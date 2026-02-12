Жест Гераскевича заслуживает уважения, - Матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отреагировала на дисквалификацию украинского спортсмена и поддержала его "шлем памяти".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте на странице в Facebook.

Матернова подчеркнула, что восхищается поступком Гераскевича. Он тренировался в шлеме, на котором были изображены лица украинских спортсменов и друзей, убитых Россией, пытаясь напомнить миру, что война продолжается и имеет конкретные имена и лица.

Критика действий МОК

Посол отметила, что украинского спортсмена дисквалифицировал тот же Олимпийский комитет, который разрешил 20 российским и белорусским атлетам соревноваться под нейтральным флагом.

"Я зла и разочарована", - заявила Матернова.

Она подчеркнула, что мир не может игнорировать войну в Украине, где люди ежедневно мерзнут и гибнут. Она отметила, что Россия продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру, оставляя без отопления тысячи жилых домов.

По ее словам, в Киеве 2600 домов остались без тепла, что составляет около 3700 многоэтажек, а по меньшей мере шесть человек получили ранения, среди них - четырехлетний ребенок в Днепре.

Владислав Гераскевич и скандал со шлемом на Олимпиаде-2026

Напомним, 9 февраля спортсмен впервые вышел на официальную тренировку в шлеме, на котором в черно-белом цвете были нанесены фотографии спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину.

После этого стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил Гераскевичу выступать в этом шлеме, а предложил заменить его использование черной повязкой или лентой без персонализации.

Реакция Гераскевича: спортсмен вышел на следующую тренировку в том же шлеме, который запретил МОК.

12 февраля МОК сообщил о дисквалификации Гераскевича.

