Германия предоставит Украине 5 ракет для систем Patriot, если партнеры соберут 30, - Писториус

Санкции и готовность РФ важнее отказа Украины от НАТО — Писториус

Украина в ближайшее время получит 35 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot: 30 единиц передадут государства-участницы формата "Рамштайн", еще пять – дополнительно Германия. Поставка может состояться уже в течение нескольких дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус после заседания "Рамштайна" в штаб-квартире НАТО 12 февраля.

Писториус спонтанно пообещал Украине еще пять ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot.

"Что касается ПВО, я решил спонтанно предложить в конце нашей сессии, что Германия передаст Украине пять дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3, если другие страны-партнеры совокупно передадут 30 единиц PAC-3. Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней", – заявил Писториус.

"Это вопрос дней, а не недель или месяцев. Поэтому могу сказать вам, что мы на правильном пути", – добавил он.

Он напомнил, что Украине нужно не менее 50 млрд долларов в 2026 году для самозащиты.

"Джон, Михаил и я вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на прошлой неделе написали письмо нашим партнерам. Мы настоятельно призываем все страны Контактной группы по вопросам обороны Украины оказать дополнительную поддержку", – напомнил немецкий министр.

Также он выразил удовлетворение результатом сегодняшнего заседания "Рамштайна", а особенно, анонсированными министром обороны Великобритании Джоном Гилли 35 миллиардами евро военной помощи Украине от государств-участников сегодняшнего "Рамштайна".

+10
Ці ракети треба не збирати по всьому миру по краплі, а налагодити спільне масштабне виробництво за кордоном.
12.02.2026 21:46
+9
Тобі не соромно перед зєлєнскім ????
Хоча б вже тисячами обіцяв а не штуками... Вмикай Потужність.
12.02.2026 21:47
+7
На 2,5 цілі, бо зазвичай випускають по дві на одну ціль.
12.02.2026 21:59
Б* я 5 ракет. В ідеалі на 5 цілей 🤬
12.02.2026 21:45
На 2,5 цілі, бо зазвичай випускають по дві на одну ціль.
12.02.2026 21:59
спасіба .зібьємо 5 шахедів з 50к
12.02.2026 21:46
Ці ракети треба не збирати по всьому миру по краплі, а налагодити спільне масштабне виробництво за кордоном.
12.02.2026 21:46
ці ракети виробляє тільки США та Японія, у Японії заборона на експорт
12.02.2026 21:49
Вони б це налагодили, якби їх хтось купляв, а купляти їх в самих себе їм не дуже до вподоби.
12.02.2026 22:00
Більшої галіматьї не міг придумати? Літаки, і крилаті ракети із НАСАМАМИ їм " вигідно у себе купувати" а РАС 3 не вигідно?
12.02.2026 22:10
Їм все не вигідно у себе купляти, інакше б в нас було б вже все необхідне для перемоги.
12.02.2026 23:38
Та да, пограй у дурня, в тебе непогано виходить
12.02.2026 23:40
Тобі не соромно перед зєлєнскім ????
Хоча б вже тисячами обіцяв а не штуками... Вмикай Потужність.
12.02.2026 21:47
найвеличніший не може бути другим - ніколи....
12.02.2026 21:59
вийди звідси, розбийникя🤣
12.02.2026 22:04
Хоть шось - а кацапи можуть за день випустити по Україні 30 ракет
12.02.2026 21:51
А ми по кацапам Фламінгами, Фламінгами. У нас їх виробляють по три тисячі щомісяця
13.02.2026 00:08
🇩🇪 У Німеччини більше немає ресурсів, які можна було б додатково передати Україні, - міністр оборони країни Пісторіус
12.02.2026 21:55
Рютте у ВР недавно звявляв приблизно те саме: "Ми обов'язково допоможемо вам військами, але лише тоді, коли їм не треба буде воювати".
12.02.2026 21:58
Если те дадут 30, мы дадим 5! А если те дадут 20, вы дадите 1? Но вот момент истины---а если те не дадут нихера----вы тоже??? ************ мокрожопые......
12.02.2026 22:01
Сказав " Боря", притрушучи соломою боєкомплєкт РАС 3 у власному хліві
12.02.2026 22:11
Ще один крок до перемоги над імперією зла.
12.02.2026 22:01
🤣🤣
12.02.2026 22:02
30 ракет ...десь відкривають шампанське 🍾
12.02.2026 22:15
Та як же ви з голою дупою будете рашистів зупиняти?
12.02.2026 22:21
Оці пісторіуси і є потужні гарантії безпеки нашого оманського віслючка. Чи може десь є потужні лідери серед еврогеїв? Макарон? Та ні, немає.
12.02.2026 22:24
"ще п'ять - додатково Німеччина"
PAC-3 більш менш гарантовано може боротися з балістикою, PAC-2 так собі, хочя цифри звичяйно вражають - 35?
12.02.2026 22:35
нам потрібні наші ракети,
але головний по фламінгам міндичнувся
12.02.2026 22:35
потужно потужному
12.02.2026 22:42
Акуєть які в нас ''гаранти безпеки''. Не можуть назбирати на 5 ракет. А що буде коли рашисти за рік який ви їм хочете дати в рамках ''мирної угоди'' зроблять 10000 ракет і влуплять ними по вашій ''мирній угоді''? Буде та ж сама ситуація що і в 22-му коли Україні будуть пропонувати здатись за 3 дні бо нема чим відбиватись
12.02.2026 23:07
Ось тому Україні потрібно швидко відновлювати Ядерну Зброю. Це єдина гарантія безпеки. Бо ніхто нам не допоможе коли рашисти полізуть знову. А рашисти полізуть, будьте певні. Чи ви думаєте що Х'уйло якого опустили на весь світ разом з його армією орків заспокоїться не зищивши Україну?
12.02.2026 23:13
Забудь про ЯЗ в Україні, цього ніколи не буде.
Проїхали, тепер залишилось голою дупою захищатись.
13.02.2026 00:13
Ми всі знаємо, що йдеться про порятунок життів і тому передаємо аж 5 ракет. Це дуже багато. Тоді, як рашисти за раз випускають по 30+ ракет.
12.02.2026 23:12
Ну хоч хтось може пояснити, нах*я про це базікати?!
12.02.2026 23:19
Щоб усі розуміли,що з нас сміються і знущаються.
13.02.2026 10:30
Один зала отбить и то не на сто процентов. Уж лучше бы действительно молчали. Не давали повода русне поржать.
12.02.2026 23:56
Тоб то лапотна раша з економікою в 100 разів меншою ніж ЄС виробляє ракет та снарядів більше....Браво Європа.....******.....сь
13.02.2026 00:17
ракета ракете рознь. Речь идет о ракетах к "PATRIOT" способных сбивать баллистику. Они дорогие, сложные, выпускаются ограниченными партиями и производятся медленно. К тому же , очевидно, что и США и страны ЕС начали их экономить, что бы иметь запасы для собственной защиты (в случае чего)
13.02.2026 09:35
 
 