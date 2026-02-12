РУС
3 829 38

Основная технология Банковой - выборы во время военного положения, результаты - предсказуемые, - СМИ

Выборы во время войны: какие могут быть риски?

Выборы во время военного положения – это контролируемые СМИ, сжатые сроки кампании и закрытые границы. Результат такого голосования предсказуем.

Об этом в материале ZN.ua пишет Инна Ведерникова, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Источники из переговорной группы рассказали, что сейчас речь идет о заключении договора на основе 20 пунктов мирного плана. Дедлайн - весна.

"Первый тур выборов президента и референдум о поддержке мирного плана Зеленского могут состояться в первую неделю июня. В то же время, даже если удастся договориться с Путиным о прекращении огня (а президент вчера заявил, что без прекращения огня выборов не будет), военное положение в Украине на период выборов и референдума отменено не будет", - пишет автор.

Это, по словам Ведерниковой, может стать основной технологией Банковой.

Читайте также: Песков прокомментировал сообщения СМИ о планах Зеленского относительно выборов: "Говорить об этом пока рано"

"Для выборов это - контролируемый властью телевизор, сжатые сроки кампании, комендантский час, закрытые границы. Выборы в атмосфере Северной Кореи более предсказуемы с точки зрения результата, чем в Южной", - подчеркнула она.

Автор указывает, что никакой ясности относительно того, что именно подпишут весной, нет. Скорее всего, в такой ситуации может идти речь о подписании договора о прекращении огня военными. Тогда как большой мирный договор будет подписан только с легитимной властью после выборов.

"Как утверждают источники, Зеленский сейчас пытается обменять свое согласие на выборы на гарантии безопасности для Украины. Однако не факт, что это у него получится, и он будет бороться до последнего. Ему самому нужны эти выборы. ...

Формула Банковой предельно четкая: "Главная задача — выборы в один тур". Все остальное подчинено этой цели. Объясняется это довольно просто. Согласно всем социологическим опросам, которые проводились ранее, Зеленский во втором туре проигрывает Залужному и Буданову. Поэтому для большей уверенности его устраивает победа в первом туре", - предположила она.

"Цель Зеленского - превратить в первом туре свою треть голосов в половину. Именно поэтому ему нужно вывести из игры всех возможных кандидатов, которые могут стать точкой сбора протестного электората, а это стабильные две трети страны. Задача-максимум - сделать так, чтобы никто из потенциальных локомотивов не пошел на выборы", - пишет Ведерникова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП не против проведения выборов, но нужна безопасность, - СМИ

Законы

Автор отметила, что Конституция запрещает проводить парламентские выборы во время войны/военного положения. Что касается президентских, то такого запрета в Основном Законе нет, и регулируется он исключительно законом о военном положении, который можно изменить.

Ведерникова считает, что конструкция "короткое прекращение огня-выборы-референдум-ратификация" способна зафиксировать внутренний политический результат быстрее, чем будет зафиксирован реальный финал войны.

"Этот сценарий может не гарантировать Украине устойчивого мира. Но он может гарантировать сохранение власти Зеленскому. То есть, воюя за качественно другую страну, мы можем получить старого президента и старую страну", - подытожила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведение выборов в Украине будет стоить примерно 6 млрд грн, - "слуга народа" Корниенко

Предстоящие выборы в Украине

Читайте: Впервые слышу о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля, - Зеленский

