституція має вагу, незаконно записавши до неї Крим і 4 області,а наша це ніщо ? Бери її і нею по голові Трампа і пуйла,хай вивчають.Сибіга,посли і сам зустрічайтесь з конгресменами,сенаторами,європейцями хай признають фейковими референдуми,незаконними динири,линири і анексію Криму.Дурня валяєш і кожен день гундосиш сумну статистику.Працюй і дай результат.
показать весь комментарий
11.02.2026 18:22 Ответить
Та вони навіть не знають, що міжнародно визнані кордони не можна навіть ставити під сумнів; інакше всесвітній міжнародний Хельсінкіській договір від 1975 року перетворюється на папірець рівня Будапештського меморандуму!
Найприкріше цього не хоче знати наша чинна влада! Жодного разу вони не апелювали до США, і навіть до Європи, що Україна мусить повернутися в свої міжнародно визнані кордони!
показать весь комментарий
11.02.2026 20:25 Ответить
Как ты заманал. Ну так ты или посылай нахер этот план и выкатывай свой план войны хотя бы на на пару лет вперёд, с конкретными целями, и реальными инструментами достижения этих целей или уже договаривайся и не добивай эту страну до ручки. Пусть от нее хоть что-то после тебя, идиота останется. Может хоть половина сможет стать независимой нормальной страной, хоть скорее всего, и не при нашей жизни.
показать весь комментарий
11.02.2026 18:24 Ответить
Видається, що принаймні в керівництві США якось забули з чого все почалося і хто, прагнучи зруйнувати існуючий правопорядок, розпочав збройну агресію в Європі вперше після 1945 р. Трампу варто постійно нагадувати, що Росія та Україна зовсім не перебувають в однаковому становищі (і не є рівноправними учасниками збройного конфлікту, яких треба мирити десь посередині), бо перші розпочали збройну агресію поза їхніми міжнародно визнаними кордонами, а другі просто вимушені захищатися. І тому тиск має здійснюватися зараз виключно на Москву, а час тиску на Київ настане лише тоді, коли окупанти повністю заберуться за лінію 1 січня 2014 р., а ЗСУ раптом при цьому не зупинять атаки на територію РФ.
показать весь комментарий
11.02.2026 18:27 Ответить
Чмо безвольне! Ти проводив через референдум розмінування, роззброєння, і відвід військ? Ні. Бо Пуло обіцяв тебе залишити на посаді. А тепер, коли прийшов час стати на захист територіальної цілісності, це недолуге ****** відповідальність на народ. Прикриється референдумом в "Дії", де результат вже відомий.
показать весь комментарий
11.02.2026 18:43 Ответить
Референдум носить тільки рекомендувальний характер. Результати не стають автоматично законом. Потрібне закріплення результатів Радою. Тож, не вийде зістрибнути.
показать весь комментарий
11.02.2026 19:13 Ответить
Особисто зелене чмоня не несе відповідальність, "я в сторонці постою красівий подивлюся за що вони проголосують, також не відповідає за мобілізацію, за підготовку до вторгення, за захист єнергообьектів, тоді навіщо нам такий президент який ні за що не відповідає і не виконує адекватно своїх обов'язків?
показать весь комментарий
11.02.2026 19:30 Ответить
"зе зрадник" в кріслі президента чітко відповідальний за пограбування України і українського народу,та за знищення України , як держави згідно його домовленостей з кровожадним ворогом України куйлом.За все решту відповідальність несуть ЄС.США, НАТО.ВР мери міст.міністри і т,д іт,п.
показать весь комментарий
11.02.2026 19:32 Ответить
Чепушило хочет всё переложить на народ или Раду,но лучше конечно для крысеныша на народ,т.е. референдум.
показать весь комментарий
11.02.2026 19:58 Ответить
Референдум вже було проведено в 1991 році. Тепер чувирло з Ьанкової має забезпечити виконання волі народу України для цього його і обрали на посаду Президента, а не ховатися за спини дітей та жінок.
показать весь комментарий
11.02.2026 20:52 Ответить
Територіальна цілісність України не може бути предметом домовленостей і перемовин.
Суверенітет України (скільки війська, якого і де, куди нам вступати або не вступати) - так само.
Війна має тривати до звільнення останнього квадратного сантиметра української території.

Будь-які інші рішення - державна зрада.

Коли наші взяли Курську область - путін домовлявся про зупинення на якийсь лінії, про якісь обміни чи розміни з якимись умовами ? Ні, він сказав, що перемовини припинені до вирішення питання про звільнення російської території. Він - падло і диявол, але в даному випадку був правий не на 100, а на 200%. Зеленський має себе вести так само - до звільнення землі жодних домовленостей. Так, може бути неактивна фаза війни, бо сил немає, а сидимо в обороні і зрідка пострілюємо кудись в той бік.
Але домовлятися про завершення війни, поки не звільнив свою землю - державна зрада. Як тоді вертати окуповані території ? Жодна дипломатія і десятки років не допоможуть, жодні санкції і тиски. Кенігсберг росіяни повернули німцям ? Ні. Карелію фінам ? Ні. Курили японцям ? Ні. Трансністрію молдаванам ? Ні. І так далі за списком. Те, що було забрано силою може бути повернуто ВИКЛЮЧНО силою. Тому війну закінчувати НЕ можна. Бо щойно закінчимо - при бажанні силою повернути (бо інакше не буде виходити) весь світ звинуватить нас в тому, що ми знову почали драку. А так, поки перший раунд не завершено, весь світ звинувачує росіян.

Подивіться на досвід Азербайджану - почали звільняти і вся Європа і США вопіли, що вони допустили ескалацію. Так завжди і всюди. Щойно замиримося, ми не зможемо жодним міжнародним правом, історією і справедливістю обгрунтувати, чому пішли відвойовувати СВОЇ землі. Тому замирюватися НЕ можна. Краще позиційна окопна війна низької інтенсивності на десятиліття, ніж мир тут і зараз - бо такий мир = навіки втратити свою територію без шансів колись її повернути. БЕЗ ШАНСІВ. Ні через 10, ні через 50 років. Ні коли путяра здохне, ні коли росія буде в кризі - НІКОЛИ. Тому зупинятися не можна, як би не було важко. Війна до переможного кінця, або просто до останньої цеглини / патрона / людини.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:03 Ответить
Дебіл.

Референдум не має законодавчої дії.
показать весь комментарий
12.02.2026 03:46 Ответить
 
 