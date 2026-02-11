Будь-яку мирну пропозицію Україна має затвердити або голосуванням у Раді, або референдумом, - Зеленський

Україна обговорює план послідовності всіх дій щодо виборів або референдуму у рамках мирних переговорів і підписання документів про мирну угоду.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про мирну пропозицію

Президент зазначив, що США прагнуть до одночасного підписання всього пакету документів щодо миру в Україні. Він наголосив, що Україні потрібно буде схвалити мирну пропозицію або на парламентському голосуванні, або на національному референдумі.

"Наразі ми також говоримо про план послідовності всіх наших дій, включаючи підписання документів. Я думаю, що після нашої наступної зустрічі має бути порозуміння", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нових документів не надходило": у ЦВК прокоментували статтю FT про "вибори до 15 травня"

Перемир’я –– контроль із залученням США

За словами голови держави, нещодавні переговори в Об’єднаних Арабських Еміратах були зосереджені на механізмах припинення вогню та на тому, як його будуть контролювати США. Але переговорники "не змогли остаточно узгодити деталі без політичних рішень вищого рівня".

За словами Зеленського, "обговорення чітко показали, що будь-яке перемир'я вимагатиме моніторингу за участю США".

"У росіян одне формулювання, у нас інше, в американців третє. Є розуміння того, що моніторинг буде, але є також розуміння того, що потрібна додаткова робота над формулюванням та деталями", - резюмував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП не проти проведення виборів, але потрібна безпека, - ЗМІ

Що передувало