Разведка докладывает о подготовке РФ к массированным ударам по энергетике, нужно, чтобы ПВО была настроена правильно, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что разведка сообщает о подготовке россиян к дальнейшим массированным ударам по энергетике. По словам главы государства, российские атаки постоянно "эволюционируют".
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
РФ готовится к новому удару
"Разведка сообщает о подготовке россиян к дальнейшим массированным ударам по энергетике, нужно, чтобы ПВО была настроена правильно. Российские атаки постоянно, если так можно сказать, "эволюционируют". Зло тоже развивается. К сожалению. Это комбинированные удары, которые требуют особой защиты, соответствующей поддержки от партнеров", - сказал глава государства.
Он отметил, что любое торможение ракет для ПВО, любая несвоевременная поставка работает на масштабирование ущерба от ударов.
"Нужно, чтобы все то, о чем мы говорили в Мюнхене с партнерами, было реализовано оперативно. Важно, чтобы партнеры не молчали", - добавил президент.
Мирный процесс
Также Зеленский отметил, что "сейчас все ждут продолжения трехсторонних встреч" между Украиной, США и РФ.
"Наша делегация уже в Женеве, уже готовится к переговорам. Россия не может устоять перед соблазном последних дней зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам. Чем больше это зло от России, тем всем будет сложнее о чем-то договориться с ними. Партнеры должны это осознавать. Прежде всего это касается Соединенных Штатов. Скоро будем отмечать уже год максимально активной дипломатии, на которую пошла Украина. Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь – безусловно и надолго. Россия отвергает, продолжает штурмы на фронте и удары по нашим городам, по энергетике. Рассчитываем, что партнеры будут действовать, чтобы принуждение агрессора к миру реально работало", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Правда Путло Погане має інші наміри, але то таке ... ми ж ЛІДОРУ маємо вірити!
всьо під його особистим контролем
.
падла, квн з нього так і пре
Чи легше задурно по клаві стукати ?
прожектором РеребудовиЕкраном Марафону ... Як Кашпіровський по методиці А.Чумака
Українці це розуміють і без тебе Вова!
Це тобі дебілу розвідка змушена доповідати, бо ти постійно "в термінових відрядженнях", коли відбуваються масовані обстріли по Україні.
Невже в нашій делегації мазохісти ???
Ти Верховний Черчегавел Боунапарт чи коментатор на радіо????
А те, що ці ракети запускає срашка, ніхто не написав, ніби так і повинно бути. І особисто сам Зеленський повинен все збити, а якщо не зможе, то він повний дибіл, що не зможе збити всі ракети з срашки. І гарячої води немає через клоуна Зеленського, і світла немає через Раду, і ціни зростають, звичайно, не через дії Росії.
А те, що він «просрав» всі ракетні програми, нікого не бентежить, що якби у нас було більш-менш своє озброєння, то 2022 року був би не штурм Києва за 3 дні, а 3 місяці обстрілу всіх міст, де були б натяки на такі програми. Але, то такэ.
Саме головне, що мудрий народ у 2019 неправильно зробив вибір то було по-іншому і не було нiяких війни. Все було в шоколаді!! Срашки агенти та КДБ розчинилася як роса на сонці.