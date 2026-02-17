Кулеба о ночной атаке РФ: Приостановлено водо- и теплоснабжение в части регионов
Этой ночью Россия в очередной раз массированно атаковала гражданскую, критическую и логистическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Под ударами оказались Сумская, Запорожская, Днепропетровская, Черниговская, Одесская, Полтавская, Ивано-Франковская и другие области.
Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
По его словам, враг прицельно бил по объектам энергетики, подстанциям и тепловой генерации. В части регионов временно приостановлено водо- и теплоснабжение.
В Одесской области из-за отключения электроэнергии частично приостановлено тепло- и водоснабжение. Также продолжаются восстановительные работы в Сумской области.
"Все службы работают бесперерывно. Координируем действия на уровне регионов и центра, чтобы максимально быстро вернуть людям воду и тепло.
Также в результате ударов вражеских БПЛА есть повреждения железнодорожной инфраструктуры в Донецкой, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях. Самое главное - пострадавших нет, работники находились в укрытиях. Движение поездов обеспечено. Восстановительные работы продолжаются", - добавил Кулеба.
Атака 17 февраля на Украину
- Ранее сообщалось, что утром 17 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине.
- С вечера 16 февраля российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под ударом оказались 5 районов области.
- Также ночью враг атаковал Одессу: повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания.
- Кроме того, враг пытался атаковать Ровенскую область: люди и инфраструктура не пострадали.
- Как сообщает ДТЭК, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы: разрушения чрезвычайно серьезные.
