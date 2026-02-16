Германия почти исчерпала запасы ракет ПВО для предоставления Украине, - Вадефуль

Германия практически исчерпала собственные запасы ракет противовоздушной обороны, которые могла бы отправить Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефульв интервью Deutschlandfunk, информирует Цензор.НЕТ.

Дефицит ракет

Он пояснил, что дефицит средств ПВО частично обусловлен тем, что Германия уже передала Украине все доступные ресурсы.

"Те, что есть –– Patriot американского производства. Честно: все, что сходит с конвейера, идет прямо в Украину по механизму, который в основном финансируют европейцы, преимущественно Германия", – отметил глава МИД ФРГ.

Призыв к другим странам

По словам Вадефуля, другие европейские страны "могли бы сделать больше". Он отметил, что в некоторых государствах есть системы ПВО, и напомнил о призыве министра обороны Германии Бориса Писториуса проверить запасы:

"Мы [в Германии] предоставили все, что у нас было, мы финансируем львиную долю. Украина защищает нашу свободу, но все европейцы должны делать больше. Нужна солидарность и самостоятельность –– в обороне, экономике".

Напомним, 13 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что оптимистично настроен относительно дополнительной передачи Украине ракет-перехватчиков PAC-2 и PAC-3.

