Германия считает реалистичным определение даты вступления Украины в ЕС, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что договоренность о конкретной дате вступления Украины в Европейский Союз является реалистичной.

Об этом он сообщил на брифинге перед началом встречи министров обороны НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Писториуса попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости определения даты вступления страны в ЕС, поскольку членство в Союзе рассматривается как часть архитектуры безопасности. Министр подчеркнул: "Конкретная дата всегда возможна".

В то же время он отметил, что определение даты требует отдельных переговоров. "Какой она должна быть? Об этом нужно вести переговоры. Это не то, что можно определить под влиянием момента", - пояснил Писториус.

Это первое официальное заявление немецкого правительства, признающее допустимость украинского запроса об определении даты вступления в ЕС.

С Знленским и его шайкой , Украине НЕ светит ЕС . Им своих ворюг хватает.
12.02.2026 13:49 Ответить
Що значить дипломатичний вишкіл, культурно послав неадекватного нахабного паяца!
12.02.2026 14:18 Ответить
"визначення дати" - це чергова обіцянка аферистів українському народу....
12.02.2026 14:50 Ответить
 
 