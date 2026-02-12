Зеленский поддержал Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026: "Спорт не означает беспамятство"
Президент Владимир Зеленский осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича на зимней Олимпиаде-2026.
Об этом он написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, шлем спортсмена с портретами погибших украинских атлетов - это проявление памяти и уважения, а не нарушение правил. "Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору", - отметил президент.
Он добавил, что именно Россия систематически нарушает олимпийские принципы, используя время проведения Олимпиады для войны. Президент напомнил об агрессии России в 2008, 2014, 2022 и 2026 годах, а также о гибели 660 украинских спортсменов и тренеров во время полномасштабной войны.
"13 россиян сейчас участвуют в Олимпиаде под "нейтральными" флагами, но публично поддерживают агрессию против Украины. Именно они заслуживают дисквалификации", - подчеркнул Зеленский.
Президент выразил гордость за Гераскевича: "Иметь смелость - это больше, чем иметь медали".
Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026
- Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
- После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
- Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
- 12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.
Так це і папуга зробить.
А от що робить твій прізідєнть, для інформаційної компаніі на користььУкраїни на Заході? Фінансує дебіломарафон і краде із Міндічем на енергозахисті?
про це , не обовʼязково ,
так як мафія - це теж зрадники України !
Ліворуч - український скелетоніст Владислав Гераскевич, який не зрадив свої принципи і не відмовився від "шолому пам'яті". Навіть ціною дискваліфікації. За що йому повага і підтримка українців.
Праворуч - Сергій Бубка, член виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і до того багаторічний очільник Національного олімпійського комітету.
Бубка мав би захищати українські інтереси у МОК. Але зараз Бубка мовчить. А ще раніше не визнавав росію агресором. Не вимагав санкцій до російського спорту.
Поки весь світ читає новини про Гераскевича, реакції Бубки немає. Чому немає?
Не виключено через те, що саме Гераскевич у 2023 році підняв питання виключення Бубки з НОК через бізнес на тимчасово окупованих територіях
Нагадаємо, колеги з BIHUS.Info з'ясували, що фірма Бубки та його брата співпрацювала з окупаційною владою і торгувала в рублях.
НОК тоді став на бік Бубки, а не Гераскевича. Хоча, вочевидь, саме Гераскевич відстоює українські інтереси набагато краще, ніж Бубка.
До слова, ще у серпні 2023 року ЦПК і Автомайдан просили Мін'юст та СБУ перевірити, чи отримує Бубка прибутки від бізнесу в "днр", щоб внести його в санкційний список. З того часу ми отримали лише відписки, що "факти перевіряються".
А Гераскевичу наша повага і вдячність. За такими гідними людьми - однозначно майбутнє України.