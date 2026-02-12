Германия предоставит Украине 5 ракет для систем Patriot, если партнеры соберут 30, - Писториус

Украина в ближайшее время получит 35 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot: 30 единиц передадут государства-участницы формата "Рамштайн", еще пять – дополнительно Германия. Поставка может состояться уже в течение нескольких дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус после заседания "Рамштайна" в штаб-квартире НАТО 12 февраля.

Писториус спонтанно пообещал Украине еще пять ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot.

"Что касается ПВО, я решил спонтанно предложить в конце нашей сессии, что Германия передаст Украине пять дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3, если другие страны-партнеры совокупно передадут 30 единиц PAC-3. Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней", – заявил Писториус.

"Это вопрос дней, а не недель или месяцев. Поэтому могу сказать вам, что мы на правильном пути", – добавил он.

Он напомнил, что Украине нужно не менее 50 млрд долларов в 2026 году для самозащиты.

"Джон, Михаил и я вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на прошлой неделе написали письмо нашим партнерам. Мы настоятельно призываем все страны Контактной группы по вопросам обороны Украины оказать дополнительную поддержку", – напомнил немецкий министр.

Также он выразил удовлетворение результатом сегодняшнего заседания "Рамштайна", а особенно, анонсированными министром обороны Великобритании Джоном Гилли 35 миллиардами евро военной помощи Украине от государств-участников сегодняшнего "Рамштайна".

