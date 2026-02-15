Україна готує санкції проти російських осіб, які ставлять спорт на службу війні, - Зеленський

Спорт на службі РФ: Зеленський анонсував санкції

Президент Володимир Зеленський анонсував запровадження санкцій проти росіян, які "працюють на війну і ставлять спорт на службу війні". 

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Документи уже підготовлені

"Ми готуємо новий санкційний пакет щодо російських осіб, які працюють на війну і ставлять спорт на службу війні. Документи вже підготовлені, цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що "коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості".

"Ми будемо відновлювати справедливість. Указ щодо санкцій – незабаром", - додав він.

Історія з дискваліфікацією Гераскевича на Іграх-2026

  • Раніше повідомлялося, що Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
  • Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
  • Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.

Автор: 

Зеленський Володимир (27829) росія (70121) санкції (13182) спорт (1716)
він шо реально ідійот....? тіки шо по нам прилетіла баллістіка а воно про якийсь санкціі проти якихось піздюків розповідає.....
15.02.2026 20:59 Відповісти
- Дай мені папір.
- Для чого?
- Книгу писати буду.
- Навіщо?
- Читати немає що.

15.02.2026 21:03 Відповісти
Які санкції Вова?
Борщем їх нагодуєш?
Щоб в них печія була пару днів!
15.02.2026 21:12 Відповісти
Сидит Василий Иванович в избе, тут Петька вбегает:
- Василий Иванович, белые идут! Василий Иванович говорит:
- Возьми, Петька, гранату, вон, в углу стоит. Петька схватил гранату и убежал. Через полчаса возвращается, радостный:
- Василий Иванович, отбили белых! Василий Иванович:
- Молодец Петька, положи гранату на место!
15.02.2026 21:18 Відповісти
А не хочеш накласти санкції на Генерального прокурора, батько якого має російське громадянство?
А також на трьох його заступників з родинними зв'язками на росії. Чи ворогів, до яких можна дотягнутися не чіпаєш?
15.02.2026 21:21 Відповісти
Це Бубка, вірно?
15.02.2026 21:27 Відповісти
Бубка 100%
15.02.2026 21:48 Відповісти
І гуцай з Борзовим?
15.02.2026 21:57 Відповісти
такого дегенерата та придурковатого полупоца
ще не було на чолі держави
будь-якої!
15.02.2026 23:06 Відповісти
 
 