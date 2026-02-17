РУС
Трое работников Славянской ТЭС погибли из-за атаки РФ. Есть новые отключения электроэнергии в 5 областях, - Минэнерго

Минэнерго опубликовало кадры последствий атак врага по энергетике Украины

Враг осуществил очередную комбинированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Есть отключения электроэнергии

В результате на утро есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также фиксируется нарушение теплоснабжения городов Сумы и Одесса.

Читайте также: Кулеба о ночной атаке РФ: Приостановлено водо- и теплоснабжение в части регионов

Атака на работников Славянской ТЭС

Утром российский БПЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. К сожалению, трое из них погибли.

"Это очередное напоминание, насколько высока цена света и тепла в наших домах. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких!" - отмечают в Минэнерго.

  • Аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
  • В большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка сообщает о подготовке РФ к массированным ударам по энергетике, нужно, чтобы ПВО была настроена правильно, - Зеленский

Атака 17 февраля на Украину

  • Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.
  • С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.
  • Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.
  • Кроме того, враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали.
  • Как сообщает ДТЭК, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные.

Читайте также: Россия готовит новый массированный удар. Поручил в течение дня подготовить дополнительные меры защиты, - Зеленский

ТЭС (66) Донецкая область (3407) Минэнерго (272) Краматорский район (981) Славянск (343)
все що можу сказати про енергозахист

17.02.2026 11:23 Ответить
а що таке ? ..додатковий захист від Оманської Гниди не спрацював ?

Президент Володимир Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку підготувати додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару.
17.02.2026 11:25 Ответить
А як можна захистити всі автомобілі на дорогах від БПЛА?
17.02.2026 12:03 Ответить
Ви ще десь працююте, чи тільки тут у кожну тему закидаєте подібну муйню та кривляння?
17.02.2026 12:04 Ответить
Простой мальчік ат кріварожскага наріду можєт талька воравать і врать. Красти і брехати. Брехати і красти через своє етнічне кодло і у всьому звинувачувати попередників, Байдена, США, Європу, Кличка та інших. А він по шию у зеленому лайні, але білий і пухнастий. Ще залишилося на пару залпів кацапні і ми залишимося без електрики. А скільки загинуло людей? А скільки пе6рехворіло і продовжують хворіти? А скільки вирішили втікати з цієї, доведеної до прірви країни навіть ті, що залишалися до цих днів.
17.02.2026 11:39 Ответить
Свідомий геноцид рашиських варварів ,і як цинічно виглядають так звані переговори нашої делегації з рашиськими чортами на чолі з псевдоісториком.
17.02.2026 11:50 Ответить
 
 