+13
Буданов-той же зе
показать весь комментарий
12.02.2026 12:14 Ответить
+11
Українці ці "вибори" не признають, ох повторить валотька долю яника..
показать весь комментарий
12.02.2026 12:16 Ответить
+8
Якщо вибори можна провести зараз, то чому їх не можна було провести вчасно? Що змінилось? По якому праву тоді шмаркля засиділась на посаді?
показать весь комментарий
12.02.2026 13:06 Ответить
Ти бушеш за когось конкретно голосувати чи за будь кого аби не зе?
показать весь комментарий
12.02.2026 12:15 Ответить
Буданов-той же зе
показать весь комментарий
12.02.2026 12:14 Ответить
А Залужний просто не готовий до президентської посади
показать весь комментарий
12.02.2026 12:25 Ответить
Президентом быть не так сложно если с тобой есть мощная коалиция партий, которые дадут компетентных людей на должности в Кабмине например. Мы все забываем что у нас главный в стране - это Премьер-министр, а Президент по большому счету занимается дипломатией. Премьер-министр и Рада, а не то зеленое шапито что устроили эти...
показать весь комментарий
12.02.2026 13:26 Ответить
Гут,в зе є команда +риги допомагають.В Залужного та Будановаи які команди?
показать весь комментарий
12.02.2026 14:38 Ответить
В ZEлупа був готовий???
показать весь комментарий
12.02.2026 13:27 Ответить
Ні,от і бачимо результат "він ще навчиться".Україна не велосипед щоб давати всім охочим порулити-авось в нього щось вийде
показать весь комментарий
12.02.2026 14:36 Ответить
Той хто впарює, що ЗАЛУЖНИЙ не готовий , це мерзотна зешобла крадіїв, мародерів, брехунів, що завели нашу країну в прірву. Зевладу міндічів і цукенрманів треба не гнати, а НИЩИТИ !!
показать весь комментарий
12.02.2026 13:39 Ответить
Вперед.
показать весь комментарий
12.02.2026 14:35 Ответить
Ви помиляєтеся, там зовсім інший конкурент, за якого тут топлять проти всіх, в тому числі і Залужного.
показать весь комментарий
12.02.2026 15:24 Ответить
Хто несе відповідальність за дотримання Конституції України і що цим передбачено?
показать весь комментарий
12.02.2026 12:15 Ответить
Українці ці "вибори" не признають, ох повторить валотька долю яника..
показать весь комментарий
12.02.2026 12:16 Ответить
Та хай буде. Потім фальсифікація і майдан як зазвичай воно історично буває, може хоч так. Ну це якщо превентивно гора не йде до Магомета. Хоча шансів майже немає
показать весь комментарий
12.02.2026 12:18 Ответить
Тільки рашку треба ще враховувати
показать весь комментарий
12.02.2026 12:26 Ответить
Як шо таки "вибори" відбудуться то довбойоби з дедів та прадедів проголосують за Zе і його банду крадіїв, притулу, бабЮлю та інши, антіукраїськи партії та кандидатів. І це можливо як шо проукраїнськи партії підуть всі окремо (ІІІ штурмова, Азов тощо) і не видвинуть единого кандидата.
показать весь комментарий
12.02.2026 12:20 Ответить
єдиного кандидата не буде, ймовірно - там дуже забагато кандидатів, які уже бачать себе Президентами...
показать весь комментарий
12.02.2026 12:25 Ответить
Західні партнери категорично заявили ще в кінці минулого року, що ні про які вибори під час воєнного стану не може навіть мови йти!
показать весь комментарий
12.02.2026 12:23 Ответить
А коли зе прислухався до порад партнерів?
показать весь комментарий
12.02.2026 12:27 Ответить
Ну тоді, коли в НАБУ хотіли ліквідувати незалежність, вони теж протестували.
показать весь комментарий
12.02.2026 12:31 Ответить
Зе ризикував кредитом від єс,на єс йому начхати.Від відкотив зза протестів молоді
показать весь комментарий
12.02.2026 12:48 Ответить
Це ви собі так вирішили в силу своєї наївності, а насправді ЄС по голові надавав.
показать весь комментарий
12.02.2026 13:06 Ответить
Ага,і одразу,чисто випадково,виїзд з країни 25 літнім дозволили.А тепер і відстрочу 25 літнім контрактникам прийняли
показать весь комментарий
12.02.2026 13:09 Ответить
22-х літнім дозволили виїзд -так, щоб менше Зелі мітингували. Але у нас деякі представники молоді навіть не підозрюють про існування НАБУ, не те що про його незалежність. Тому можливо західні партнери і допомогли молоді все це зрозуміти і висловити на картоні...
показать весь комментарий
12.02.2026 13:18 Ответить
"можливо"
показать весь комментарий
12.02.2026 14:39 Ответить
ннндааа ,цей торчковий геній комбінацій 🤡 ,такі вірить у своє безсмертя ...наївний...
показать весь комментарий
12.02.2026 12:27 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2026 12:29 Ответить
Вибори підчас воєнного стану, то передача України під оруду Кремля "демократичним шляхом". Трамп і Путін "играют против Украины в четыре руки": Путин на фронте и тотальным уничтожением инфраструктуры выжывания тыла, а Трамп "дипломатическим путем" - Трампу похоже уже удалось, с подачи "абсолютно легитимного президента РФ" Путина, навязат Зеленскому выборы и референдум во времена, когда часть Украины под окупацией.

Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации.

