РУС
Новости Помощь Украине от Германии дефицит ракет для систем ПВО
Германия почти исчерпала запасы ракет ПВО для предоставления Украине, - Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль

Германия практически исчерпала собственные запасы ракет противовоздушной обороны, которые могла бы отправить Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефульв интервью Deutschlandfunk, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дефицит ракет

Он пояснил, что дефицит средств ПВО частично обусловлен тем, что Германия уже передала Украине все доступные ресурсы.

"Те, что есть –– Patriot американского производства. Честно: все, что сходит с конвейера, идет прямо в Украину по механизму, который в основном финансируют европейцы, преимущественно Германия", – отметил глава МИД ФРГ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские солдаты будут обучать Бундесвер

Призыв к другим странам

По словам Вадефуля, другие европейские страны "могли бы сделать больше". Он отметил, что в некоторых государствах есть системы ПВО, и напомнил о призыве министра обороны Германии Бориса Писториуса проверить запасы:

"Мы [в Германии] предоставили все, что у нас было, мы финансируем львиную долю. Украина защищает нашу свободу, но все европейцы должны делать больше. Нужна солидарность и самостоятельность –– в обороне, экономике".

  • Напомним, 13 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что оптимистично настроен относительно дополнительной передачи Украине ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3.

Читайте также: Украине не хватает ракет для ПВО: некоторые комплексы перед атаками РФ остаются пустыми, - Игнат

Германия (1828) ПВО (2215) ракеты (1789) Вадефуль Иоганн (103)
Топ комментарии
+4
Какой гребаный позор. В 1940 по 1944 год Германия смогла придумать и изготовить все что угодно в условиях практически полной экономической блокады - начиная от тяжелых танков заканчивая баллистическими ракетами. Вы **** за 4 года могли *********** всех сирийских беженцев домой а на сэкономленные деньги сделать несколько десятков САМП-Т. Какие вы же **** жалкие, причем что Гитлер, что Черчилль - вместе в гробу обороты наворачивают.
16.02.2026 23:45 Ответить
+3
Німеччина вже передала Україні всі доступні ресурси крім "Taurus" (в загашниках є штук 500).
"Taurus" чудово заміняє любе ППО.
Б'є все ще до того як летіти на Україну.
16.02.2026 23:33 Ответить
+2
Ракети треба ВИРОБЛЯТИ всіма можливими потужностями всіх країн партнерів, а не просто передавати зі складів зберігання.
16.02.2026 23:47 Ответить
Сортировать:
Це так. Але Німеччина, як і уся Європа, досі боїться без повномасштабної підтримки Штатів вступати у пряму війну з кацапстаном. А в тих-обами, байдени, трампи.. Ті сьогодні підтримають союзників, а завтра-ні. Усе одно дякуємо Німеччині, вони з Великобританією, Францією, країнами Балтії та іншими країнами ЄС показують болотам за кого вони.
16.02.2026 23:48 Ответить
там у боєздатному стані тих "таурусів" залишилось сотні дві, інші потребують відновлення. Це по перше. А по друге - у нас нема платформ для запуску "таурусів", і вони навряд чи у нас з'являться у найближчі два роки.
16.02.2026 23:53 Ответить
У Німеччині в арсеналі близько 600 ракет Taurus, за оцінками, 150-300 з них є бойовоздатними, тоді як інші потребують модернізації.
Активні виробничі лінії могли б поповнити ці запаси.
17.02.2026 00:17 Ответить
тому і немає сенсу "обсмоктувати" тему "таурусів".
17.02.2026 00:25 Ответить
Удар навіть сотні Taurus по російським заводам і складам був би рівноцінним знищенню річного виробництва ракет і безпілотників.
17.02.2026 00:33 Ответить
Подивись ось це відео. Може зрозумієшь шось, а може і ні - https://www.youtube.com/watch?v=PGvClVpbmUs&t=648s
17.02.2026 00:44 Ответить
це не вундерваффе, і удар навіть сотні ракет "таурус", які несуть сто кілограмів вибухівки, по сотні заводам, які знаходяться на відстані 300-400 км від кордону України не призведе до катастрофічного знищення виробництва ракет і беспілотників, бо всі ці виробництва розташовані значно далі, ніж можуть долетіти "тауруси".
На гуглмап можно поміряти відстані до цих виробництв, там є така функція.
17.02.2026 01:28 Ответить
Для запуску підходять майже всі літаки які вже є в Україні.

24 лютого 2025 року було оголошено, що Шведські ВПС оснащують багатоцільовий літак JAS 39 Gripen ракетами Taurus.
17.02.2026 00:25 Ответить
не підходять.

Носіями можуть бути тільки JAS 39 Gripen E\F, Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18, а також Eurofighter Typhoon.
17.02.2026 00:31 Ответить
Як мож5а " замінити"? 200 Таурусів ( це всі запаси що взагалі існують) замінять ЩОденну потребу у ППО?
17.02.2026 00:06 Ответить
Написали би про це одразу путїну, або, в крайньому випадку, Сирському... Зачем нам українцям про це перед сном розказувати?
16.02.2026 23:41 Ответить
Какой гребаный позор. В 1940 по 1944 год Германия смогла придумать и изготовить все что угодно в условиях практически полной экономической блокады - начиная от тяжелых танков заканчивая баллистическими ракетами. Вы **** за 4 года могли *********** всех сирийских беженцев домой а на сэкономленные деньги сделать несколько десятков САМП-Т. Какие вы же **** жалкие, причем что Гитлер, что Черчилль - вместе в гробу обороты наворачивают.
16.02.2026 23:45 Ответить
Ахаха, позор, позорище Німеччині, ганьба на весь світ!!!
От тільки що тоді про нас сказати?
17.02.2026 00:57 Ответить
Якийсь Іран виробляє балістичні ракети, а в Україні всі ракети і їх виробництво помножили на ноль, і ніхто за це досі не відповів, (во всьому ухилянти винуваті).
Це явно ні совпадєніє , а план по знищенню українців.
16.02.2026 23:49 Ответить
шо есть то есть, типы типа французов ляпают языком больше и громче всех, а по бабкам м поставкам далеко не лидеры. Германии спасибо!
16.02.2026 23:56 Ответить
Виходить що Німеччина ні разу вже не промислова країна? А що ж вона крім мерседесів і бнв виробляє?
17.02.2026 01:21 Ответить
Тобто ракет на 2-3 місяці, це було про Україну? Не про росію 😿
17.02.2026 02:04 Ответить
 
 