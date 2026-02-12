РУС
Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы: за самоотверженное служение украинскому народу

Зеленский наградил Гераскевича орденом: что известно?

Президент Владимир Зеленский наградил украинского скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей постановляю:

Наградить орденом Свободы ГЕРАСКЕВИЧА Владислава Михайловича - члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста", - говорится в тексте.

Читайте: Цахкна раскритиковал дисквалификацию Гераскевича: "Когда почтение памяти наказывается, нейтралитет становится соучастием"

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

  • Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
  • После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
  • Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
  • 12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.

Читайте также: МОК вернул Гераскевичу аккредитацию на Олимпиаду-2026 несмотря на дисквалификацию

ніт ,це не підставний казачок з ОПи ,Гераскевич справді чесна людина ,а зеленський 🤡 ,шалава ,яка вскочила в сітуацію ,і підзаробив собі піару ...
показать весь комментарий
12.02.2026 16:09 Ответить
+6
та хто би сумнівався...
людина продемонструвала гідність
а негідник скористався, вже медальку підігнав, аби піарнутись
сам то обіцяв і з чортом лисим переспати, аби війна закінчилась, ніяких принципів у зелі..
показать весь комментарий
12.02.2026 16:06 Ответить
+6
от де ти такий 4.14диш висікався політ-олух? ще й з касабською е. Моауть справжній "Хлопци я свий"
показать весь комментарий
12.02.2026 16:15 Ответить
Краще б і ти писав "касабською" бо стільки помилок зробити в одному рядку може або "висіканий політ-олух" або вічно п'яний алкаш.
показать весь комментарий
12.02.2026 16:32 Ответить
Тримайте нового Беленюка.
показать весь комментарий
12.02.2026 16:16 Ответить
" людина продемонструвала гідність" так то воно так. Тільки щось мені підказує, що перед тим були довгі консультації з ясновельможним (через посередників, звичайно), чи " демонструвати гідність " чи ні. Хоча може я і помиляюсь.
показать весь комментарий
12.02.2026 17:29 Ответить
Кисіль у вашій свіжозельоній голові!😁
показать весь комментарий
12.02.2026 17:59 Ответить
Україна жертва віни ,яку розпочала московія проти незалежної держави , і українці мають моральне право кричати на весь світ ,шо їх вбивають !!! Москва такого права не має ,тому шо агресор , ви бл* дь ботяра китайский ,не приривнювайте агресора до жертви , рузумниця ху* ва !!! ....
показать весь комментарий
12.02.2026 18:31 Ответить
призедент повного циклу.
показать весь комментарий
12.02.2026 16:26 Ответить
А хто в нас чемпіон пози й епатажу, хто в нас головний "нелох"? Тьфу!
показать весь комментарий
12.02.2026 16:28 Ответить
Цей хлопчина , гнида, не твої кращі друзі, котрих ти напризначав, та котрі всі зрадили своїй присязі та здавали Україну. Нема слів, літературних, шоб висловити гнів по твоїх вчинках.
показать весь комментарий
12.02.2026 16:32 Ответить
Кацап, що тобі тут треба?! Тут воткі нєт.
показать весь комментарий
12.02.2026 16:54 Ответить
 
 