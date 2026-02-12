Цахкна розкритикував дискваліфікацію Гераскевича: "Коли вшанування пам’яті карається, нейтралітет стає співучастю"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав неприпустимою дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича за вшанування пам’яті жертв російської агресії.

Про це він написав в Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Це не питання правил щодо екіпірування, це питання придушення голосу нації, яка зазнає нападу. Вшанування пам'яті тих, хто загинув у результаті війни, яку розв'язала Росія, не є порушенням, це наш моральний обов'язок. Коли вшанування пам'яті карається, нейтралітет стає співучастю", - наголосив він.

Естонський міністр підкреслив, що пам’ять про загиблих у війні Росії проти України не може розцінюватися як порушення правил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОК повернув Гераскевичу акредитацію на Олімпіаду-2026 попри дискваліфікацію

Владислав Гераскевич та скандал із шоломом на Олімпіаді-2026

Нагадаємо, 9 лютого спортсмен вперше вийшов на офіційне тренування у шоломі, на якому в чорно-білому кольорі було нанесено фотографії спортсменів, загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Після цього стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не дозволив Гераскевичу виступати в цьому шоломі, а запропонував замінити його використання чорною пов'язкою або стрічкою без персоналізації.

Реакція Гераскевича: спортсмен вийшов на наступне тренування у тому ж шоломі, який заборонив МОК.

12 лютого МОК повідомив про дискваліфікацію Гераскевича.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтримав Гераскевича після дискваліфікації на Олімпіаді-2026: "Спорт не означає безпам’ятство"