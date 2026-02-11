"Нових документів не надходило": у ЦВК прокоментували статтю FT про "вибори до 15 травня"
У Центральній виборчій комісії заявили, що за чинної нормативно-правової бази будь-які виборчі процеси та референдуми можливі лише після скасування або припинення воєнного стану, а нових документів щодо організації та проведення повоєнного голосування до ЦВК не надходило.
Про це "Суспільному" сказав заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, коментуючи статтю видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі представники ЦВК працюють у робочій групі Верховної Ради на чолі з Олександром Корнієнком і у межах її роботи, а також роботи тематичних підгруп напрацьовують законодавство про повоєнні вибори.
"Основою для роботи групи є постанова ЦВК №1 від 7 січня 2026 року. У рамках цього процесу відбувається постійний обмін документами між ЦВК і Верховною Радою. Будь-яких інших документів щодо організації та проведення повоєнних виборів до ЦВК не надходило. За чинної нормативно-правової бази, будь-які виборчі процеси або референдуми можливі лише після скасування або припинення воєнного стану", - сказав Дубовик.
Що передувало
- Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
