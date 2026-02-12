УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9419 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС
1 400 3

Німеччина вважає реалістичним визначення дати вступу України до ЄС, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що домовленість про конкретну дату вступу України до Європейського Союзу є реалістичною.

Про це він повідомив на брифінгу перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Пісторіуса попросили прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського щодо необхідності визначення дати вступу країни до ЄС, оскільки членство у Союзі розглядається як частина безпекової архітектури. Міністр підкреслив: "Конкретна дата завжди можлива".

Водночас він зазначив, що визначення дати потребує окремих переговорів. "Якою вона має бути? Про це треба вести переговори. Це не те, що можна визначити під впливом моменту", - пояснив Пісторіус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу в ЄС до 2027 року, - Зеленський

Це перша офіційна заява німецького уряду, що визнає припустимість українського запиту щодо визначення дати вступу до ЄС.

Автор: 

Німеччина (8039) членство в ЄС (1494) Пісторіус Борис (373)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С Знленским и его шайкой , Украине НЕ светит ЕС . Им своих ворюг хватает.
показати весь коментар
12.02.2026 13:49 Відповісти
Що значить дипломатичний вишкіл, культурно послав неадекватного нахабного паяца!
показати весь коментар
12.02.2026 14:18 Відповісти
"визначення дати" - це чергова обіцянка аферистів українському народу....
показати весь коментар
12.02.2026 14:50 Відповісти
 
 