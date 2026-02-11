Любое мирное предложение Украина должна утвердить либо голосованием в Раде, либо референдумом, - Зеленский
Украина обсуждает план последовательности всех действий по выборам или референдуму в рамках мирных переговоров и подписания документов о мирном соглашении.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
О мирном предложении
Президент отметил, что США стремятся к одновременному подписанию всего пакета документов о мире в Украине. Он подчеркнул, что Украине нужно будет одобрить мирное предложение либо на парламентском голосовании, либо на национальном референдуме.
"Сейчас мы также говорим о плане последовательности всех наших действий, включая подписание документов. Я думаю, что после нашей следующей встречи должно быть взаимопонимание", - добавил Зеленский.
Перемирие –– контроль с привлечением США
По словам главы государства, недавние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах были сосредоточены на механизмах прекращения огня и на том, как его будут контролировать США. Но переговорщики "не смогли окончательно согласовать детали без политических решений высшего уровня".
По словам Зеленского, "обсуждения четко показали, что любое перемирие потребует мониторинга с участием США".
"У россиян одна формулировка, у нас другая, у американцев третья. Есть понимание того, что мониторинг будет, но есть также понимание того, что нужна дополнительная работа над формулировкой и деталями", - резюмировал президент.
Что предшествовало
- Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Де відповідальність, там Володя ні при чому.
Нехай хтось інший за все відповідає.
ВР, мери міст, громадяни України.
48 річний потужний сцикун! 😂
Любитель рейтингів.🤬
У Франції це був Філіп Петен, який став колаборантом, в Англії - Невілл Чемберлен, який боявся Гітлера тощо.
В Україні національною ганьбою буде зеленський, який здав Південь України та ЗАЕС без бою, та намагався перекласти відповідальність за це на Мудрий Український Народ.
Керуйся Конституцією України!Чомусь недоімперська,болотна конституція має вагу, незаконно записавши до неї Крим і 4 області,а наша це ніщо ? Бери її і нею по голові Трампа і пуйла,хай вивчають.Сибіга,посли і сам зустрічайтесь з конгресменами,сенаторами,європейцями хай признають фейковими референдуми,незаконними динири,линири і анексію Криму.Дурня валяєш і кожен день гундосиш сумну статистику.Працюй і дай результат.
Найприкріше цього не хоче знати наша чинна влада! Жодного разу вони не апелювали до США, і навіть до Європи, що Україна мусить повернутися в свої міжнародно визнані кордони!
Суверенітет України (скільки війська, якого і де, куди нам вступати або не вступати) - так само.
Війна має тривати до звільнення останнього квадратного сантиметра української території.
Будь-які інші рішення - державна зрада.
Коли наші взяли Курську область - путін домовлявся про зупинення на якийсь лінії, про якісь обміни чи розміни з якимись умовами ? Ні, він сказав, що перемовини припинені до вирішення питання про звільнення російської території. Він - падло і диявол, але в даному випадку був правий не на 100, а на 200%. Зеленський має себе вести так само - до звільнення землі жодних домовленостей. Так, може бути неактивна фаза війни, бо сил немає, а сидимо в обороні і зрідка пострілюємо кудись в той бік.
Але домовлятися про завершення війни, поки не звільнив свою землю - державна зрада. Як тоді вертати окуповані території ? Жодна дипломатія і десятки років не допоможуть, жодні санкції і тиски. Кенігсберг росіяни повернули німцям ? Ні. Карелію фінам ? Ні. Курили японцям ? Ні. Трансністрію молдаванам ? Ні. І так далі за списком. Те, що було забрано силою може бути повернуто ВИКЛЮЧНО силою. Тому війну закінчувати НЕ можна. Бо щойно закінчимо - при бажанні силою повернути (бо інакше не буде виходити) весь світ звинуватить нас в тому, що ми знову почали драку. А так, поки перший раунд не завершено, весь світ звинувачує росіян.
Подивіться на досвід Азербайджану - почали звільняти і вся Європа і США вопіли, що вони допустили ескалацію. Так завжди і всюди. Щойно замиримося, ми не зможемо жодним міжнародним правом, історією і справедливістю обгрунтувати, чому пішли відвойовувати СВОЇ землі. Тому замирюватися НЕ можна. Краще позиційна окопна війна низької інтенсивності на десятиліття, ніж мир тут і зараз - бо такий мир = навіки втратити свою територію без шансів колись її повернути. БЕЗ ШАНСІВ. Ні через 10, ні через 50 років. Ні коли путяра здохне, ні коли росія буде в кризі - НІКОЛИ. Тому зупинятися не можна, як би не було важко. Війна до переможного кінця, або просто до останньої цеглини / патрона / людини.
Референдум не має законодавчої дії.