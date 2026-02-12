Цахкна раскритиковал дисквалификацию Гераскевича: "Когда почтение памяти наказывается, нейтралитет становится соучастием"
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал недопустимой дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича за чествование памяти жертв российской агрессии.
Об этом он написал в Х, передает Цензор.НЕТ.
"Это не вопрос правил экипировки, это вопрос подавления голоса нации, которая подвергается нападению. Почитание памяти тех, кто погиб в результате войны, которую развязала Россия, не является нарушением, это наш моральный долг. Когда почитание памяти наказывается, нейтралитет становится соучастием", - подчеркнул он.
Эстонский министр подчеркнул, что память о погибших в войне России против Украины не может расцениваться как нарушение правил.
Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026
- Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
- После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
- Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
- 12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.
Дуже влучно все сказав !
https://www.eok.ee/organization/news/eok-condemns-the-disqualification-of-ukrainian-skeleton-athlete-vladyslav-heraskevych