МОК вернул Гераскевичу аккредитацию на Олимпиаду-2026 несмотря на дисквалификацию

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сможет продолжить пребывание на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортини, несмотря на запрет участвовать в соревнованиях.

После "очень уважительной беседы" с украинским атлетом глава МОК Кирсти Ковентри обратилась к председателю Дисциплинарной комиссии с просьбой пересмотреть решение об аннулировании аккредитации Гераскевича. Председатель комиссии удовлетворил эту просьбу.

Таким образом, Владислав сохраняет право находиться на Играх как аккредитованное лицо, однако к стартам он не допущен.

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.

После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.

Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.

12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.

