Україна готує санкції проти російських осіб, які ставлять спорт на службу війні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував запровадження санкцій проти росіян, які "працюють на війну і ставлять спорт на службу війні".

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Документи уже підготовлені

"Ми готуємо новий санкційний пакет щодо російських осіб, які працюють на війну і ставлять спорт на службу війні. Документи вже підготовлені, цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що "коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості".

"Ми будемо відновлювати справедливість. Указ щодо санкцій – незабаром", - додав він.

Історія з дискваліфікацією Гераскевича на Іграх-2026

Раніше повідомлялося, що Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".

Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.

Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

