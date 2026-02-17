Враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали
В ночь на вторник, 17 февраля 2026 года, войска РФ пытались атаковать территорию Ровенской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские цели сбиты
Благодаря профессиональной работе ПВО имеем сбитые воздушные цели врага.
"На месте работают представители Сил обороны и других служб", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали.
Атака 17 февраля на Украину
- Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.
- С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.
- Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ksenia VB
показать весь комментарий17.02.2026 09:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль