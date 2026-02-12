Зеленский поддержал Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026: "Спорт не означает беспамятство"

Президент Владимир Зеленский осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича на зимней Олимпиаде-2026.

Об этом он написал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Зеленского, шлем спортсмена с портретами погибших украинских атлетов - это проявление памяти и уважения, а не нарушение правил. "Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору", - отметил президент.

Он добавил, что именно Россия систематически нарушает олимпийские принципы, используя время проведения Олимпиады для войны. Президент напомнил об агрессии России в 2008, 2014, 2022 и 2026 годах, а также о гибели 660 украинских спортсменов и тренеров во время полномасштабной войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МОК ограничил не Гераскевича, а собственную репутацию, - Сибига

"13 россиян сейчас участвуют в Олимпиаде под "нейтральными" флагами, но публично поддерживают агрессию против Украины. Именно они заслуживают дисквалификации", - подчеркнул Зеленский.

Президент выразил гордость за Гераскевича: "Иметь смелость - это больше, чем иметь медали".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МОК дисквалифицировал не Влада, а всю Украину. Память украинских героев не продается, - тренер

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.

После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.

Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.

12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Основная технология Банковой - выборы во время военного положения, результаты - предсказуемые, - СМИ