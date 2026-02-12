РУС
Шлем памяти на выступлении Гераскевича
Цахкна раскритиковал дисквалификацию Гераскевича: "Когда почтение памяти наказывается, нейтралитет становится соучастием"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал недопустимой дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича за чествование памяти жертв российской агрессии.

Об этом он написал в Х, передает Цензор.НЕТ.

"Это не вопрос правил экипировки, это вопрос подавления голоса нации, которая подвергается нападению. Почитание памяти тех, кто погиб в результате войны, которую развязала Россия, не является нарушением, это наш моральный долг. Когда почитание памяти наказывается, нейтралитет становится соучастием", - подчеркнул он.

Эстонский министр подчеркнул, что память о погибших в войне России против Украины не может расцениваться как нарушение правил.

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

  • Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
  • После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
  • Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
  • 12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.

Цахкна Маргус (118) Гераскевич Владислав (30)
12.02.2026 16:01 Ответить
Дякую !
Дуже влучно все сказав !
12.02.2026 16:16 Ответить
Дуже чітка і правильна позиція. Цей спорт "вже палітіки" дуже вже смердить російськими портянками...
12.02.2026 18:53 Ответить
«Основою олімпійського руху є гідність і людяність. Виключення українського спортсмена-скелетоніста з Ігор суперечить цим принципам - вшанування пам'яті загиблих співвітчизників є не політичним актом, а вираженням елементарної людяності. Естонський олімпійський комітет однозначно засуджує дискваліфікацію українського спортсмена-скелетоніста Владислава Гераскевича з зимових Олімпійських ігор у Мілані в Кортіні», - заявила Керсті Кальюлайд, президент Естонського олімпійського комітету.

https://www.eok.ee/organization/news/eok-condemns-the-disqualification-of-ukrainian-skeleton-athlete-vladyslav-heraskevych
13.02.2026 12:22 Ответить
 
 