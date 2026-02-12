Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы: за самоотверженное служение украинскому народу
Президент Владимир Зеленский наградил украинского скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы.
Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
"За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей постановляю:
Наградить орденом Свободы ГЕРАСКЕВИЧА Владислава Михайловича - члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста", - говорится в тексте.
Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026
- Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
- После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
- Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
- 12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.
людина продемонструвала гідність
а негідник скористався, вже медальку підігнав, аби піарнутись
сам то обіцяв і з чортом лисим переспати, аби війна закінчилась, ніяких принципів у зелі..