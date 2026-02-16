Разведка докладывает о подготовке РФ к массированным ударам по энергетике, нужно, чтобы ПВО была настроена правильно, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что разведка сообщает о подготовке россиян к дальнейшим массированным ударам по энергетике. По словам главы государства, российские атаки постоянно "эволюционируют".

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ готовится к новому удару

"Разведка сообщает о подготовке россиян к дальнейшим массированным ударам по энергетике, нужно, чтобы ПВО была настроена правильно. Российские атаки постоянно, если так можно сказать, "эволюционируют". Зло тоже развивается. К сожалению. Это комбинированные удары, которые требуют особой защиты, соответствующей поддержки от партнеров", - сказал глава государства.

Он отметил, что любое торможение ракет для ПВО, любая несвоевременная поставка работает на масштабирование ущерба от ударов.

"Нужно, чтобы все то, о чем мы говорили в Мюнхене с партнерами, было реализовано оперативно. Важно, чтобы партнеры не молчали", - добавил президент.

Читайте также: Зеленский объявил об энергетическом "Рамштайн" во Франции

Мирный процесс

Также Зеленский отметил, что "сейчас все ждут продолжения трехсторонних встреч" между Украиной, США и РФ.

"Наша делегация уже в Женеве, уже готовится к переговорам. Россия не может устоять перед соблазном последних дней зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам. Чем больше это зло от России, тем всем будет сложнее о чем-то договориться с ними. Партнеры должны это осознавать. Прежде всего это касается Соединенных Штатов. Скоро будем отмечать уже год максимально активной дипломатии, на которую пошла Украина. Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь – безусловно и надолго. Россия отвергает, продолжает штурмы на фронте и удары по нашим городам, по энергетике. Рассчитываем, что партнеры будут действовать, чтобы принуждение агрессора к миру реально работало", - подчеркнул президент.

Читайте также: Россия готовит новый массированный удар. Поручил в течение дня подготовить дополнительные меры защиты, - Зеленский