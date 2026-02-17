РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9710 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Массированный комбинированный удар
1 116 3

Кулеба о ночной атаке РФ: Приостановлено водо- и теплоснабжение в части регионов

обстрел Украины

Этой ночью Россия в очередной раз массированно атаковала гражданскую, критическую и логистическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Под ударами оказались Сумская, Запорожская, Днепропетровская, Черниговская, Одесская, Полтавская, Ивано-Франковская и другие области.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия

По его словам, враг прицельно бил по объектам энергетики, подстанциям и тепловой генерации. В части регионов временно приостановлено водо- и теплоснабжение.

В Одесской области из-за отключения электроэнергии частично приостановлено тепло- и водоснабжение. Также продолжаются восстановительные работы в Сумской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 30 ракет и 396 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 392 цели. ИНФОГРАФИКА

"Все службы работают бесперерывно. Координируем действия на уровне регионов и центра, чтобы максимально быстро вернуть людям воду и тепло.

Также в результате ударов вражеских БПЛА есть повреждения железнодорожной инфраструктуры в Донецкой, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях. Самое главное - пострадавших нет, работники находились в укрытиях. Движение поездов обеспечено. Восстановительные работы продолжаются", - добавил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка докладывает о подготовке РФ к массированным ударам по энергетике, нужно, чтобы ПВО была настроена правильно, - Зеленский

Атака 17 февраля на Украину

  • Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.
  • С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.
  • Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.
  • Кроме того, враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали.
  • Как сообщает ДТЭК, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные.

Читайте также: Россия готовит новый массированный удар. Поручил в течение дня подготовить дополнительные меры защиты, - Зеленский

Автор: 

обстрел (6115) энергетика (1244) Кулеба Алексей (99)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"тимчасово призупинено водо- та теплопостачання"... тимчасово це на скільки?...на день, на місяць, на рік, на десять років?.. Тимчасово - ми живемо тимчасово...
показать весь комментарий
17.02.2026 11:13 Ответить
хто такий Кулєба що коментує це?
показать весь комментарий
17.02.2026 11:43 Ответить
 
 