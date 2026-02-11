"Новых документов не поступало": в ЦИК прокомментировали статью FT о "выборах до 15 мая"

В Центральной избирательной комиссии заявили, что при действующей нормативно-правовой базе любые избирательные процессы и референдумы возможны только после отмены или прекращения военного положения, а новых документов по организации и проведению послевоенного голосования в ЦИК не поступало.

Об этом "Суспильному" сказал заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, комментируя статью издания Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Новых документов не поступало

По его словам, в настоящее время представители ЦИК работают в рабочей группе Верховной Рады во главе с Александром Корниенко и в рамках ее работы, а также работы тематических подгрупп разрабатывают законодательство о послевоенных выборах.

"Основой для работы группы является постановление ЦИК №1 от 7 января 2026 года. В рамках этого процесса происходит постоянный обмен документами между ЦИК и Верховной Радой. Каких-либо других документов по организации и проведению послевоенных выборов в ЦИК не поступало. При действующей нормативно-правовой базе любые избирательные процессы или референдумы возможны только после отмены или прекращения военного положения", - сказал Дубовик.

Что предшествовало

Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

