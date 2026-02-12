РУС
Новости Шлем памяти на выступлении Гераскевича
2 044 7

Жест Гераскевича заслуживает уважения, - Матернова

Матернова о Гераскевиче: жест заслуживает уважения

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отреагировала на дисквалификацию украинского спортсмена и поддержала его "шлем памяти".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте на странице в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Матернова подчеркнула, что восхищается поступком Гераскевича. Он тренировался в шлеме, на котором были изображены лица украинских спортсменов и друзей, убитых Россией, пытаясь напомнить миру, что война продолжается и имеет конкретные имена и лица.

Критика действий МОК

Посол отметила, что украинского спортсмена дисквалифицировал тот же Олимпийский комитет, который разрешил 20 российским и белорусским атлетам соревноваться под нейтральным флагом.

"Я зла и разочарована", - заявила Матернова.

Она подчеркнула, что мир не может игнорировать войну в Украине, где люди ежедневно мерзнут и гибнут. Она отметила, что Россия продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру, оставляя без отопления тысячи жилых домов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цахкна раскритиковал дисквалификацию Гераскевича: "Когда почтение памяти наказывается, нейтралитет становится соучастием"

По ее словам, в Киеве 2600 домов остались без тепла, что составляет около 3700 многоэтажек, а по меньшей мере шесть человек получили ранения, среди них - четырехлетний ребенок в Днепре.

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

  • Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.
  • После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.
  • Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.
  • 12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы: за самоотверженное служение украинскому народу

Автор: 

Матернова Катарина (104) Гераскевич Владислав (30)
Молодець!
12.02.2026 16:19 Ответить
рускій воєнний мок - іді *****
12.02.2026 16:58 Ответить
руZZкій воєнний мок - іді *****
12.02.2026 18:36 Ответить
ООН, МОК, УЄФА, МАГАТЕ, Червоний хрест, кого з хропаків забув?
12.02.2026 17:06 Ответить
- фіфа (проросійські гниди),
- фіде (керує російський підор),
- IBA (керує російський підор з прізвищем кремльов)
12.02.2026 22:32 Ответить
Потрібно було виграти змагання і під час нагородження медаллю надіти шолом.От тоді то був би жест,от тоді комітету треба було б якось викручуватись,або позбавляти медалі,або мовчки прийняти ситуацію.А так МОК сприймає все це як грубе занесення політики в спорт і в дечому він правий.Тобто такі речі потрібно планувати розумно,з головою,не баламутячи оце відносно обособлене і спокійне спортивне середовище...
12.02.2026 17:18 Ответить
Ну не медаль,а підвищення пенсіі за нагороду отримує точнісенько))
показать весь комментарий
