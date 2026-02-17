Враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали

В ночь на вторник, 17 февраля 2026 года, войска РФ пытались атаковать территорию Ровенской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские цели сбиты

Благодаря профессиональной работе ПВО имеем сбитые воздушные цели врага.

"На месте работают представители Сил обороны и других служб", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали.

Атака 17 февраля на Украину

Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.

С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.

Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.

