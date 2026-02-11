Будь-яку мирну пропозицію Україна має затвердити або голосуванням у Раді, або референдумом, - Зеленський

Україна обговорює план послідовності всіх дій щодо виборів або референдуму у рамках мирних переговорів і підписання документів про мирну угоду.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Про мирну пропозицію

Президент зазначив, що США прагнуть до одночасного підписання всього пакету документів щодо миру в Україні. Він наголосив, що Україні потрібно буде схвалити мирну пропозицію або на парламентському голосуванні, або на національному референдумі.

"Наразі ми також говоримо про план послідовності всіх наших дій, включаючи підписання документів. Я думаю, що після нашої наступної зустрічі має бути порозуміння", - додав Зеленський.

Перемир’я –– контроль із залученням США

За словами голови держави, нещодавні переговори в Об’єднаних Арабських Еміратах були зосереджені на механізмах припинення вогню та на тому, як його будуть контролювати США. Але переговорники "не змогли остаточно узгодити деталі без політичних рішень вищого рівня".

За словами Зеленського, "обговорення чітко показали, що будь-яке перемир'я вимагатиме моніторингу за участю США".

"У росіян одне формулювання, у нас інше, в американців третє. Є розуміння того, що моніторинг буде, але є також розуміння того, що потрібна додаткова робота над формулюванням та деталями", - резюмував президент.

Що передувало

  • Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Чуєш іди вже на-..й
11.02.2026 17:36 Відповісти
Зеля не хоче нести відповідальність
11.02.2026 17:39 Відповісти
У кожній країні був президент, який став національною ганьбою.
У Франції це був Філіп Петен, який став колаборантом, в Англії - Невілл Чемберлен, який боявся Гітлера тощо.
В Україні національною ганьбою буде зеленський, який здав Південь України та ЗАЕС без бою, та намагався перекласти відповідальність за це на Мудрий Український Народ.
11.02.2026 17:59 Відповісти
Він правильнр поступає в даному випадку, почекайте тиждень-два і зрозумієте всі, або майже..
11.02.2026 18:50 Відповісти
То надай довідку, що ти недієздатний!
11.02.2026 17:40 Відповісти
Щодо капітуляції під виглядом "мирної угоди" - *****. Всі разом, строєм.
11.02.2026 17:43 Відповісти
Зеленський в позі лакея хоче задовольнити Трампа і підписати повну капітуляцію, але відповідальними за зраду хоче зробити або депутатів, або сам народ. Як він і обіцяв: "Зробимо їх разом!". От він і намагається разом з Трампоном зробити українських народ, позбавивши його територій і майбутнього. Зеленського тримають на гачку НАБУ і ФБР
11.02.2026 18:00 Відповісти
А що народ на стільки дурний, що має сумирно проголосувати за хотєлки путлєра-трампа?
11.02.2026 18:36 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/62588 Борислав Береза; "в черговий раз спостерігаємо, як Зеленський намагається свої провали та помилки перекласти на інших і як бреше президент України, а його на цьому ловлять. Іспанський сором"
11.02.2026 17:47 Відповісти
Що не кажіть, а клоун з дипломом юриста не те саме що юрист з клоунським носом.
11.02.2026 17:48 Відповісти
Де якась перемога, там Володя тут як тут.

Де відповідальність, там Володя ні при чому.
Нехай хтось інший за все відповідає.
ВР, мери міст, громадяни України.

