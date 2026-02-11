Будь-яку мирну пропозицію Україна має затвердити або голосуванням у Раді, або референдумом, - Зеленський
Україна обговорює план послідовності всіх дій щодо виборів або референдуму у рамках мирних переговорів і підписання документів про мирну угоду.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Про мирну пропозицію
Президент зазначив, що США прагнуть до одночасного підписання всього пакету документів щодо миру в Україні. Він наголосив, що Україні потрібно буде схвалити мирну пропозицію або на парламентському голосуванні, або на національному референдумі.
"Наразі ми також говоримо про план послідовності всіх наших дій, включаючи підписання документів. Я думаю, що після нашої наступної зустрічі має бути порозуміння", - додав Зеленський.
Перемир’я –– контроль із залученням США
За словами голови держави, нещодавні переговори в Об’єднаних Арабських Еміратах були зосереджені на механізмах припинення вогню та на тому, як його будуть контролювати США. Але переговорники "не змогли остаточно узгодити деталі без політичних рішень вищого рівня".
За словами Зеленського, "обговорення чітко показали, що будь-яке перемир'я вимагатиме моніторингу за участю США".
"У росіян одне формулювання, у нас інше, в американців третє. Є розуміння того, що моніторинг буде, але є також розуміння того, що потрібна додаткова робота над формулюванням та деталями", - резюмував президент.
Що передувало
- Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
Де відповідальність, там Володя ні при чому.
Нехай хтось інший за все відповідає.
ВР, мери міст, громадяни України.
48 річний потужний сцикун! 😂
Любитель рейтингів.🤬
У Франції це був Філіп Петен, який став колаборантом, в Англії - Невілл Чемберлен, який боявся Гітлера тощо.
В Україні національною ганьбою буде зеленський, який здав Південь України та ЗАЕС без бою, та намагався перекласти відповідальність за це на Мудрий Український Народ.
Керуйся Конституцією України!Чомусь недоімперська,болотна конституція має вагу, незаконно записавши до неї Крим і 4 області,а наша це ніщо ? Бери її і нею по голові Трампа і пуйла,хай вивчають.Сибіга,посли і сам зустрічайтесь з конгресменами,сенаторами,європейцями хай признають фейковими референдуми,незаконними динири,линири і анексію Криму.Дурня валяєш і кожен день гундосиш сумну статистику.Працюй і дай результат.
Найприкріше цього не хоче знати наша чинна влада! Жодного разу вони не апелювали до США, і навіть до Європи, що Україна мусить повернутися в свої міжнародно визнані кордони!
Суверенітет України (скільки війська, якого і де, куди нам вступати або не вступати) - так само.
Війна має тривати до звільнення останнього квадратного сантиметра української території.
Будь-які інші рішення - державна зрада.
Коли наші взяли Курську область - путін домовлявся про зупинення на якийсь лінії, про якісь обміни чи розміни з якимись умовами ? Ні, він сказав, що перемовини припинені до вирішення питання про звільнення російської території. Він - падло і диявол, але в даному випадку був правий не на 100, а на 200%. Зеленський має себе вести так само - до звільнення землі жодних домовленостей. Так, може бути неактивна фаза війни, бо сил немає, а сидимо в обороні і зрідка пострілюємо кудись в той бік.
Але домовлятися про завершення війни, поки не звільнив свою землю - державна зрада. Як тоді вертати окуповані території ? Жодна дипломатія і десятки років не допоможуть, жодні санкції і тиски. Кенігсберг росіяни повернули німцям ? Ні. Карелію фінам ? Ні. Курили японцям ? Ні. Трансністрію молдаванам ? Ні. І так далі за списком. Те, що було забрано силою може бути повернуто ВИКЛЮЧНО силою. Тому війну закінчувати НЕ можна. Бо щойно закінчимо - при бажанні силою повернути (бо інакше не буде виходити) весь світ звинуватить нас в тому, що ми знову почали драку. А так, поки перший раунд не завершено, весь світ звинувачує росіян.
Подивіться на досвід Азербайджану - почали звільняти і вся Європа і США вопіли, що вони допустили ескалацію. Так завжди і всюди. Щойно замиримося, ми не зможемо жодним міжнародним правом, історією і справедливістю обгрунтувати, чому пішли відвойовувати СВОЇ землі. Тому замирюватися НЕ можна. Краще позиційна окопна війна низької інтенсивності на десятиліття, ніж мир тут і зараз - бо такий мир = навіки втратити свою територію без шансів колись її повернути. БЕЗ ШАНСІВ. Ні через 10, ні через 50 років. Ні коли путяра здохне, ні коли росія буде в кризі - НІКОЛИ. Тому зупинятися не можна, як би не було важко. Війна до переможного кінця, або просто до останньої цеглини / патрона / людини.
Референдум не має законодавчої дії.