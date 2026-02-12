Основная технология Банковой - выборы во время военного положения, результаты - предсказуемые, - СМИ

Выборы во время военного положения – это контролируемые СМИ, сжатые сроки кампании и закрытые границы. Результат такого голосования предсказуем.

Источники из переговорной группы рассказали, что сейчас речь идет о заключении договора на основе 20 пунктов мирного плана. Дедлайн - весна.

"Первый тур выборов президента и референдум о поддержке мирного плана Зеленского могут состояться в первую неделю июня. В то же время, даже если удастся договориться с Путиным о прекращении огня (а президент вчера заявил, что без прекращения огня выборов не будет), военное положение в Украине на период выборов и референдума отменено не будет", - пишет автор.

Это, по словам Ведерниковой, может стать основной технологией Банковой.

"Для выборов это - контролируемый властью телевизор, сжатые сроки кампании, комендантский час, закрытые границы. Выборы в атмосфере Северной Кореи более предсказуемы с точки зрения результата, чем в Южной", - подчеркнула она.

Автор указывает, что никакой ясности относительно того, что именно подпишут весной, нет. Скорее всего, в такой ситуации может идти речь о подписании договора о прекращении огня военными. Тогда как большой мирный договор будет подписан только с легитимной властью после выборов.

"Как утверждают источники, Зеленский сейчас пытается обменять свое согласие на выборы на гарантии безопасности для Украины. Однако не факт, что это у него получится, и он будет бороться до последнего. Ему самому нужны эти выборы. ...

Формула Банковой предельно четкая: "Главная задача — выборы в один тур". Все остальное подчинено этой цели. Объясняется это довольно просто. Согласно всем социологическим опросам, которые проводились ранее, Зеленский во втором туре проигрывает Залужному и Буданову. Поэтому для большей уверенности его устраивает победа в первом туре", - предположила она.

"Цель Зеленского - превратить в первом туре свою треть голосов в половину. Именно поэтому ему нужно вывести из игры всех возможных кандидатов, которые могут стать точкой сбора протестного электората, а это стабильные две трети страны. Задача-максимум - сделать так, чтобы никто из потенциальных локомотивов не пошел на выборы", - пишет Ведерникова.

Законы

Автор отметила, что Конституция запрещает проводить парламентские выборы во время войны/военного положения. Что касается президентских, то такого запрета в Основном Законе нет, и регулируется он исключительно законом о военном положении, который можно изменить.

Ведерникова считает, что конструкция "короткое прекращение огня-выборы-референдум-ратификация" способна зафиксировать внутренний политический результат быстрее, чем будет зафиксирован реальный финал войны.

"Этот сценарий может не гарантировать Украине устойчивого мира. Но он может гарантировать сохранение власти Зеленскому. То есть, воюя за качественно другую страну, мы можем получить старого президента и старую страну", - подытожила она.

Предстоящие выборы в Украине

