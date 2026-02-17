Почти 30 ракет и 396 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 392 цели. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 17 февраля российские войска выпустили по Украине 29 ракет различных типов и почти 400 БПЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
РФ выпустила 4 баллистические ракеты Искандер-М с Ростовской обл. РФ и оккупированного Крыма.
Также враг нанес 20 ударов крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 из акватории Каспийского моря, 4 крылатыми ракетами Искандер-К с Курской обл. – РФ, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 с воздушного пространства ВОТ Донецкой обл.
Выпустила РФ и 396 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово – РФ., ВОТ АР Крым.
Около 250 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 9:30 ПВО обезвредила 392 цели:
- 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101;
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;
- 367 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Сейчас в воздушном пространстве Украины несколько вражеских БПЛА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль