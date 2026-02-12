РУС
МОК вернул Гераскевичу аккредитацию на Олимпиаду-2026 несмотря на дисквалификацию

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сможет продолжить пребывание на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортини, несмотря на запрет участвовать в соревнованиях.

Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), передает Цензор.НЕТ.

После "очень уважительной беседы" с украинским атлетом глава МОК Кирсти Ковентри обратилась к председателю Дисциплинарной комиссии с просьбой пересмотреть решение об аннулировании аккредитации Гераскевича. Председатель комиссии удовлетворил эту просьбу.

Таким образом, Владислав сохраняет право находиться на Играх как аккредитованное лицо, однако к стартам он не допущен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поддержал Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде-2026: "Спорт не означает беспамятство"

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

  • Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
  • После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
  • Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
  • 12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МОК ограничил не Гераскевича, а собственную репутацию, - Сибига

МОК (198) Олимпиада (1176) Гераскевич Владислав (30)
+40
****** просто. Тепер зможе подивитись з трибун як будуть змагатись "нєйтральниє атлєти" в погонах ФСБ.

МОК - лицемірні огидні глистопідорасіни.
12.02.2026 15:37 Ответить
+16
дуже помічне,
підари ************* той мок
от коли ***** та *****стан буде вас невгамовно їпашити у ваших ситих, жирних, теплих європейських маєтках та обістях, от тоді ви все зрозумієте, шо таке сприяти та потакати терористу
12.02.2026 15:38 Ответить
+13
Спочатку повели себе, як покидьки, які по суті підтримали вбивства українських спортсменів, а тепер прикидаються порядними людьми. Але так це не працює!
12.02.2026 15:41 Ответить
От прткиньте, МОК (мацковські олімпійські курви) обісоалися. Пішов сморід по світу. Замість того, щоб підтертися і відмитися,, МОКшани просто одягли чистіі штани. 😊
12.02.2026 17:03 Ответить
дуже помічне,
підари ************* той мок
от коли ***** та *****стан буде вас невгамовно їпашити у ваших ситих, жирних, теплих європейських маєтках та обістях, от тоді ви все зрозумієте, шо таке сприяти та потакати терористу
12.02.2026 15:38 Ответить
коли це станеться (не якщо, а саме коли) - ми одразу дізнаємось купу нового і цікавого про те як насправді можна і ТРЕБА було поводитись із немитою русьною.
Блокувати їм ВСІ візи, блокувати їм ВСЮ торгівлю, виганяти їх копняками з усіх міжнародних заходів, та хоч *** об бороди їм витирати - все це одразу стане правильно, морально і толерантно )
12.02.2026 15:53 Ответить
Спочатку повели себе, як покидьки, які по суті підтримали вбивства українських спортсменів, а тепер прикидаються порядними людьми. Але так це не працює!
12.02.2026 15:41 Ответить
Зате тварюці яка вийшла з кацапським прапором жодного покарання. Потрібно запропонувати МОК золотих коронок чи рукавичок з людської шкіри. Чи чим там цим любителям терористів рашисти платять.
12.02.2026 15:42 Ответить
МОК знецінив життя загиблих українських спортсменів. Так, ніби вони нічого не були варті . Гидотні продажні тварюки моківці
12.02.2026 15:43 Ответить
капець яке плядь мудре рішення
12.02.2026 15:44 Ответить
моківці на з/п кривавими баксами/******* ***** прекрасо дають собі звіт в тому, що порушили древні олімпійські принципи засудження агресивної злочиної війни ***** проти України.

Тепер "дають взад", самі собі.
12.02.2026 15:44 Ответить
Кацапська мразота купує ВСІХ на всіх рівнях суспільного
життя !!
Кремлівське одоробало повинно здохнути ,
а не псувати життя Украінцям 😡
12.02.2026 15:48 Ответить
Ось всі ці істоти з керівництва МОК - https://www.olympics.com/ioc/directors
А президентом там така собі кірсті ковентрі з.... Зімбабве

12.02.2026 15:49 Ответить
Варто просто всим українцям покинути ігри грюкнувши дверима.
"грюкнути дверима" можна в пресі. Уявляю який підніметься хайп....
12.02.2026 15:49 Ответить
Бабки не пахнуть, мок не дасть збрехати... під...ри кончені
12.02.2026 15:51 Ответить
Мок цк колективний ************!
12.02.2026 16:50 Ответить
МОК - нах!
12.02.2026 16:54 Ответить
22 директора в цьому непотворстві.
12.02.2026 18:10 Ответить
 
 