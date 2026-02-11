"Нових документів не надходило": у ЦВК прокоментували статтю FT про "вибори до 15 травня"

У Центральній виборчій комісії заявили, що за чинної нормативно-правової бази будь-які виборчі процеси та референдуми можливі лише після скасування або припинення воєнного стану, а нових документів щодо організації та проведення повоєнного голосування до ЦВК не надходило.

Про це "Суспільному" сказав заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, коментуючи статтю видання Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нових документів не надходило

За його словами, наразі представники ЦВК працюють у робочій групі Верховної Ради на чолі з Олександром Корнієнком і у межах її роботи, а також роботи тематичних підгруп напрацьовують законодавство про повоєнні вибори.

"Основою для роботи групи є постанова ЦВК №1 від 7 січня 2026 року. У рамках цього процесу відбувається постійний обмін документами між ЦВК і Верховною Радою. Будь-яких інших документів щодо організації та проведення повоєнних виборів до ЦВК не надходило. За чинної нормативно-правової бази, будь-які виборчі процеси або референдуми можливі лише після скасування або припинення воєнного стану", - сказав Дубовик.

Читайте також: Зеленський 24 лютого оголосить про референдум та вибори, що мають відбутися до 15 травня, - FT

Що передувало

Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте також: В ОП не проти проведення виборів, але потрібна безпека, - ЗМІ