 Кто уважает историю, то вспомнит о том, что хотя
"плебисцит по вопросу Рейнской области, как демилитаризованной зоны по Версальскому договору, не проводился - т. Адольф Гитлер осуществил одностороннюю ремилитаризацию региона, введя войска. Вместо был "https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiiBBiJBTIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiiBBiJBTIHCAUQABjvBdIBCTE1MDMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDxXBmEaVCq8-fr5bM6A5b0x71lMh8plUdPbJmrcSYBM2_R5pmaOKSXgw0ZFM4paxPwweGtfeG6CJsPW4PymoZWI2YCakA9a2CTYQkD7uHNnSfknTUX0ZPWZGQXJIE-jMGC8onbox4XqHpUe0_hvyc-LUs_fKAY_7CNV4H9LUnZJYA&csui=3&ved=2ahUKEwje0fqn39OSAxWlEhAIHbryCskQgK4QegQIAhAB плебисцит в Саарской области, хотя территориально Саар не полностью совпадает с Рейнской областью. Потом были референдумы на части терретории Чехословакии, аншлюс Австрии тоже ...

А т. Сталин как "демократически" страны Прибалтики "ореферендил" и не только... Еще много много примеров...

А еще есть всякие опытные ******** - т. Сталин говорил что не важно КАК голосуют, важно КАК считают.

Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне. У 21-м. столетие результаты выборов предоапределяют СМИ и спец. службы переформатироватием мозгов. Да и наш "мудрый нарид", который имеет "опыт избирать": то Кучму, то Ющенка, то Януковича, то Порошенка, то Зеленского.
показать весь комментарий
12.02.2026 12:41 Ответить
Вибори з більш-менш легітимними результатами можливі тільки через два роки після повного закінячення бойових дій, деокупації України і повного зняття цензурних обмежень. "Єдиний марафон" зєлєнского-єрмака-татарова це отруєння демократії хуцпою та укріплення корупційної влади. Поки живе і святкує своє "краще життя" гниле оточення зєлєнского Україна буде корумпованою і відтак залежною від неоколоніалістів, яких повністю влаштовує один центр влади. Їм пофіг хто саме це буде. Головне для "інвесторів" щоб "порішать в одне вікно" без втручання місцевих громад. Проведення виборів під час бойових дій заборонено. Крапка. Будь які вибори під час активної фази війни збережуть діючу владу і будуть фарсом, який дасть народу України право на озброєне повстання. Я ніколи не голосую за будь яких представників національних меншин.
показать весь комментарий
12.02.2026 12:45 Ответить
Ніяких виборів, референдумів під час війни не буде.
показать весь комментарий
12.02.2026 12:46 Ответить
Абсолютна дурня. Хто гарантуватиме безпеку виборчих дільниць ? Одна тривога і бюлетні в сміття .
показать весь комментарий
12.02.2026 12:55 Ответить
Я останні 20 років регулярно ходжу на вибори, але президента не вибираю. Усіх кандидатів у бюлетені просто закреслюю. І ніщо не заважає кожному свідомому громадянину також це робити. Бо усі претенденти одним мафіозно-корупційним болотом заляпані.
показать весь комментарий
12.02.2026 12:56 Ответить
Якщо вибори можна провести зараз, то чому їх не можна було провести вчасно? Що змінилось? По якому праву тоді шмаркля засиділась на посаді?
показать весь комментарий
12.02.2026 13:06 Ответить
"но трогать ее не моги, за ее малий рост, малий рост..." (с)
показать весь комментарий
12.02.2026 18:20 Ответить
Невже хтось подумав, що Зельоні створять умови для чесних демократичних виборів?
показать весь комментарий
12.02.2026 15:19 Ответить
ЗЕленський,вся його шобла під брендом "Слуга урода нах... по курсу відомого корабля Під час військового стану вибори не проводяться.А хто буде кричати ЗЕбіла на нари але спочатку те чим по роялю ялозив кришкою піаніно прищепити за всю його діяльність?
показать весь комментарий
12.02.2026 15:31 Ответить
Головне не обрати нацмена(ку). Своїх ми можемо навіть замочити, шкандаль, але не міжнаціональний. За нацмена(ку) можуть навішати ярликів. А взагалі дивує, що зелене гівно перемагає у першому турі - хто ж це наголосує? Невже євреї (це я так дуже коректно)? Так а скільки ж їх серед нас?
показать весь комментарий
12.02.2026 18:18 Ответить
 
 