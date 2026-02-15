Україна готує санкції проти російських осіб, які ставлять спорт на службу війні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував запровадження санкцій проти росіян, які "працюють на війну і ставлять спорт на службу війні".
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Документи уже підготовлені
"Ми готуємо новий санкційний пакет щодо російських осіб, які працюють на війну і ставлять спорт на службу війні. Документи вже підготовлені, цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії", - сказав глава держави.
Президент наголосив, що "коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості".
"Ми будемо відновлювати справедливість. Указ щодо санкцій – незабаром", - додав він.
Історія з дискваліфікацією Гераскевича на Іграх-2026
- Раніше повідомлялося, що Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026. Причиною став намір спортсмена виступити у "Шоломі пам’яті".
- Напередодні МОК заборонив використовувати цей елемент екіпірування. У разі порушення українцю загрожувала дискваліфікація.
- Ситуація викликала резонанс у спортивному середовищі.
- Для чого?
- Книгу писати буду.
- Навіщо?
- Читати немає що.
Борщем їх нагодуєш?
Щоб в них печія була пару днів!
