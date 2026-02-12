МОК вернул Гераскевичу аккредитацию на Олимпиаду-2026 несмотря на дисквалификацию
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сможет продолжить пребывание на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортини, несмотря на запрет участвовать в соревнованиях.
Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), передает Цензор.НЕТ.
После "очень уважительной беседы" с украинским атлетом глава МОК Кирсти Ковентри обратилась к председателю Дисциплинарной комиссии с просьбой пересмотреть решение об аннулировании аккредитации Гераскевича. Председатель комиссии удовлетворил эту просьбу.
Таким образом, Владислав сохраняет право находиться на Играх как аккредитованное лицо, однако к стартам он не допущен.
Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026
- Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
- После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
- Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
- 12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.
