Цахкна раскритиковал дисквалификацию Гераскевича: "Когда почтение памяти наказывается, нейтралитет становится соучастием"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал недопустимой дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича за чествование памяти жертв российской агрессии.

Об этом он написал в Х

"Это не вопрос правил экипировки, это вопрос подавления голоса нации, которая подвергается нападению. Почитание памяти тех, кто погиб в результате войны, которую развязала Россия, не является нарушением, это наш моральный долг. Когда почитание памяти наказывается, нейтралитет становится соучастием", - подчеркнул он.

Эстонский министр подчеркнул, что память о погибших в войне России против Украины не может расцениваться как нарушение правил.

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.

После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.

Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.

12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.

