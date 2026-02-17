Трое работников Славянской ТЭС погибли из-за атаки РФ. Есть новые отключения электроэнергии в 5 областях, - Минэнерго

Враг осуществил очередную комбинированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах.

Есть отключения электроэнергии

В результате на утро есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также фиксируется нарушение теплоснабжения городов Сумы и Одесса.

Атака на работников Славянской ТЭС

Утром российский БПЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. К сожалению, трое из них погибли.

"Это очередное напоминание, насколько высока цена света и тепла в наших домах. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких!" - отмечают в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

В большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения.

Атака 17 февраля на Украину

Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.

С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.

Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.

Кроме того, враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали.

Как сообщает ДТЭК, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные.

