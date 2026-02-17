РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9587 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
1 870 3

Почти 30 ракет и 396 БПЛА выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 392 цели. ИНФОГРАФИКА

Массированная атака 17 февраля: как отработала ПВО?

В ночь на 17 февраля российские войска выпустили по Украине 29 ракет различных типов и почти 400 БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чем атаковал враг?

РФ выпустила 4 баллистические ракеты Искандер-М с Ростовской обл. РФ и оккупированного Крыма.

Также враг нанес 20 ударов крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 из акватории Каспийского моря, 4 крылатыми ракетами Искандер-К с Курской обл. – РФ, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 с воздушного пространства ВОТ Донецкой обл.

Выпустила РФ и 396 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово – РФ., ВОТ АР Крым. 

Около 250 из них – "шахеды".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский после Мюнхена: Будут новые пакеты поддержки для Украины

Как отработала ПВО?

По состоянию на 9:30 ПВО обезвредила 392 цели: 

  • 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101;
  • 4 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;
  • 367 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 4 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Сейчас в воздушном пространстве Украины несколько вражеских БПЛА.

Читайте: Германия почти исчерпала запасы ракет ПВО для предоставления Украине, - Вадефуль

Массированная атака 17 февраля: как отработала ПВО?

Автор: 

обстрел (6115) ПВО (2215) Воздушные силы (2093)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
честь!
показать весь комментарий
17.02.2026 09:49 Ответить
Результат збиття ворожих цілей добрий ,хоч і є влучання.
показать весь комментарий
17.02.2026 09:56 Ответить
Круто, всі 20 ракет з тушок збили
показать весь комментарий
17.02.2026 10:29 Ответить
 
 