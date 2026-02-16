РУС
2 066 40

Разведка докладывает о подготовке РФ к массированным ударам по энергетике, нужно, чтобы ПВО была настроена правильно, - Зеленский

Зеленский предупредил о подготовке РФ к ударам по энергетике

Президент Владимир Зеленский заявил, что разведка сообщает о подготовке россиян к дальнейшим массированным ударам по энергетике. По словам главы государства, российские атаки постоянно "эволюционируют".

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ готовится к новому удару

"Разведка сообщает о подготовке россиян к дальнейшим массированным ударам по энергетике, нужно, чтобы ПВО была настроена правильно. Российские атаки постоянно, если так можно сказать, "эволюционируют". Зло тоже развивается. К сожалению. Это комбинированные удары, которые требуют особой защиты, соответствующей поддержки от партнеров", - сказал глава государства. 

Он отметил, что любое торможение ракет для ПВО, любая несвоевременная поставка работает на масштабирование ущерба от ударов.

"Нужно, чтобы все то, о чем мы говорили в Мюнхене с партнерами, было реализовано оперативно. Важно, чтобы партнеры не молчали", - добавил президент.

Мирный процесс

Также Зеленский отметил, что "сейчас все ждут продолжения трехсторонних встреч" между Украиной, США и РФ.

"Наша делегация уже в Женеве, уже готовится к переговорам. Россия не может устоять перед соблазном последних дней зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам. Чем больше это зло от России, тем всем будет сложнее о чем-то договориться с ними. Партнеры должны это осознавать. Прежде всего это касается Соединенных Штатов. Скоро будем отмечать уже год максимально активной дипломатии, на которую пошла Украина. Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь – безусловно и надолго. Россия отвергает, продолжает штурмы на фронте и удары по нашим городам, по энергетике. Рассчитываем, что партнеры будут действовать, чтобы принуждение агрессора к миру реально работало", - подчеркнул президент.

Топ комментарии
+24
бляха, ну вже два дні він так випрошує обстріл, от будь я москалем - запустив би чисто з принципу - говориш - тримай..
падла, квн з нього так і пре
показать весь комментарий
16.02.2026 22:01 Ответить
+22
Мразота, тиж зруйнував всі ракетні та програми ППО-ПРО України. Шо там в пустоті можна налаштувати - кулемети 12,7 калібру - так проти ракет, тай шахедів, це ніщо. Яка ж с...ка обрала цього дегенерата верховним головкомом - він нічого не знав, не знає та знати не буде в будь якій справі.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:14 Ответить
+18
Зараз комік в стилі фарсу видасть указ ППО налаштуватися правильно.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:10 Ответить
Взяв під особистий контроль?
показать весь комментарий
16.02.2026 21:59 Ответить
Тепер буду спати спокійно - ЛІДОР все порішав!
Правда Путло Погане має інші наміри, але то таке ... ми ж ЛІДОРУ маємо вірити!
показать весь комментарий
16.02.2026 22:37 Ответить
сьогодні за гашеткою кулемету у мобільній групі буде сам ЗЄлєнський !

всьо під його особистим контролем

.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:56 Ответить
Порозставляй вогневі точки і хер вони прорвуться
показать весь комментарий
16.02.2026 22:01 Ответить
бляха, ну вже два дні він так випрошує обстріл, от будь я москалем - запустив би чисто з принципу - говориш - тримай..
падла, квн з нього так і пре
показать весь комментарий
16.02.2026 22:01 Ответить
Так так і виглядає, що сам і просить. Навіть 18 нещасних бпла вдень на москву були не в .... Ні в красну армію.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:11 Ответить
Запусти більше !
Чи легше задурно по клаві стукати ?
показать весь комментарий
16.02.2026 22:28 Ответить
А в мене доступ до фінансів, до управління військом? Я чесно навіть не знаю як вам відпости культурно 😸.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:46 Ответить
Трава - зеленеть! Гвозди - не торчать!
показать весь комментарий
16.02.2026 22:05 Ответить
Шашлычник
показать весь комментарий
16.02.2026 22:07 Ответить
Це для кого він каже? Якщо до військових то це кажуть не по ТВ, якщо для людей, то треба казати "Я налаштував роботу ПВО в звязку з прогнозовонним нападом ворога". А так як він каже то це для майбутьніх виборів.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:09 Ответить
То называется - пердеж в атмосферу.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:14 Ответить
Сам Боневтік вже покинув Україну перед обстрілом?
показать весь комментарий
16.02.2026 22:09 Ответить
Зараз комік в стилі фарсу видасть указ ППО налаштуватися правильно.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:10 Ответить
А кулі ж ви думали, шо без налаштування особисто ВладімСаничем жодна ракета в ППО не стартує.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:11 Ответить
Мабуть їх освячують перед прожектором Реребудови Екраном Марафону ... Як Кашпіровський по методиці А.Чумака
показать весь комментарий
16.02.2026 22:53 Ответить
Відеоторчок
показать весь комментарий
16.02.2026 22:12 Ответить
🙁Німеччина фактично вичерпала запаси ракет для систем ППО для України, - міністр закордонних справ країни Вадефуль.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:13 Ответить
Подивіться ось це відео і зрозумієте чого вичерпано - https://www.youtube.com/watch?v=PGvClVpbmUs&t=648s
показать весь комментарий
16.02.2026 22:16 Ответить
ППО може добре працювати на і Таурусах. Збивати ворожі ракети оптом, на етапі їх виробництва, в одному місці більш ефективно ніж ганятися за кожною окремо.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:23 Ответить
Мразота, тиж зруйнував всі ракетні та програми ППО-ПРО України. Шо там в пустоті можна налаштувати - кулемети 12,7 калібру - так проти ракет, тай шахедів, це ніщо. Яка ж с...ка обрала цього дегенерата верховним головкомом - він нічого не знав, не знає та знати не буде в будь якій справі.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:14 Ответить
💩🛸🤡💩💩🤡
показать весь комментарий
16.02.2026 22:51 Ответить
Ну вы поняли да. Настройте там все правильно. Чтоб все как надо. Как у людей. Чтоб не стыдно было перед людями. Кто настроит все неправильно получит втык. Слышал Кличко? Давай, не балуйся. Работай.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:15 Ответить
- клади асфальт в сніг ! Так ...?
показать весь комментарий
16.02.2026 22:29 Ответить
Розвідка доповідає про підготовку РФ до масованих ударів по енергетиці, треба, щоб ППО була налаштована правильно, - Зеленський.

Українці це розуміють і без тебе Вова!

Це тобі дебілу розвідка змушена доповідати, бо ти постійно "в термінових відрядженнях", коли відбуваються масовані обстріли по Україні.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:19 Ответить
"Правильно" це "з" шашликами чи "без"..
показать весь комментарий
16.02.2026 22:20 Ответить
Якщо вночі масований обстріл, то який сенс завтра починати перемовини з терористами ???
Невже в нашій делегації мазохісти ???
показать весь комментарий
16.02.2026 22:21 Ответить
У чому сенс зустрічей, кожна з яких супроводжується звірячими обстрілами, придурку?
показать весь комментарий
16.02.2026 22:27 Ответить
Санич, дай рецепти як запарювати мівіну в бойових умовах💩
показать весь комментарий
16.02.2026 22:30 Ответить
Виродок квартальний.
показать весь комментарий
16.02.2026 22:32 Ответить
Дурні мантри дурної жаби.
Ти Верховний Черчегавел Боунапарт чи коментатор на радіо????
показать весь комментарий
16.02.2026 22:50 Ответить
як може бути щось в державі правильно .якщо з 2019 року нею "кермує" прорашистський зрадник???
показать весь комментарий
16.02.2026 22:59 Ответить
Ох, цей падло Зеленський! Просить у союзників ракети, ось же негідник такий, клоун!!
А те, що ці ракети запускає срашка, ніхто не написав, ніби так і повинно бути. І особисто сам Зеленський повинен все збити, а якщо не зможе, то він повний дибіл, що не зможе збити всі ракети з срашки. І гарячої води немає через клоуна Зеленського, і світла немає через Раду, і ціни зростають, звичайно, не через дії Росії.
А те, що він «просрав» всі ракетні програми, нікого не бентежить, що якби у нас було більш-менш своє озброєння, то 2022 року був би не штурм Києва за 3 дні, а 3 місяці обстрілу всіх міст, де були б натяки на такі програми. Але, то такэ.
Саме головне, що мудрий народ у 2019 неправильно зробив вибір то було по-іншому і не було нiяких війни. Все було в шоколаді!! Срашки агенти та КДБ розчинилася як роса на сонці.
показать весь комментарий
16.02.2026 23:02 Ответить
так, він повинен все
показать весь комментарий
16.02.2026 23:45 Ответить
Кодман, ти брат Цукермана? З ракетними програмами (наприклад Спасан на 800 км) були б три місяці обстрілів Мааскви українською балістикою, чучєло зєльоне!
показать весь комментарий
17.02.2026 01:29 Ответить
🤡 сратег ... обдвіганий ...
показать весь комментарий
17.02.2026 00:54 Ответить
Без тебе пво дивиться дулом в землю , а як сказав, то вже повернули їх дулом вверх! О дякую найвеличніший!
показать весь комментарий
17.02.2026 01:24 Ответить
не обижайте НАШЕГО ПРИЗЕЛЕНТА ты падаль сидишь в компе и паскудишь всех я имею право сказать мои два сына под покровском третий год без ротации а здесь ***** охотчих
показать весь комментарий
17.02.2026 01:37 Ответить
 
 