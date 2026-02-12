Новини Шолом пам’яті на виступі Гераскевича
Цахкна розкритикував дискваліфікацію Гераскевича: "Коли вшанування пам’яті карається, нейтралітет стає співучастю"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав неприпустимою дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича за вшанування пам’яті жертв російської агресії.

"Це не питання правил щодо екіпірування, це питання придушення голосу нації, яка зазнає нападу. Вшанування пам'яті тих, хто загинув у результаті війни, яку розв'язала Росія, не є порушенням, це наш моральний обов'язок. Коли вшанування пам'яті карається, нейтралітет стає співучастю", - наголосив він.

Естонський міністр підкреслив, що пам’ять про загиблих у війні Росії проти України не може розцінюватися як порушення правил.

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

  • Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.
  • Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.
  • Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.
  • 12 лютого МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича.

12.02.2026 16:01 Відповісти
Дякую !
Дуже влучно все сказав !
12.02.2026 16:16 Відповісти
Дуже чітка і правильна позиція. Цей спорт "вже палітіки" дуже вже смердить російськими портянками...
12.02.2026 18:53 Відповісти
«Основою олімпійського руху є гідність і людяність. Виключення українського спортсмена-скелетоніста з Ігор суперечить цим принципам - вшанування пам'яті загиблих співвітчизників є не політичним актом, а вираженням елементарної людяності. Естонський олімпійський комітет однозначно засуджує дискваліфікацію українського спортсмена-скелетоніста Владислава Гераскевича з зимових Олімпійських ігор у Мілані в Кортіні», - заявила Керсті Кальюлайд, президент Естонського олімпійського комітету.

