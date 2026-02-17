Трое работников Славянской ТЭС погибли из-за атаки РФ. Есть новые отключения электроэнергии в 5 областях, - Минэнерго
Враг осуществил очередную комбинированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Есть отключения электроэнергии
В результате на утро есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также фиксируется нарушение теплоснабжения городов Сумы и Одесса.
Атака на работников Славянской ТЭС
Утром российский БПЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. К сожалению, трое из них погибли.
"Это очередное напоминание, насколько высока цена света и тепла в наших домах. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких!" - отмечают в Минэнерго.
- Аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
- В большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения.
Атака 17 февраля на Украину
- Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.
- С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.
- Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.
- Кроме того, враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали.
- Как сообщает ДТЭК, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные.
