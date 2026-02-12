Германия считает реалистичным определение даты вступления Украины в ЕС, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что договоренность о конкретной дате вступления Украины в Европейский Союз является реалистичной.
Об этом он сообщил на брифинге перед началом встречи министров обороны НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Писториуса попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости определения даты вступления страны в ЕС, поскольку членство в Союзе рассматривается как часть архитектуры безопасности. Министр подчеркнул: "Конкретная дата всегда возможна".
В то же время он отметил, что определение даты требует отдельных переговоров. "Какой она должна быть? Об этом нужно вести переговоры. Это не то, что можно определить под влиянием момента", - пояснил Писториус.
Это первое официальное заявление немецкого правительства, признающее допустимость украинского запроса об определении даты вступления в ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль