Враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали

шахед над Ровно

В ночь на вторник, 17 февраля 2026 года, войска РФ пытались атаковать территорию Ровенской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ровенской ОГА Александр Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские цели сбиты

Благодаря профессиональной работе ПВО имеем сбитые воздушные цели врага.

"На месте работают представители Сил обороны и других служб", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали.

Атака 17 февраля на Украину

  • Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.
  • С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.
  • Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.

Уже без світла сидять. Кажуть цілий день можуть кинжалами обстрілювати
17.02.2026 09:03 Ответить
 
 