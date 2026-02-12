Німеччина вважає реалістичним визначення дати вступу України до ЄС, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що домовленість про конкретну дату вступу України до Європейського Союзу є реалістичною.
Про це він повідомив на брифінгу перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Пісторіуса попросили прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського щодо необхідності визначення дати вступу країни до ЄС, оскільки членство у Союзі розглядається як частина безпекової архітектури. Міністр підкреслив: "Конкретна дата завжди можлива".
Водночас він зазначив, що визначення дати потребує окремих переговорів. "Якою вона має бути? Про це треба вести переговори. Це не те, що можна визначити під впливом моменту", - пояснив Пісторіус.
Це перша офіційна заява німецького уряду, що визнає припустимість українського запиту щодо визначення дати вступу до ЄС.