48 річний потужний сцикун! 😂
Любитель рейтингів.🤬
11.02.2026 17:49 Відповісти
"Не виноватая я. Не в чем. Это все они" © Величайший Бонвтик современности.
11.02.2026 17:51 Відповісти
Хтось вже заткне цей фонтан потужності? За свої майже 60 я бачив усіляких дурнів але такого балакучого - вперше.
11.02.2026 17:52 Відповісти
Ні краще на референдум винести питання що робити з миндичами чернишовими цекерманами та іншими з зеленої кодли включаючи самого зе ....при цьому варіантів відповіді може буди вдосталь....повісіти втопити спалити...
11.02.2026 17:53 Відповісти
Вали все на посполитих
11.02.2026 17:55 Відповісти
В компетенции Зегевары давать поручения и заслушивать доклады. Ответственность? да ну на...
11.02.2026 17:58 Відповісти
МЕНІ ЯК ГРОМОДЯНИНУ УКРАЇНИ ПОТРІБНО ЗНАТИ КОЛИ ПО КОНСТИТУЦІЇ МЕНІ НАДАДУТЬ 2.8 ГА ЗЕМЛІ !!!???
11.02.2026 17:59 Відповісти
Просрочений своїм землякам с сонячного Ізраїлі полдарував, не чекайте.
11.02.2026 18:00 Відповісти
Він не винен що його в президенти обрали.Він прикалувався а нарід всерйоз прийняв його жарти.Тому по логіці зе-він нє вінаватий
11.02.2026 18:17 Відповісти
В чого це "буде"? він цією ганьбою вже є та навіть перевершив ці показники...
12.02.2026 01:09 Відповісти
Безхребетне боїться відповідальності
11.02.2026 18:15 Відповісти
Всіх трьох,ідіть нах...
Керуйся Конституцією України!Чомусь недоімперська,болотна конституція має вагу, незаконно записавши до неї Крим і 4 області,а наша це ніщо ? Бери її і нею по голові Трампа і пуйла,хай вивчають.Сибіга,посли і сам зустрічайтесь з конгресменами,сенаторами,європейцями хай признають фейковими референдуми,незаконними динири,линири і анексію Криму.Дурня валяєш і кожен день гундосиш сумну статистику.Працюй і дай результат.
11.02.2026 18:22 Відповісти
Та вони навіть не знають, що міжнародно визнані кордони не можна навіть ставити під сумнів; інакше всесвітній міжнародний Хельсінкіській договір від 1975 року перетворюється на папірець рівня Будапештського меморандуму!
Найприкріше цього не хоче знати наша чинна влада! Жодного разу вони не апелювали до США, і навіть до Європи, що Україна мусить повернутися в свої міжнародно визнані кордони!
11.02.2026 20:25 Відповісти
Как ты заманал. Ну так ты или посылай нахер этот план и выкатывай свой план войны хотя бы на на пару лет вперёд, с конкретными целями, и реальными инструментами достижения этих целей или уже договаривайся и не добивай эту страну до ручки. Пусть от нее хоть что-то после тебя, идиота останется. Может хоть половина сможет стать независимой нормальной страной, хоть скорее всего, и не при нашей жизни.
11.02.2026 18:24 Відповісти
Видається, що принаймні в керівництві США якось забули з чого все почалося і хто, прагнучи зруйнувати існуючий правопорядок, розпочав збройну агресію в Європі вперше після 1945 р. Трампу варто постійно нагадувати, що Росія та Україна зовсім не перебувають в однаковому становищі (і не є рівноправними учасниками збройного конфлікту, яких треба мирити десь посередині), бо перші розпочали збройну агресію поза їхніми міжнародно визнаними кордонами, а другі просто вимушені захищатися. І тому тиск має здійснюватися зараз виключно на Москву, а час тиску на Київ настане лише тоді, коли окупанти повністю заберуться за лінію 1 січня 2014 р., а ЗСУ раптом при цьому не зупинять атаки на територію РФ.
11.02.2026 18:27 Відповісти
Чмо безвольне! Ти проводив через референдум розмінування, роззброєння, і відвід військ? Ні. Бо Пуло обіцяв тебе залишити на посаді. А тепер, коли прийшов час стати на захист територіальної цілісності, це недолуге ****** відповідальність на народ. Прикриється референдумом в "Дії", де результат вже відомий.
11.02.2026 18:43 Відповісти
Референдум носить тільки рекомендувальний характер. Результати не стають автоматично законом. Потрібне закріплення результатів Радою. Тож, не вийде зістрибнути.
11.02.2026 19:13 Відповісти
Особисто зелене чмоня не несе відповідальність, "я в сторонці постою красівий подивлюся за що вони проголосують, також не відповідає за мобілізацію, за підготовку до вторгення, за захист єнергообьектів, тоді навіщо нам такий президент який ні за що не відповідає і не виконує адекватно своїх обов'язків?
11.02.2026 19:30 Відповісти
"зе зрадник" в кріслі президента чітко відповідальний за пограбування України і українського народу,та за знищення України , як держави згідно його домовленостей з кровожадним ворогом України куйлом.За все решту відповідальність несуть ЄС.США, НАТО.ВР мери міст.міністри і т,д іт,п.
11.02.2026 19:32 Відповісти
Чепушило хочет всё переложить на народ или Раду,но лучше конечно для крысеныша на народ,т.е. референдум.
11.02.2026 19:58 Відповісти
Референдум вже було проведено в 1991 році. Тепер чувирло з Ьанкової має забезпечити виконання волі народу України для цього його і обрали на посаду Президента, а не ховатися за спини дітей та жінок.
11.02.2026 20:52 Відповісти
Територіальна цілісність України не може бути предметом домовленостей і перемовин.
Суверенітет України (скільки війська, якого і де, куди нам вступати або не вступати) - так само.
Війна має тривати до звільнення останнього квадратного сантиметра української території.

Будь-які інші рішення - державна зрада.

Коли наші взяли Курську область - путін домовлявся про зупинення на якийсь лінії, про якісь обміни чи розміни з якимись умовами ? Ні, він сказав, що перемовини припинені до вирішення питання про звільнення російської території. Він - падло і диявол, але в даному випадку був правий не на 100, а на 200%. Зеленський має себе вести так само - до звільнення землі жодних домовленостей. Так, може бути неактивна фаза війни, бо сил немає, а сидимо в обороні і зрідка пострілюємо кудись в той бік.
Але домовлятися про завершення війни, поки не звільнив свою землю - державна зрада. Як тоді вертати окуповані території ? Жодна дипломатія і десятки років не допоможуть, жодні санкції і тиски. Кенігсберг росіяни повернули німцям ? Ні. Карелію фінам ? Ні. Курили японцям ? Ні. Трансністрію молдаванам ? Ні. І так далі за списком. Те, що було забрано силою може бути повернуто ВИКЛЮЧНО силою. Тому війну закінчувати НЕ можна. Бо щойно закінчимо - при бажанні силою повернути (бо інакше не буде виходити) весь світ звинуватить нас в тому, що ми знову почали драку. А так, поки перший раунд не завершено, весь світ звинувачує росіян.

Подивіться на досвід Азербайджану - почали звільняти і вся Європа і США вопіли, що вони допустили ескалацію. Так завжди і всюди. Щойно замиримося, ми не зможемо жодним міжнародним правом, історією і справедливістю обгрунтувати, чому пішли відвойовувати СВОЇ землі. Тому замирюватися НЕ можна. Краще позиційна окопна війна низької інтенсивності на десятиліття, ніж мир тут і зараз - бо такий мир = навіки втратити свою територію без шансів колись її повернути. БЕЗ ШАНСІВ. Ні через 10, ні через 50 років. Ні коли путяра здохне, ні коли росія буде в кризі - НІКОЛИ. Тому зупинятися не можна, як би не було важко. Війна до переможного кінця, або просто до останньої цеглини / патрона / людини.
11.02.2026 21:03 Відповісти
Дебіл.

Референдум не має законодавчої дії.
12.02.2026 03:46 Відповісти
 
 